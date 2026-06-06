Ўзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этилади

·13·Ўзбекистон
Ўзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этилади

Ўзбекистон қурилиш индустриясида замонавий технологиялар ва рақамли инқилоб даври бошланмоқда. Мамлакатимизда қурилиш тармоғини тўлиқ трансформация қилиш, аҳоли ва бизнес вакиллари учун давлат хизматларини максимал даражада соддалаштириш ҳамда соҳада коррупцияга чек қўйиш мақсадида сунъий интеллект (AI) имкониятларидан кенг фойдаланиш йўлга қўйилади. Ушбу стратегик вазифалар Президентимиз томонидан имзоланган, қурилиш соҳасида натижадорликка қаратилган бошқарув тизимини жорий этиш ва давлат хизматларини тубдан такомиллаштиришга оид янги тарихий Фармонда ўз аксини топди.

Мазкур муҳим ҳужжат асосида бюрократик тўсиқлар ва ортиқча қоғозбозликка бутунлай барҳам берилиб, давлат бошқаруви самарадорлиги янги босқичга олиб чиқилади.

«Битта ариза — бир тўлов» ва рақамли муҳандислик

Янги ислоҳотлар доирасида қурилиш қилмоқчи бўлган тадбиркор ва фуқаролар учун хизмат кўрсатиш тизими мутлақо янгича кўриниш олади. Фармонга мувофиқ, соҳада қуйидаги туб ўзгаришлар амалга оширилади:

  • Инновацион тамойил: 2026 йилнинг 1 июлидан бошлаб қурилиш йўналишидаги муҳим давлат хизматлари ягона — “битта ариза – бир тўлов – барча уланиш нуқталари” тизими орқали тақдим этилади.

  • Тўлиқ автоматлаштириш: Бино ва иншоотларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига (электр, газ, сув ва ҳ.к.) улаш учун техник шартларни расмийлаштириш жараёни юз фоиз рақамлаштирилади.

Энг асосийси, лойиҳа ҳужжатларини текшириш, қурилишга рухсатнома бериш ва тайёр объектларни фойдаланишга қабул қилиш (приёмка) жараёнларига сунъий интеллект алгоритмлари бириктирилади. Нейротармоқ тизими тақдим этилган ҳужжатлар жамланмасини инсон омилисиз, автоматик равишда чуқур таҳлил қилади. Аниқланган камчиликлар ва хатоликлар компьютер дастурлари томонидан холис баҳоланиб, мансабдор шахсларнинг аралашувисиз бартараф этилишига йўл очилади.

Онлайн назорат ва шаффофлик: Коррупцияга қарши қатъий зарба

Қурилиш майдонларидаги сифат ва хавфсизликни масофадан туриб кузатиш тизими ҳам мисли кўрилмаган даражада кенгайтирилмоқда. Эндиликда йирик ва стратегик аҳамиятга эга бўлган барча объектларда махсус видеокузатув камераларини ўрнатиш мажбурий этиб белгиланди.

Назорат воситаси

Ишлаш механизми

Кутиладиган натижа

Ақлли видеокузатув

Қурилиш майдонларидан олинадиган жонли (онлайн) видеооқимлар Ягона мониторинг платформасига уланади.

Ишнинг сифати ва суръати суткасига 24 соат давомида назорат қилинади.

“Шаффоф қурилиш” тизими

Миллий ахборот платформасининг техник имкониятлари ва алгоритмлари янада кучайтирилади.

Соҳада яширин иқтисодиёт ва суиистеъмолчиликлар хавфи кескин камаяди.

Замин шарҳи: Қурилиш соҳаси узоқ йиллар давомида инсон омили юқорилиги сабабли энг кўп эътирозларга сабаб бўладиган тармоқлардан бири бўлиб келгани сир эмас. Президент фармони билан сунъий интеллектнинг ушбу тизимга жалб қилиниши — ҳақиқий маънода инқилобий қадамдир. Компьютер технологиялари пора олмайди, таниш-билишчилик қилмайди ва қонунбузарликларга кўз юммайди. Бу чора-тадбирлар Ўзбекистонда замонавий, хавфсиз ва сифатли шаҳарсозлик маданиятини шакллантиришга, тадбиркорлик муҳитини яхшилашга хизмат қилиши шубҳасиздир. Биз рақамли келажак сари дадил қадам ташламоқдамиз.

Юртимиздаги энг сўнгги технологик янгиликлар, қурилиш ва рақамлаштириш соҳасидаги давлат ислоҳотлари ҳамда эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонПрезидентФармон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиЭски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиБугун, 07:45Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКеча, 17:32Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Кеча, 16:47Отабек Шукуров Ўзбекистоннинг Канадага мағлубияти ҳақида очиқ гапирдиОтабек Шукуров Ўзбекистоннинг Канадага мағлубияти ҳақида очиқ гапирдиКеча, 14:32Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Кеча, 13:34Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиЎзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиКеча, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди