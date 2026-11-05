Ўзбекистонда кўп қаватли уйларга иссиқлик қачон берилиши маълум бўлди

·85·Ўзбекистон
Ўзбекистонда кўп қаватли уйларга иссиқлик қачон берилиши маълум бўлди

Ўзбекистонда кўп қаватли уйларни марказлашган иситиш тизимига улаш ишлари 15 ноябрга қадар бошланиши кутилмоқда. Бу ҳақда 4 ноябрь куни ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилинди.

Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси бошлиғи Аҳадхон Исоқжоновнинг айтишича, иситиш мавсумини бошлаш бўйича якуний қарор ҳудудлардаги об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб қабул қилинади.

Хусусан, гидрометеорология марказлари тақдим этган маълумотлар асосида маҳаллий ҳокимликлар тегишли қарор чиқаради. Шундан сўнг кўп қаватли уйлар иссиқлик тармоқларига босқичма-босқич уланади.

Исоқжоновнинг таъкидлашича, куз-қиш мавсумига тайёргарлик доирасида иссиқлик таъминоти корхоналарининг ҳолати инспекция томонидан ўрганилган. Камчиликлар аниқланган ҳудудларга уларни бартараф этиш бўйича мажбурий кўрсатмалар берилган.

Ҳозирда Тошкент шаҳри, Самарқанд вилояти ҳамда Фарғона водийсидаги вилоятларда иссиқлик таъминоти корхоналари аниқланган муаммоларни бартараф этиб, марказлашган тизимни ишга туширишга тайёр ҳолатга келтирилган.

Демак, кўп қаватли уйларда иситиш мавсуми 15 ноябрга қадар бошланиши кутилмоқда. Бироқ иссиқлик қачон берилиши ҳар бир ҳудуддаги об-ҳаво шароити ва ҳокимликлар қарорларига боғлиқ бўлади.

иситиш мавсумиЎзэнергоинспекцияАҳадхон Исоқжоновиссиқлик таъминоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?26 октябр 12:55Эртагадан газ тўлови бўйича муҳим ўзгариш: Ижтимоий норма 500 м³ га ошириладиЭртагадан газ тўлови бўйича муҳим ўзгариш: Ижтимоий норма 500 м³ га оширилади31 октябр 11:51Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?8 октябр 04:348 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди12 сентябр 14:56Андижон халқаро аэропорти қайта қурилмоқда: Шавкат Мирзиёев бунёдкорлик билан танишдиАндижон халқаро аэропорти қайта қурилмоқда: Шавкат Мирзиёев бунёдкорлик билан танишди23 сентябр 17:01Ўзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқдаЎзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқда14 октябр 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди