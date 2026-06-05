Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди
Мамлакатимизда рақамли технологияларни давлат хизматларига татбиқ этиш ва аҳоли учун ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш борасидаги ислоҳотлар изчил давом эттирилмоқда. Жорий йилнинг 1 июнидан эътиборан Ўзбекистон кўчмас мулк бозори ва кадастр тизимида ҳақиқий инқилобий ўзгаришлар даври бошланди. Эндиликда кўп қаватли турар жой бинолари ва ундаги хонадонларни ҳужжатлаштириш жараёнлари буткул янгича тизимга ўтказилди.
Давлат кадастрлари палатаси кўп қаватли бино ва иншоотларни расмийлаштириш, уларга кадастр ҳужжатларини тайёрлаш ҳамда мулк ҳуқуқини расмийлаштириш жараёнларини замонавий UZKAD тизими орқали тўлиқ рақамли форматга ўтказганини маълум қилди. Янги тартиб биноларни қурилишдан сўнг фойдаланишга қабул қилишдан бошлаб, то тайёр кадастр паспортини бериш ва давлат рўйхатидан ўтказишгача бўлган барча босқичларни қамраб олади.
Электрон хариталар ва умумий паспорт: асосий янгиликлар
Ушбу тизимнинг ҳаётга татбиқ этилиши билан кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олган фуқаролар ва қурувчи тадбиркорлар учун бир қанча қулайликлар яратилди. Тизимнинг энг муҳим афзалликлари қуйидаги йўналишларда акс этади:
Ягона электрон реестр: Бино ичидаги барча хонадонлар (квартиралар), тадбиркорликка мўлжалланган нотурар жойлар ҳамда аҳоли учун умумий бўлган мол-мулклар (подвал, йўлаклар, том қисми) ягона ва марказлашган маълумотлар базасида қатъий ҳисобга олинади.
Ягона умумий паспорт: Илгари ҳар бир мулк алоҳида ажратилган ҳолда кўрилган бўлса, эндиликда бутун бир кўп қаватли бино учун ягона комплекс кадастр ҳужжати шакллантирилади.
Рақамли гео-хариталар: Бинолар ва хонадонларнинг ички ва ташқи рақамли чизмалари (планлари) интерактив онлайн харитага жойлаштирилади ва реал вақт режимида акс эттирилади.
Коррупцияга чек қўйиш: Барча жараёнларнинг онлайн шаклга ўтиши қоғозбозлик, узун навбатлар ва давлат идораларидаги инсон омилини минимал даражага тушириб, шаффофликни таъминлайди.
Мулкдорлар учун қандай қулайликлар яратилади?
Кадастр соҳасидаги ушбу рақамли ислоҳотлар биринчи навбатда оддий фуқароларнинг мулк ҳуқуқи дахлсизлигини кафолатлашга хизмат қилади.
Янги тизимнинг устувор жиҳатлари
Мухлислар ва мулкдорлар учун фойдаси
Жараёнларнинг тезлашиши
Янги қурилган уйларни расмийлаштириш ва ҳужжат олиш муддати бир неча баробарга қисқаради.
Ҳуқуқий ҳимоянинг кучайиши
Рақамли базадаги маълумотларни сохталаштириш имконсиз бўлиб, мулкдорларнинг ҳуқуқлари максимал ҳимояланади.
Масофавий хизмат
Мулкка оид маълумотларни исталган вақтда онлайн текшириш имконияти яратилади.
Замин шарҳи: Кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олишда кўпинча кадастр ҳужжатларининг кечикиши ёки битта уйнинг бир неча кишига сотиб юборилиши каби фирибгарлик ҳолатлари қулоққа чалиниб турарди. UZKAD тизимининг тўлиқ ишга туширилиши бу каби муаммоларга бутунлай чек қўяди. Бинонинг пойдеворидан тортиб, томигача электрон харитада муҳрланиши — кўчмас мулк бозорида ҳақиқий тозаланиш ва адолат даври бошланганидан далолатдир.
Мамлакатимиз ҳаётидаги энг сўнгги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, давлат хизматларидаги қулайликлар ва кадастр тизимига оид барча эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…