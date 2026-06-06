Эски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Президент фармонига кўра, фойдаланиш муддати 50 йилдан ошган кўп квартирали уйларда қайта режалаштириш ишларини амалга ошириш тақиқланди.
Бундай биноларда фақат уйни мустаҳкамлаш билан боғлиқ ишларга рухсат берилади. Бу қарор эски уйларда хавфсизликни таъминлашга қаратилган.
Шунингдек, кафолат муддати давомида аниқланган камчиликларни бартараф этмаган қурувчиларнинг рейтинг баллари пасайтирилади.
Янги қурилаётган биноларда эса конструкция ва хавфсизликка таъсир қилмайдиган айрим ўзгаришлар учун қайта келишиш талаби бекор қилинди.
…