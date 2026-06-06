Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...

·42·Жамият
Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...

2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида Миср Ўзбекистон фуқаролари учун энг қизиқ туристик йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, январь-апрель ойларида 15 823 нафар ўзбекистонлик турли мақсадларда Мисрга сафар қилган.

Бу рақамлар Мисрга бўлган қизиқиш барқарор сақланаётганини кўрсатади. Иссиқ иқлим, Қизил денгиз соҳиллари, қадимий тарихий ёдгорликлар, қулай дам олиш масканлари ва нисбатан оммабоп турпакетлар ушбу мамлакатни ўзбекистонликлар учун жозибали йўналишга айлантирмоқда.

Маълумотларга кўра, Мисрга борган фуқароларнинг асосий қисми саёҳат мақсадида йўл олган. Хусусан, 15 003 нафар Ўзбекистон фуқароси ушбу мамлакатга айнан дам олиш ва сайёҳлик учун сафар қилган. Бу умумий кўрсаткичнинг энг катта қисмини ташкил этади.

Миср кўп йиллардан буён пляж туризми ва тарихий саёҳатни бирлаштирган мамлакат сифатида машҳур. Шарм-аш-Шайх, Ҳургада каби курорт шаҳарлари ўзбекистонлик сайёҳлар орасида ҳам яхши танилган. Шу билан бирга, Қоҳира, Гиза эҳромлари ва Нил дарёси атрофидаги тарихий манзиллар ҳам саёҳатчиларни ўзига жалб қилади.

Статистикага кўра, 711 нафар фуқаро Мисрга қариндошларини йўқлаш мақсадида борган. Бу ҳам икки мамлакат ўртасидаги шахсий алоқалар, оилавий муносабатлар ва турли сабаблар билан шаклланган ижтимоий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади.

Шунингдек, 100 нафар ўзбекистонлик Мисрга даволаниш мақсадида сафар қилган. Миср тиббий хизматлари айрим йўналишларда хорижликлар учун қулай вариант сифатида кўрилиши мумкин. Бундай сафарлар сони катта бўлмаса-да, туризмнинг тиббий йўналиши ҳам мавжуд эканини кўрсатади.

Бундан ташқари, 5 нафар фуқаро хизмат сафари, 4 нафар фуқаро эса ўқиш мақсадида Мисрга борган. Бу кўрсаткичлар нисбатан кичик бўлса-да, мамлакатга сафарлар фақат дам олиш билан чекланмаслигини англатади.

Сафар мақсадлари бўйича тақсимот қуйидагича:

  • саёҳат — 15 003 нафар;

  • қариндошларни йўқлаш — 711 нафар;

  • даволаниш — 100 нафар;

  • хизмат — 5 нафар;

  • ўқиш — 4 нафар.

Таҳлил қилиш мумкинки, Мисрга борган ўзбекистонликларнинг мутлақ кўпчилиги сайёҳлардан иборат. Бу эса туризм компаниялари, авиақатновлар ва дам олиш пакетларига бўлган талаб юқори эканини билдиради. Айниқса, қиш ва баҳор ойларида илиқ мамлакатларга сафар қилиш истаги кўпчилик учун қулай танловга айланади.

Ўзбекистонликлар орасида хорижий туризмга қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Миср эса ушбу йўналишда нарх, иқлим, хизмат ва дам олиш имкониятлари уйғунлиги билан алоҳида ўрин эгалламоқда.

Умуман олганда, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 15 мингдан зиёд ўзбекистонликнинг Мисрга сафар қилгани ушбу мамлакатнинг туристик бозордаги ўрни мустаҳкамланаётганини кўрсатади. Агар бу тенденция давом этса, йил якунига қадар Мисрга борувчи ўзбекистонликлар сони янада ошиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиКеча, 18:05Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиКеча, 17:42Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиТошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиКеча, 17:36Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариАндижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариКеча, 15:36Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиЯнгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиКеча, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди