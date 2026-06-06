Неймар келаси ҳафтадан Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтади
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти жароҳат олган Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этишига ишонч билдирмоқда. Италиялик мутахассис 34 ёшли ҳужумчининг тикланиш жараёни ижобий кетаётганини ва душанба кунги тиббий кўрикдан сўнг у умумий гуруҳ машғулотларига қўшилиши мумкинлигини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба куни Мисрга қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашуви олдидан Анселотти таркибдаги ўзгаришлар ҳақида маълумот берди. Неймарнинг қайтиши жамоа учун катта мотивация бўлган бўлса-да, марказий ҳимоячи Габриел Магалҳãес Чемпионлар лигаси финалидан сўнг чарчоқ туфайли бўлажак ўйинни ўтказиб юборади. Шунингдек, чап қанот ҳимоясида Доуглас Сантос асосий таркибда майдонга тушиши, дарвозабон Вевертон эса иккинчи бўлимда ўйинга қўшилиши маълум қилинди.
Мураббий Неймарнинг ҳолати бўйича шундай деди: "Унинг вазияти жуда аниқ. Неймар айни дамда якка тартибда ажойиб иш олиб бормоқда. Дам олиш кунларидан кейин у МРТ текширувидан ўтади ва агар ҳаммаси жойида бўлса, келаси ҳафтадан жамоа билан машғулотларни бошлайди". Бу Бразилия учун турнир олдидан энг муҳим янгиликлардан бири бўлди.
Анселотти Мисрга қарши баҳсда тактик тажрибалар ўтказишини ҳам таъкидлади. У анъанавий тўртта ҳужумчидан иборат схемадан бироз чекиниб, Лукас Пақуета ва Игор Тиаго каби футболчиларни синаб кўрмоқчи. Мураббийнинг сўзларига кўра, бу ўйин янги вариантларни кўриб чиқиш учун охирги имкониятдир, чунки расмий турнир бошлангач, тажрибалар учун вақт бўлмайди.
Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк ўйинини 13-июн куни Марокашга қарши ўтказади. Кейинги рақиб Гаити бўлишини ҳисобга олсак, беш карра жаҳон чемпионлари гуруҳдан чиқиш учун асосий фаворит ҳисобланади. Бу эса Неймарга плей-офф босқичига қадар ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олиши учун қулай имконият яратади.
…