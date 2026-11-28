iPhone 17 Pro ва Pro Max моделларининг янги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 28 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ва iPhone Air моделларининг нархлари СИМ + эСИМ ҳамда эСИМ + эСИМ конфигурациялари бўйича эълон қилинди.
- Қурилмалар хотира ҳажми ва рангига қараб турлича қийматга эга бўлиб, энг қиммат модел 2 TB хотирага эга iPhone 17 Pro Max ҳисобланади.
- Ҳар бир смартфон учун иккитадан ИМЕИ рўйхатдан ўтказилган.
- Нархлар бозор шароитига кўра ҳар соатда ўзгариши мумкин.
2026 йил 28 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ва iPhone Air моделларининг нархлари қуйидагича. Рўйхатда SIM + eSIM ва eSIM + eSIM конфигурациялари алоҳида берилган. Ҳар икки вариантда иккитадан IMEI рўйхатдан ўтган.
SIM + eSIM
iPhone 17:
• 256 ГБ: $949
iPhone 17 Pro, 256 ГБ:
• Orange: $1299
• Blue: $1379
• Silver: $1379
iPhone 17 Pro, 512 ГБ:
• Orange: $1499
• Blue: $1629
• Silver: $1549
iPhone 17 Pro Max, 256 ГБ:
• Orange: $1399
• Blue: $1399
• Silver: $1519
iPhone 17 Pro Max, 512 ГБ:
• Orange: $1649
• Blue: $1679
• Silver: $1699
iPhone 17 Pro Max, 1 ТБ:
• Orange: $1999
• Blue: $1949
• Silver: $2099
iPhone 17 Pro Max, 2 ТБ:
• Orange: $2399
• Blue: $2399
• Silver: $2399
eSIM + eSIM
Ушбу конфигурацияда ҳам иккита IMEI рўйхатдан ўтган.
iPhone 17:
• 256 ГБ: $949
iPhone Air, 256 ГБ:
• Blue: $939
• Gold: $949
• Black: $949
• White: $949
iPhone 17 Pro, 256 ГБ:
• Orange: $1249
• Blue: $1249
• Silver: $1339
iPhone 17 Pro, 512 ГБ:
• Orange: $1299
• Blue: $1499
• Silver: $1399
iPhone 17 Pro Max, 256 ГБ:
• Orange: $1389
• Blue: $1369
• Silver: $1439
iPhone 17 Pro Max, 512 ГБ:
• Orange: $1499
• Blue: $1539
• Silver: $1649
iPhone 17 Pro Max, 1 ТБ:
• Orange: $1899
• Blue: $1849
• Silver: $1899
iPhone 17 Pro Max, 2 ТБ:
• Orange: $2199
• Blue: $2199
• Silver: $2399
Нархлар ҳар соат ўзгариши мумкин.
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