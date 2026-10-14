“Самарқанд нони” товар белгиси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди

·49·Ўзбекистон
“Самарқанд нони” товар белгиси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди

"Самарқанд нони" номи расман товар белгиси сифатида давлат рўйхатига киритилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Адлия вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.

Маълумотларга кўра, 2025 йил февраль ойида "Самарқанд нони" географик кўрсаткич сифатида ҳам рўйхатдан ўтказилган эди. Эндиликда ушбу номнинг товар белгиси сифатида ҳам ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланиши маҳсулотнинг ўзига хослигини эътироф этиш ва уни бозорда янада кенгроқ танитишга хизмат қилади.

Мутасаддилар қайд этишича, мазкур қадам миллий гастрономик меросни асраб-авайлаш, маҳаллий маҳсулотларнинг нуфузини ошириш ҳамда уларни ҳуқуқий ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга. "Самарқанд нони" номининг икки мақомда рўйхатдан ўтказилиши унинг иқтисодий салоҳиятини кенгайтириш учун ҳам имконият яратади.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, товар белгисини рўйхатдан ўтказганлик тўғрисидаги гувоҳнома 10 йил муддатга берилади. Белгиланган тартибда унинг амал қилиш муддатини узайтириш мумкин.

Самарқанд нониЎзбекистон Адлия вазирлигитовар белгисигеографик кўрсаткич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғиждувон кулолчилик буюмлари географик кўрсаткич сифатида рўйхатга олиндиҒиждувон кулолчилик буюмлари географик кўрсаткич сифатида рўйхатга олинди18 май 20:55Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларШифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талаблар10 сентябр 14:09Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Самарқанд олий таълим тизимида ислоҳот: 4 та ОТМ қайта ташкил этиладиСамарқанд олий таълим тизимида ислоҳот: 4 та ОТМ қайта ташкил этилади1 июн 20:44«Бойсун дўпписи» географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди«Бойсун дўпписи» географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди16 сентябр 23:52Хорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинадиХорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинади10 июл 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?