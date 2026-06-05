Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқади

·44·Авто
Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқади

Янги маълумотларга кўра, Буюк Британия йўлларидаги автомобилларнинг ўртача ёши ҳар қачонгидан ҳам ошган бўлса-да, фойдаланилган автомобил харидорлари ҳали ҳам 100 000 милдан (тахминан 160 000 км) ортиқ масофа босган транспорт воситаларини сотиб олишга иккиланмоқда. eBay томонидан ўтказилган сўровномада ҳайдовчиларнинг 72 фоизи одометрдаги олти рақамли кўрсаткичдан чўчишини, 52 фоизи эса 50 000 милдан ошган автомобиллардан қочишини маълум қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ваҳоланки, ДВЛА маълумотлари Британия йўлларидаги автомобилларнинг ўртача ёши ҳозирда 10 ёшни ташкил этаётганини кўрсатмоқда. Бу кўрсаткич 2020-йилда тўққиз йил, 2018-йилда эса саккиз йил эди. Car.co.ук тадқиқотига кўра, автомобилларнинг утилизация қилиниш (шротга топширилиш) ёши ҳам 2021-йилдаги 15 ёшдан қарийб 17 ёшга кўтарилган. Мутахассисларнинг фикрича, ўтмишдаги "катта масофа — яроқсиз машина" деган тушунча бугунги кунда ўз ҳақиқатини йўқотган.

КарПод дилерлик маркази асосчиси Паул Тоомернинг таъкидлашича, замонавий автомобиллар аввалгиларига қараганда анча ишончли ва узоқроқ хизмат қилмоқда. Нархлар кўтарилиши фонида харидорларнинг катта масофа босган машиналарга муносабати ўзгара бошлаган. Масалан, 2021-йилда ишлаб чиқарилган, 125 000 мил масофага эга Audi Қ3 1.5 ТФСИ С Лине модели 14 000 фунт стерлинг атрофида баҳоланса, худди шу моделнинг 50 000 мил босгани 20 000 фунт стерлингга тушади.

Қизиғи шундаки, электрлаштирилган автомобиллар ҳам юқори масофаларни муаммосиз босиб ўтмоқда. Маълумотларга кўра, 93 000 дан ортиқ гибрид автомобиллар 100 000 милдан ортиқ йўл юрган, улардан 32 000 таси эса 200 000 милдан ошган. Ҳатто Tesla Модел С электромобиллари орасида ҳам 150 000 милдан ортиқ масофани босиб ўтган ўнлаб нусхалар мавжуд бўлиб, бу технологияларнинг чидамлилигидан далолат беради.

АвтомобилБозорБританияAudiTesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаКеча, 17:05Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиАвтотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиКеча, 16:52Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиКеча, 11:58Lada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиLada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиКеча, 09:25Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликAudi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликКеча, 23:55Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиAudi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этди04.06, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан