Ўзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этилади
Ўзбекистон қурилиш индустриясида замонавий технологиялар ва рақамли инқилоб даври бошланмоқда. Мамлакатимизда қурилиш тармоғини тўлиқ трансформация қилиш, аҳоли ва бизнес вакиллари учун давлат хизматларини максимал даражада соддалаштириш ҳамда соҳада коррупцияга чек қўйиш мақсадида сунъий интеллект (AI) имкониятларидан кенг фойдаланиш йўлга қўйилади. Ушбу стратегик вазифалар Президентимиз томонидан имзоланган, қурилиш соҳасида натижадорликка қаратилган бошқарув тизимини жорий этиш ва давлат хизматларини тубдан такомиллаштиришга оид янги тарихий Фармонда ўз аксини топди.
Мазкур муҳим ҳужжат асосида бюрократик тўсиқлар ва ортиқча қоғозбозликка бутунлай барҳам берилиб, давлат бошқаруви самарадорлиги янги босқичга олиб чиқилади.
«Битта ариза — бир тўлов» ва рақамли муҳандислик
Янги ислоҳотлар доирасида қурилиш қилмоқчи бўлган тадбиркор ва фуқаролар учун хизмат кўрсатиш тизими мутлақо янгича кўриниш олади. Фармонга мувофиқ, соҳада қуйидаги туб ўзгаришлар амалга оширилади:
Инновацион тамойил: 2026 йилнинг 1 июлидан бошлаб қурилиш йўналишидаги муҳим давлат хизматлари ягона — “битта ариза – бир тўлов – барча уланиш нуқталари” тизими орқали тақдим этилади.
Тўлиқ автоматлаштириш: Бино ва иншоотларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига (электр, газ, сув ва ҳ.к.) улаш учун техник шартларни расмийлаштириш жараёни юз фоиз рақамлаштирилади.
Энг асосийси, лойиҳа ҳужжатларини текшириш, қурилишга рухсатнома бериш ва тайёр объектларни фойдаланишга қабул қилиш (приёмка) жараёнларига сунъий интеллект алгоритмлари бириктирилади. Нейротармоқ тизими тақдим этилган ҳужжатлар жамланмасини инсон омилисиз, автоматик равишда чуқур таҳлил қилади. Аниқланган камчиликлар ва хатоликлар компьютер дастурлари томонидан холис баҳоланиб, мансабдор шахсларнинг аралашувисиз бартараф этилишига йўл очилади.
Онлайн назорат ва шаффофлик: Коррупцияга қарши қатъий зарба
Қурилиш майдонларидаги сифат ва хавфсизликни масофадан туриб кузатиш тизими ҳам мисли кўрилмаган даражада кенгайтирилмоқда. Эндиликда йирик ва стратегик аҳамиятга эга бўлган барча объектларда махсус видеокузатув камераларини ўрнатиш мажбурий этиб белгиланди.
Назорат воситаси
Ишлаш механизми
Кутиладиган натижа
Ақлли видеокузатув
Қурилиш майдонларидан олинадиган жонли (онлайн) видеооқимлар Ягона мониторинг платформасига уланади.
Ишнинг сифати ва суръати суткасига 24 соат давомида назорат қилинади.
“Шаффоф қурилиш” тизими
Миллий ахборот платформасининг техник имкониятлари ва алгоритмлари янада кучайтирилади.
Соҳада яширин иқтисодиёт ва суиистеъмолчиликлар хавфи кескин камаяди.
Замин шарҳи: Қурилиш соҳаси узоқ йиллар давомида инсон омили юқорилиги сабабли энг кўп эътирозларга сабаб бўладиган тармоқлардан бири бўлиб келгани сир эмас. Президент фармони билан сунъий интеллектнинг ушбу тизимга жалб қилиниши — ҳақиқий маънода инқилобий қадамдир. Компьютер технологиялари пора олмайди, таниш-билишчилик қилмайди ва қонунбузарликларга кўз юммайди. Бу чора-тадбирлар Ўзбекистонда замонавий, хавфсиз ва сифатли шаҳарсозлик маданиятини шакллантиришга, тадбиркорлик муҳитини яхшилашга хизмат қилиши шубҳасиздир. Биз рақамли келажак сари дадил қадам ташламоқдамиз.
Юртимиздаги энг сўнгги технологик янгиликлар, қурилиш ва рақамлаштириш соҳасидаги давлат ислоҳотлари ҳамда эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…