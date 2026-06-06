Арне Слот «Фулхэм» клубидан тушган таклифни рад этди

·78·Спорт
Арне Слот «Фулхэм» клубидан тушган таклифни рад этди

Европа футболида нафақат трансферлар, балки мураббийлар ротацияси ҳам ҳақиқий "тахтлар ўйини"га айланиб бормоқда. Яқиндагина гранд жамоа — «Ливерпуль» бош мураббийлигидан озод этилган нидерландиялик таниқли мутахассис Арне Слотга Туманли Альбионнинг ўзидан зудлик билан янги иш жойи топилган эди. Бироқ тажрибали мураббий яшил майдонга қайтишга унчалик шошилмаяпти.

Инсайдерларнинг хабар беришича, нидерландиялик ушбу мутахассис уни ўз бағрига чорлаган Лондоннинг «Фулхэм» клуби билан бўлажак ҳамкорлик шартларини муҳокама қилишдан ҳам қатъиян бош тортган.

Шошқалоқликни ёқтирмайдиган Слот ва Лондонликларнинг рад этилган режаси

Маълумотларга қараганда, Арне Слот ўзининг мураббийлик фаолиятидаги навбатдаги қадамни ўта эҳтиёткорлик ва вазминлик билан, ҳар бир детални чуқур ўйлаган ҳолда ташламоқчи.

«У Лондон клуби таклиф қилган вариантни ўзининг юқори амбицияларига мос лойиҳа деб ҳисобламаган ва фаолиятида бироз танаффус қилишни маъқул кўрган».

Айни пайтда «Фулхэм» раҳбарияти жуда ноқулай вазиятда қолган. Чунки жамоани тез орада тарк этиши кутилаётган ҳозирги бош мураббий Марку Силва ўрнига шошилинч равишда муносиб номзод излаш ишлари бошлаб юборилган.

Европа бўйлаб занжирли мураббийлар рокировкаси

Энг қизиқарли жиҳати, Слотнинг рад жавоби ортида Европанинг бир нечта йирик клубларини қамраб олган катта занжирли ўзгаришлар замин яратмоқда. Қуйидаги жадвалда ушбу мураккаб мураббийлар рокировкасини яққол кўриш мумкин:

Мураббий

Жорий/Собиқ жамоаси

Бориши кутилаётган янги клуби

Рокировка сабаби / Ўрнига ким келади?

Арне Слот

«Ливерпуль»

«Фулхэм» (Рад этди)

Фаолиятида шошилмасдан, йирикроқ лойиҳа кутишни хоҳлайди.

Марку Силва

«Фулхэм»

«Бенфика» (Португалия)

Жозе Моуриньодан бўшайдиган ўринни эгаллайди.

Жозе Моуриньо

«Бенфика»

«Реал Мадрид»

Яқин орада "Қироллик клуби" бошқарувини ўз қўлига олади.

Ушбу занжирли тизим спорт оламида мураббийлар бозори нақадар қизғин фаолият юритаётганини кўрсатиб турибди. Марку Силва Лиссабон грандига йўл олаётган бир пайтда, «Фулхэм»нинг Слотдан рад жавобини олиши лондонликларнинг режаларини чипакка чиқарди.

Замин шарҳи: Арне Слотнинг «Фулхэм»га бормаслик ҳақидаги қарорини тушуниш мумкин. «Ливерпуль» каби топ-клубдаги босим ва юқори савиядан сўнг, АПЛнинг ўртамиёна жамоасида ишлаш унга руҳий жиҳатдан пасайишдек туюлган бўлиши табиий. Бироқ бу ерда энг шов-шувли воқеа — Жозе Моуриньонинг яна «Реал Мадрид» бошқарувига қайтаётганидир! Ушбу занжирли кўчишлар яқин кунларда Европа футболида катта эврилишларни бошлаб беради.

Европа яшил майдонларидаги энг қайноқ мураббийлар рокировкаси, «Реал» ва «Ливерпуль» атрофидаги яширин келишувлар ҳамда спорт оламининг энг эксклюзив инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Арне СлотФулхэмЛиверпульМарку СилваЖозе Моуриньо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Бугун, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиБугун, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиБугун, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Бугун, 14:45ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди