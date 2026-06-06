КАТЛ 12 000 В·соат/кг энергия зичлигига эга литий-ҳаво аккумуляторларини яратмоқда

·158·Техно
КАТЛ 12 000 В·соат/кг энергия зичлигига эга литий-ҳаво аккумуляторларини яратмоқда

КАТЛ компаниясининг бош илмий ходими ва Хитой муҳандислик академияси академиги Ву Кай компаниянинг литий-ҳаво батареялари соҳасидаги стратегик йўналишини тақдим этди. Бу КАТЛ ушбу технологияни келажакдаги ривожланиш йўли ва кейинги авлод аккумуляторлари бозоридаги асосий рақобат элементи сифатида очиқ эълон қилган биринчи ҳолатдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий литий-ионли батареялардан фарқли ўлароқ, литий-ҳаво аккумуляторларида никел, кобалт ва марганец каби оғир металлар ўрнига анод сифатида металл литий, катод сифатида эса ҳаводаги кислороддан фойдаланилади. Бундай конструкция вазнни сезиларли даражада камайтиради, шу сабабли улар "нафас олувчи батареялар" деб ном олган.

Литий-ҳаво аккумуляторларининг назарий энергия зичлиги 12 000 В·соат/кг га етади, бу кўрсаткич бензиннинг энергия сиғимига (тахминан 13 000 В·соат/кг) яқинлашади. Ҳозирги лаборатория прототиплари 1200 В·соат/кг кўрсаткичига эришган бўлиб, бу оддий литий-ионли батареялардан тўрт баравар ва кутилаётган қаттиқ жисмли (солид-стате) батареялардан икки баравар юқоридир.

Ушбу технологиянинг муваффақиятли тижоратлаштирилиши электромобилларнинг бир қувватланишда 1600 км дан ортиқ масофа босиб ўтишини одатий ҳолга айлантириши мумкин. 2024-йилда Иллинойс университети ва Аргон миллий лабораторияси тадқиқотчилари ҳаво муҳитида 700 дан ортиқ сиклга чидай оладиган прототипни намойиш этишди.

Мутахассисларнинг фикрича, литий-ҳаво технологияси 2030-йилдан кейин оммавий фойдаланишга тайёр бўлади. Бу нафақат енгил автомобиллар, балки узоқ масофага учувчи электр самолётлар ва юк ташувчи транспортлар соҳасида ҳам ҳақиқий инқилоб ясаши кутилмоқда.

КАТЛАккумуляторТехнологияЭлектромобилИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус