Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талаблар
Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида малакасиз мутахассисларга чек қўйиш ва аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини тубдан оширишга қаратилган муҳим ислоҳотлар босқичи бошланмоқда. Мамлакатда тиббиёт ва фармацевтика ходимларини мажбурий давлат рўйхатидан ўтказиш тизимини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Энг асосийси, белгиланган муддатгача давлат рўйхатидан ўтмаган ҳар қандай мутахассис келгусида беморларни даволаш, дори-дармон соҳасида фаолият юритиш ҳуқуқидан бутунлай маҳрум бўлади. Давлат раҳбари ушбу қатъий талаблар биринчи навбатда соҳа сифатини оширишга хизмат қилиши кераклиги бўйича шахсан топшириқ берди. Хўш, ихтиёрий ва мажбурий рўйхатдан ўтиш тартиби қачондан кучга киради, тиббиёт ходимларини қандай жараёнлар кутмоқда ва бу оддий беморлар ҳаётига қандай таъсир қилади? Мақола охирида эса асосий интрига — ушбу тизимнинг жорий этилиш босқичлари ва соҳада фаолият юритиш ҳуқуқини йўқотиш хавфи бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Давлат рўйхатидан ўтиш: Ихтиёрийликдан мажбурийликкача
Соҳадаги янги ўзгаришлар икки босқичда амалга оширилиши режалаштирилмоқда:
2027 йилдан бошлаб ихтиёрий босқич: Барча тиббиёт ва фармацевтика соҳаси ходимлари ўз малакасини тасдиқлаган ҳолда давлат рўйхатидан (госрегистрация) ихтиёрий равишда ўтишни бошлайди;
2030 йилдан тўлиқ мажбурий тартиб: Маълум вақт давом этган мослашув давридан сўнг, 2030 йилга келиб рўйхатдан ўтиш мамлакатдаги ҳар бир шифокор, ҳамшира ва провизор учун мажбурий шартга айланади;
Фаолият юритишга қатъий тақиқ: Белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтмаган ёки талабларга жавоб бермаган мутахассисларнинг кейинчалик тиббий ёки фармацевтик фаолият билан шуғулланишига қонунан йўл қўйилмайди.
«Ушбу янги ўзгаришлар ва қўйилаётган талаблар энг аввало аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини оширишга, малакали кадрлар меҳнатини рағбатлантиришга қаратилиши шарт», — дея таъкидланди масъулларга берилган президент топшириғида.
Тиббиётда малака инқилоби: Сохта дипломлар ва хато ташхисларга қарши тўсиқ
Янги тизим соғлиқни сақлаш тизимида қуйидаги муҳим ўзгаришларни таъминлайди:
Ягона электрон реестр: Давлат рўйхати шакллантирилиши орқали мамлакатдаги барча малакали шифокорлар ва фармацевтларнинг ягона базаси яратилади;
Беморлар хавфсизлиги: Доимий равишда ўз билим ва кўникмаларини янгилаб бормайдиган, замонавий стандартлардан орқада қолган ходимларнинг даволаш ишлари билан шуғулланиши чекланади;
Фармацевтика назорати: Дорихоналарда фаолият юритувчи ходимларнинг касбий билимлари баҳоланиб, нотўғри дори тавсия қилиш ва дори-дармон савдосидаги чалкашликлар олди олинади.
Ўзбекистон тиббиётида кутилаётган туб бурилиш
Кўпчилик соҳа мутахассислари ва фуқароларни қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу тизим кадрлар етишмовчилигига олиб келмайдими ёки аксинча, тиббиётни янги даражага олиб чиқадими, деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, давлат томонидан белгиланган 2027 ва 2030 йиллар чегараси соҳа ходимларига шошилмасдан, ўз малакасини ошириб, халқаро талабларга мослашиш учун етарли вақт беради. Бу ислоҳотнинг пировард мақсади — шифокорларни жазолаш эмас, балки соҳага тасодифан кириб қолган нопрофессионал шахсларни филтрлаш ва ҳар бир фуқаронинг ҳаётини фақатгина сертификатланган, билими исботланган мутахассисларга ишониб топширилишини кафолатлашдир. 2030 йилга бориб Ўзбекистон тиббиёти ҳар бир шифокорнинг мақоми давлат томонидан қатъий кафолатланган янги профессионал босқичга қадам қўяди.
Сизнингча, шифокор ва фармацевтларни давлат рўйхатидан ўтказиш ва рўйхатдан ўтмаганларни ишдан четлатиш поликлиника ва шифохоналардаги даволаш сифатини ошира оладими? Бу янгилик тиббиётдаги порахўрлик ва нопрофессионалликка чек қўйишга етарли бўладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва соғлиқни сақлаш соҳасидаги ушбу муҳим ислоҳот таҳлилини яқинларингиз ҳамда тиббиёт соҳасида ишлайдиган танишларингизга улашинг!
…