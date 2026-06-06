Арне Слот «Фулхэм» клубидан тушган таклифни рад этди
Европа футболида нафақат трансферлар, балки мураббийлар ротацияси ҳам ҳақиқий "тахтлар ўйини"га айланиб бормоқда. Яқиндагина гранд жамоа — «Ливерпуль» бош мураббийлигидан озод этилган нидерландиялик таниқли мутахассис Арне Слотга Туманли Альбионнинг ўзидан зудлик билан янги иш жойи топилган эди. Бироқ тажрибали мураббий яшил майдонга қайтишга унчалик шошилмаяпти.
Инсайдерларнинг хабар беришича, нидерландиялик ушбу мутахассис уни ўз бағрига чорлаган Лондоннинг «Фулхэм» клуби билан бўлажак ҳамкорлик шартларини муҳокама қилишдан ҳам қатъиян бош тортган.
Шошқалоқликни ёқтирмайдиган Слот ва Лондонликларнинг рад этилган режаси
Маълумотларга қараганда, Арне Слот ўзининг мураббийлик фаолиятидаги навбатдаги қадамни ўта эҳтиёткорлик ва вазминлик билан, ҳар бир детални чуқур ўйлаган ҳолда ташламоқчи.
«У Лондон клуби таклиф қилган вариантни ўзининг юқори амбицияларига мос лойиҳа деб ҳисобламаган ва фаолиятида бироз танаффус қилишни маъқул кўрган».
Айни пайтда «Фулхэм» раҳбарияти жуда ноқулай вазиятда қолган. Чунки жамоани тез орада тарк этиши кутилаётган ҳозирги бош мураббий Марку Силва ўрнига шошилинч равишда муносиб номзод излаш ишлари бошлаб юборилган.
Европа бўйлаб занжирли мураббийлар рокировкаси
Энг қизиқарли жиҳати, Слотнинг рад жавоби ортида Европанинг бир нечта йирик клубларини қамраб олган катта занжирли ўзгаришлар замин яратмоқда. Қуйидаги жадвалда ушбу мураккаб мураббийлар рокировкасини яққол кўриш мумкин:
Мураббий
Жорий/Собиқ жамоаси
Бориши кутилаётган янги клуби
Рокировка сабаби / Ўрнига ким келади?
Арне Слот
«Ливерпуль»
«Фулхэм» (Рад этди)
Фаолиятида шошилмасдан, йирикроқ лойиҳа кутишни хоҳлайди.
Марку Силва
«Фулхэм»
«Бенфика» (Португалия)
Жозе Моуриньодан бўшайдиган ўринни эгаллайди.
Жозе Моуриньо
«Бенфика»
«Реал Мадрид»
Яқин орада "Қироллик клуби" бошқарувини ўз қўлига олади.
Ушбу занжирли тизим спорт оламида мураббийлар бозори нақадар қизғин фаолият юритаётганини кўрсатиб турибди. Марку Силва Лиссабон грандига йўл олаётган бир пайтда, «Фулхэм»нинг Слотдан рад жавобини олиши лондонликларнинг режаларини чипакка чиқарди.
Замин шарҳи: Арне Слотнинг «Фулхэм»га бормаслик ҳақидаги қарорини тушуниш мумкин. «Ливерпуль» каби топ-клубдаги босим ва юқори савиядан сўнг, АПЛнинг ўртамиёна жамоасида ишлаш унга руҳий жиҳатдан пасайишдек туюлган бўлиши табиий. Бироқ бу ерда энг шов-шувли воқеа — Жозе Моуриньонинг яна «Реал Мадрид» бошқарувига қайтаётганидир! Ушбу занжирли кўчишлар яқин кунларда Европа футболида катта эврилишларни бошлаб беради.
Европа яшил майдонларидаги энг қайноқ мураббийлар рокировкаси, «Реал» ва «Ливерпуль» атрофидаги яширин келишувлар ҳамда спорт оламининг энг эксклюзив инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…