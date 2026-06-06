Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...
2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида Миср Ўзбекистон фуқаролари учун энг қизиқ туристик йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, январь-апрель ойларида 15 823 нафар ўзбекистонлик турли мақсадларда Мисрга сафар қилган.
Бу рақамлар Мисрга бўлган қизиқиш барқарор сақланаётганини кўрсатади. Иссиқ иқлим, Қизил денгиз соҳиллари, қадимий тарихий ёдгорликлар, қулай дам олиш масканлари ва нисбатан оммабоп турпакетлар ушбу мамлакатни ўзбекистонликлар учун жозибали йўналишга айлантирмоқда.
Маълумотларга кўра, Мисрга борган фуқароларнинг асосий қисми саёҳат мақсадида йўл олган. Хусусан, 15 003 нафар Ўзбекистон фуқароси ушбу мамлакатга айнан дам олиш ва сайёҳлик учун сафар қилган. Бу умумий кўрсаткичнинг энг катта қисмини ташкил этади.
Миср кўп йиллардан буён пляж туризми ва тарихий саёҳатни бирлаштирган мамлакат сифатида машҳур. Шарм-аш-Шайх, Ҳургада каби курорт шаҳарлари ўзбекистонлик сайёҳлар орасида ҳам яхши танилган. Шу билан бирга, Қоҳира, Гиза эҳромлари ва Нил дарёси атрофидаги тарихий манзиллар ҳам саёҳатчиларни ўзига жалб қилади.
Статистикага кўра, 711 нафар фуқаро Мисрга қариндошларини йўқлаш мақсадида борган. Бу ҳам икки мамлакат ўртасидаги шахсий алоқалар, оилавий муносабатлар ва турли сабаблар билан шаклланган ижтимоий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади.
Шунингдек, 100 нафар ўзбекистонлик Мисрга даволаниш мақсадида сафар қилган. Миср тиббий хизматлари айрим йўналишларда хорижликлар учун қулай вариант сифатида кўрилиши мумкин. Бундай сафарлар сони катта бўлмаса-да, туризмнинг тиббий йўналиши ҳам мавжуд эканини кўрсатади.
Бундан ташқари, 5 нафар фуқаро хизмат сафари, 4 нафар фуқаро эса ўқиш мақсадида Мисрга борган. Бу кўрсаткичлар нисбатан кичик бўлса-да, мамлакатга сафарлар фақат дам олиш билан чекланмаслигини англатади.
Сафар мақсадлари бўйича тақсимот қуйидагича:
саёҳат — 15 003 нафар;
қариндошларни йўқлаш — 711 нафар;
даволаниш — 100 нафар;
хизмат — 5 нафар;
ўқиш — 4 нафар.
Таҳлил қилиш мумкинки, Мисрга борган ўзбекистонликларнинг мутлақ кўпчилиги сайёҳлардан иборат. Бу эса туризм компаниялари, авиақатновлар ва дам олиш пакетларига бўлган талаб юқори эканини билдиради. Айниқса, қиш ва баҳор ойларида илиқ мамлакатларга сафар қилиш истаги кўпчилик учун қулай танловга айланади.
Ўзбекистонликлар орасида хорижий туризмга қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Миср эса ушбу йўналишда нарх, иқлим, хизмат ва дам олиш имкониятлари уйғунлиги билан алоҳида ўрин эгалламоқда.
Умуман олганда, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 15 мингдан зиёд ўзбекистонликнинг Мисрга сафар қилгани ушбу мамлакатнинг туристик бозордаги ўрни мустаҳкамланаётганини кўрсатади. Агар бу тенденция давом этса, йил якунига қадар Мисрга борувчи ўзбекистонликлар сони янада ошиши мумкин.
…