Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди

·34·Ўзбекистон
Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди

Мамлакатимизда рақамли технологияларни давлат хизматларига татбиқ этиш ва аҳоли учун ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш борасидаги ислоҳотлар изчил давом эттирилмоқда. Жорий йилнинг 1 июнидан эътиборан Ўзбекистон кўчмас мулк бозори ва кадастр тизимида ҳақиқий инқилобий ўзгаришлар даври бошланди. Эндиликда кўп қаватли турар жой бинолари ва ундаги хонадонларни ҳужжатлаштириш жараёнлари буткул янгича тизимга ўтказилди.

Давлат кадастрлари палатаси кўп қаватли бино ва иншоотларни расмийлаштириш, уларга кадастр ҳужжатларини тайёрлаш ҳамда мулк ҳуқуқини расмийлаштириш жараёнларини замонавий UZKAD тизими орқали тўлиқ рақамли форматга ўтказганини маълум қилди. Янги тартиб биноларни қурилишдан сўнг фойдаланишга қабул қилишдан бошлаб, то тайёр кадастр паспортини бериш ва давлат рўйхатидан ўтказишгача бўлган барча босқичларни қамраб олади.

Электрон хариталар ва умумий паспорт: асосий янгиликлар

Ушбу тизимнинг ҳаётга татбиқ этилиши билан кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олган фуқаролар ва қурувчи тадбиркорлар учун бир қанча қулайликлар яратилди. Тизимнинг энг муҳим афзалликлари қуйидаги йўналишларда акс этади:

  • Ягона электрон реестр: Бино ичидаги барча хонадонлар (квартиралар), тадбиркорликка мўлжалланган нотурар жойлар ҳамда аҳоли учун умумий бўлган мол-мулклар (подвал, йўлаклар, том қисми) ягона ва марказлашган маълумотлар базасида қатъий ҳисобга олинади.

  • Ягона умумий паспорт: Илгари ҳар бир мулк алоҳида ажратилган ҳолда кўрилган бўлса, эндиликда бутун бир кўп қаватли бино учун ягона комплекс кадастр ҳужжати шакллантирилади.

  • Рақамли гео-хариталар: Бинолар ва хонадонларнинг ички ва ташқи рақамли чизмалари (планлари) интерактив онлайн харитага жойлаштирилади ва реал вақт режимида акс эттирилади.

  • Коррупцияга чек қўйиш: Барча жараёнларнинг онлайн шаклга ўтиши қоғозбозлик, узун навбатлар ва давлат идораларидаги инсон омилини минимал даражага тушириб, шаффофликни таъминлайди.

Мулкдорлар учун қандай қулайликлар яратилади?

Кадастр соҳасидаги ушбу рақамли ислоҳотлар биринчи навбатда оддий фуқароларнинг мулк ҳуқуқи дахлсизлигини кафолатлашга хизмат қилади.

Янги тизимнинг устувор жиҳатлари

Мухлислар ва мулкдорлар учун фойдаси

Жараёнларнинг тезлашиши

Янги қурилган уйларни расмийлаштириш ва ҳужжат олиш муддати бир неча баробарга қисқаради.

Ҳуқуқий ҳимоянинг кучайиши

Рақамли базадаги маълумотларни сохталаштириш имконсиз бўлиб, мулкдорларнинг ҳуқуқлари максимал ҳимояланади.

Масофавий хизмат

Мулкка оид маълумотларни исталган вақтда онлайн текшириш имконияти яратилади.

Замин шарҳи: Кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олишда кўпинча кадастр ҳужжатларининг кечикиши ёки битта уйнинг бир неча кишига сотиб юборилиши каби фирибгарлик ҳолатлари қулоққа чалиниб турарди. UZKAD тизимининг тўлиқ ишга туширилиши бу каби муаммоларга бутунлай чек қўяди. Бинонинг пойдеворидан тортиб, томигача электрон харитада муҳрланиши — кўчмас мулк бозорида ҳақиқий тозаланиш ва адолат даври бошланганидан далолатдир.

Мамлакатимиз ҳаётидаги энг сўнгги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, давлат хизматларидаги қулайликлар ва кадастр тизимига оид барча эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонЎзКаДДавлат қўрғон ресурсларигеодезиякартография ва давлат кадастри қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Кеча, 16:47Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Кеча, 13:34Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиЎзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиКеча, 13:22Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиТошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиКеча, 12:16Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиКеча, 10:53Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиҚурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиКеча, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди – Zamin.uz, 05.06.2026