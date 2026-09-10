Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талаблар

·46·Ўзбекистон
Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талаблар

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида малакасиз мутахассисларга чек қўйиш ва аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини тубдан оширишга қаратилган муҳим ислоҳотлар босқичи бошланмоқда. Мамлакатда тиббиёт ва фармацевтика ходимларини мажбурий давлат рўйхатидан ўтказиш тизимини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Энг асосийси, белгиланган муддатгача давлат рўйхатидан ўтмаган ҳар қандай мутахассис келгусида беморларни даволаш, дори-дармон соҳасида фаолият юритиш ҳуқуқидан бутунлай маҳрум бўлади. Давлат раҳбари ушбу қатъий талаблар биринчи навбатда соҳа сифатини оширишга хизмат қилиши кераклиги бўйича шахсан топшириқ берди. Хўш, ихтиёрий ва мажбурий рўйхатдан ўтиш тартиби қачондан кучга киради, тиббиёт ходимларини қандай жараёнлар кутмоқда ва бу оддий беморлар ҳаётига қандай таъсир қилади? Мақола охирида эса асосий интрига — ушбу тизимнинг жорий этилиш босқичлари ва соҳада фаолият юритиш ҳуқуқини йўқотиш хавфи бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

Давлат рўйхатидан ўтиш: Ихтиёрийликдан мажбурийликкача

Соҳадаги янги ўзгаришлар икки босқичда амалга оширилиши режалаштирилмоқда:

  • 2027 йилдан бошлаб ихтиёрий босқич: Барча тиббиёт ва фармацевтика соҳаси ходимлари ўз малакасини тасдиқлаган ҳолда давлат рўйхатидан (госрегистрация) ихтиёрий равишда ўтишни бошлайди;

  • 2030 йилдан тўлиқ мажбурий тартиб: Маълум вақт давом этган мослашув давридан сўнг, 2030 йилга келиб рўйхатдан ўтиш мамлакатдаги ҳар бир шифокор, ҳамшира ва провизор учун мажбурий шартга айланади;

  • Фаолият юритишга қатъий тақиқ: Белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтмаган ёки талабларга жавоб бермаган мутахассисларнинг кейинчалик тиббий ёки фармацевтик фаолият билан шуғулланишига қонунан йўл қўйилмайди.

«Ушбу янги ўзгаришлар ва қўйилаётган талаблар энг аввало аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини оширишга, малакали кадрлар меҳнатини рағбатлантиришга қаратилиши шарт», — дея таъкидланди масъулларга берилган президент топшириғида.

Тиббиётда малака инқилоби: Сохта дипломлар ва хато ташхисларга қарши тўсиқ

Янги тизим соғлиқни сақлаш тизимида қуйидаги муҳим ўзгаришларни таъминлайди:

  • Ягона электрон реестр: Давлат рўйхати шакллантирилиши орқали мамлакатдаги барча малакали шифокорлар ва фармацевтларнинг ягона базаси яратилади;

  • Беморлар хавфсизлиги: Доимий равишда ўз билим ва кўникмаларини янгилаб бормайдиган, замонавий стандартлардан орқада қолган ходимларнинг даволаш ишлари билан шуғулланиши чекланади;

  • Фармацевтика назорати: Дорихоналарда фаолият юритувчи ходимларнинг касбий билимлари баҳоланиб, нотўғри дори тавсия қилиш ва дори-дармон савдосидаги чалкашликлар олди олинади.

Ўзбекистон тиббиётида кутилаётган туб бурилиш

Кўпчилик соҳа мутахассислари ва фуқароларни қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу тизим кадрлар етишмовчилигига олиб келмайдими ёки аксинча, тиббиётни янги даражага олиб чиқадими, деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, давлат томонидан белгиланган 2027 ва 2030 йиллар чегараси соҳа ходимларига шошилмасдан, ўз малакасини ошириб, халқаро талабларга мослашиш учун етарли вақт беради. Бу ислоҳотнинг пировард мақсади — шифокорларни жазолаш эмас, балки соҳага тасодифан кириб қолган нопрофессионал шахсларни филтрлаш ва ҳар бир фуқаронинг ҳаётини фақатгина сертификатланган, билими исботланган мутахассисларга ишониб топширилишини кафолатлашдир. 2030 йилга бориб Ўзбекистон тиббиёти ҳар бир шифокорнинг мақоми давлат томонидан қатъий кафолатланган янги профессионал босқичга қадам қўяди.

Сизнингча, шифокор ва фармацевтларни давлат рўйхатидан ўтказиш ва рўйхатдан ўтмаганларни ишдан четлатиш поликлиника ва шифохоналардаги даволаш сифатини ошира оладими? Бу янгилик тиббиётдаги порахўрлик ва нопрофессионалликка чек қўйишга етарли бўладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва соғлиқни сақлаш соҳасидаги ушбу муҳим ислоҳот таҳлилини яқинларингиз ҳамда тиббиёт соҳасида ишлайдиган танишларингизга улашинг!

Соғлиқни сақлашМедициналық реестрМедициналық кадрларТуббиёт реформасиФармацевтикаМаликаМажбурий рўйхатБеморлар хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиБугун, 14:19Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаХива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 14:132027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этиладиБугун, 14:00Бугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун айрим ҳудудларда чанг-тўзон кузатилиши мумкинБугун, 10:17Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиТадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди