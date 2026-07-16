Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилди

·0·Ўзбекистон
Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилди

Фарғона водийсининг машҳур неъматларидан бири — «Қўқон патири» расман географик кўрсаткич мақомини олди. Энди унинг номи, ўзига хос рецепти ва анъанавий тайёрлаш усули ҳуқуқий муҳофаза қилинади.

Қўқон патирининг номи нега рўйхатдан ўтказилди?

Адлия вазирлиги маҳсулотни географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказди. Бу «Қўқон патири» номи муайян ҳудуд, маҳаллий анъана ва авлоддан авлодга ўтиб келаётган тайёрлаш технологияси билан боғлиқ эканини расман тан олишни англатади.

Янги мақом маҳсулот номидан асоссиз фойдаланиш, уни бошқа ҳудудда тайёрлаб, асл Қўқон патири сифатида тақдим этиш каби ҳолатларга қарши ҳуқуқий ҳимоя механизмларини кучайтириши мумкин.

Бу оддий нондан нимаси билан фарқ қилади?

Қўқон патири ўзига хос таъми, шакли ва тайёрланиш усули билан танилган. Махсус технология туфайли нон бир неча ҳафта давомида таъми ва сифатини йўқотмасдан сақланиши мумкин.

Унинг қиймати фақат рецептда эмас. Хамир тайёрлаш, шакл бериш ва пишириш жараёнида маҳаллий нонвойларнинг кўп йиллик тажрибаси муҳим ўрин тутади.

Асосий хусусият

Аҳамияти

Анъанавий рецепт

маҳаллий пазандачилик меросини сақлайди

Махсус технология

маҳсулотнинг узоқроқ сақланишига ёрдам беради

Ҳудудий боғлиқлик

Қўқон гастрономик брендини мустаҳкамлайди

Ҳуқуқий ҳимоя

номдан нотўғри фойдаланишни чеклайди

Географик кўрсаткич нима беради?

Географик кўрсаткич — маҳсулотнинг сифати, обрўси ёки ўзига хос хусусиятлари муайян ҳудуд билан боғлиқ эканини тасдиқловчи интеллектуал мулк объекти.

Бу мақом «Қўқон патири»ни исталган жойда тайёрланган ўхшаш маҳсулотдан ажратишга ёрдам беради. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчилар учун ягона сифат талабларини шакллантириш ва асл технологияни сақлаш имконини оширади.

Муҳим жиҳати, буни оддий тилда «патент» деб аташ мумкин бўлса-да, ҳуқуқий жиҳатдан у географик кўрсаткич сифатида рўйхатдан ўтказилган маҳсулот ҳисобланади.

Нонвойлар ва сайёҳлар учун қандай имконият очилади?

Расмий мақом маҳаллий нонвойларнинг маҳсулотини бозорда алоҳида бренд сифатида илгари суришга хизмат қилиши мумкин. Асл Қўқон патирига талаб ошса, анъанавий нонвойлик билан шуғулланаётган оилалар ва кичик бизнес учун янги имкониятлар пайдо бўлади.

Шунингдек, патир Фарғона вилоятининг гастрономик туризм рамзларидан бирига айланиши мумкин. Хорижлик сайёҳ учун Қўқон энди фақат тарихий обидалар эмас, балки ўзига хос таъм билан ҳам эсда қолади. Адлия вазирлиги ушбу мақом маҳсулотнинг халқаро миқёсда кенг тарғиб этилишига хизмат қилишини билдирган.

Миллий меросга ҳуқуқий қалқон

«Қўқон патири»нинг давлат рўйхатидан ўтказилиши бир турдаги нонга берилган мақомдан кўра кенгроқ аҳамиятга эга. Бу маҳаллий рецептлар, ҳунармандчилик тажрибаси ва гастрономик меросни сақлашга қаратилган қадамдир.

Энди асосий вазифа — патирнинг анъанавий сифатини сақлаш, унинг номидан тўғри фойдаланиш ва Қўқон брендини ички ҳамда ташқи бозорда муносиб тарғиб қилиш.

Сизнингча, яна қайси миллий таом ёки маҳсулот географик кўрсаткич сифатида ҳимоя қилиниши керак?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаТошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаБугун, 14:1848 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...Бугун, 12:20Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиЎзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиБугун, 11:36Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинЎзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 10:47Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаЎзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаКеча, 21:04Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиЎзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиКеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди