Неймар келаси ҳафтадан Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтади

·122·Спорт
Неймар келаси ҳафтадан Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтади

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти жароҳат олган Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этишига ишонч билдирмоқда. Италиялик мутахассис 34 ёшли ҳужумчининг тикланиш жараёни ижобий кетаётганини ва душанба кунги тиббий кўрикдан сўнг у умумий гуруҳ машғулотларига қўшилиши мумкинлигини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба куни Мисрга қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашуви олдидан Анселотти таркибдаги ўзгаришлар ҳақида маълумот берди. Неймарнинг қайтиши жамоа учун катта мотивация бўлган бўлса-да, марказий ҳимоячи Габриел Магалҳãес Чемпионлар лигаси финалидан сўнг чарчоқ туфайли бўлажак ўйинни ўтказиб юборади. Шунингдек, чап қанот ҳимоясида Доуглас Сантос асосий таркибда майдонга тушиши, дарвозабон Вевертон эса иккинчи бўлимда ўйинга қўшилиши маълум қилинди.

Мураббий Неймарнинг ҳолати бўйича шундай деди: "Унинг вазияти жуда аниқ. Неймар айни дамда якка тартибда ажойиб иш олиб бормоқда. Дам олиш кунларидан кейин у МРТ текширувидан ўтади ва агар ҳаммаси жойида бўлса, келаси ҳафтадан жамоа билан машғулотларни бошлайди". Бу Бразилия учун турнир олдидан энг муҳим янгиликлардан бири бўлди.

Анселотти Мисрга қарши баҳсда тактик тажрибалар ўтказишини ҳам таъкидлади. У анъанавий тўртта ҳужумчидан иборат схемадан бироз чекиниб, Лукас Пақуета ва Игор Тиаго каби футболчиларни синаб кўрмоқчи. Мураббийнинг сўзларига кўра, бу ўйин янги вариантларни кўриб чиқиш учун охирги имкониятдир, чунки расмий турнир бошлангач, тажрибалар учун вақт бўлмайди.

Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк ўйинини 13-июн куни Марокашга қарши ўтказади. Кейинги рақиб Гаити бўлишини ҳисобга олсак, беш карра жаҳон чемпионлари гуруҳдан чиқиш учун асосий фаворит ҳисобланади. Бу эса Неймарга плей-офф босқичига қадар ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олиши учун қулай имконият яратади.

НеймарБразилияКарло АнселоттиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди