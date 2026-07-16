Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилди
Фарғона водийсининг машҳур неъматларидан бири — «Қўқон патири» расман географик кўрсаткич мақомини олди. Энди унинг номи, ўзига хос рецепти ва анъанавий тайёрлаш усули ҳуқуқий муҳофаза қилинади.
Қўқон патирининг номи нега рўйхатдан ўтказилди?
Адлия вазирлиги маҳсулотни географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказди. Бу «Қўқон патири» номи муайян ҳудуд, маҳаллий анъана ва авлоддан авлодга ўтиб келаётган тайёрлаш технологияси билан боғлиқ эканини расман тан олишни англатади.
Янги мақом маҳсулот номидан асоссиз фойдаланиш, уни бошқа ҳудудда тайёрлаб, асл Қўқон патири сифатида тақдим этиш каби ҳолатларга қарши ҳуқуқий ҳимоя механизмларини кучайтириши мумкин.
Бу оддий нондан нимаси билан фарқ қилади?
Қўқон патири ўзига хос таъми, шакли ва тайёрланиш усули билан танилган. Махсус технология туфайли нон бир неча ҳафта давомида таъми ва сифатини йўқотмасдан сақланиши мумкин.
Унинг қиймати фақат рецептда эмас. Хамир тайёрлаш, шакл бериш ва пишириш жараёнида маҳаллий нонвойларнинг кўп йиллик тажрибаси муҳим ўрин тутади.
Асосий хусусият
Аҳамияти
Анъанавий рецепт
маҳаллий пазандачилик меросини сақлайди
Махсус технология
маҳсулотнинг узоқроқ сақланишига ёрдам беради
Ҳудудий боғлиқлик
Қўқон гастрономик брендини мустаҳкамлайди
Ҳуқуқий ҳимоя
номдан нотўғри фойдаланишни чеклайди
Географик кўрсаткич нима беради?
Географик кўрсаткич — маҳсулотнинг сифати, обрўси ёки ўзига хос хусусиятлари муайян ҳудуд билан боғлиқ эканини тасдиқловчи интеллектуал мулк объекти.
Бу мақом «Қўқон патири»ни исталган жойда тайёрланган ўхшаш маҳсулотдан ажратишга ёрдам беради. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчилар учун ягона сифат талабларини шакллантириш ва асл технологияни сақлаш имконини оширади.
Муҳим жиҳати, буни оддий тилда «патент» деб аташ мумкин бўлса-да, ҳуқуқий жиҳатдан у географик кўрсаткич сифатида рўйхатдан ўтказилган маҳсулот ҳисобланади.
Нонвойлар ва сайёҳлар учун қандай имконият очилади?
Расмий мақом маҳаллий нонвойларнинг маҳсулотини бозорда алоҳида бренд сифатида илгари суришга хизмат қилиши мумкин. Асл Қўқон патирига талаб ошса, анъанавий нонвойлик билан шуғулланаётган оилалар ва кичик бизнес учун янги имкониятлар пайдо бўлади.
Шунингдек, патир Фарғона вилоятининг гастрономик туризм рамзларидан бирига айланиши мумкин. Хорижлик сайёҳ учун Қўқон энди фақат тарихий обидалар эмас, балки ўзига хос таъм билан ҳам эсда қолади. Адлия вазирлиги ушбу мақом маҳсулотнинг халқаро миқёсда кенг тарғиб этилишига хизмат қилишини билдирган.
Миллий меросга ҳуқуқий қалқон
«Қўқон патири»нинг давлат рўйхатидан ўтказилиши бир турдаги нонга берилган мақомдан кўра кенгроқ аҳамиятга эга. Бу маҳаллий рецептлар, ҳунармандчилик тажрибаси ва гастрономик меросни сақлашга қаратилган қадамдир.
Энди асосий вазифа — патирнинг анъанавий сифатини сақлаш, унинг номидан тўғри фойдаланиш ва Қўқон брендини ички ҳамда ташқи бозорда муносиб тарғиб қилиш.
Сизнингча, яна қайси миллий таом ёки маҳсулот географик кўрсаткич сифатида ҳимоя қилиниши керак?
…