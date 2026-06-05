Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқади
Янги маълумотларга кўра, Буюк Британия йўлларидаги автомобилларнинг ўртача ёши ҳар қачонгидан ҳам ошган бўлса-да, фойдаланилган автомобил харидорлари ҳали ҳам 100 000 милдан (тахминан 160 000 км) ортиқ масофа босган транспорт воситаларини сотиб олишга иккиланмоқда. eBay томонидан ўтказилган сўровномада ҳайдовчиларнинг 72 фоизи одометрдаги олти рақамли кўрсаткичдан чўчишини, 52 фоизи эса 50 000 милдан ошган автомобиллардан қочишини маълум қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ваҳоланки, ДВЛА маълумотлари Британия йўлларидаги автомобилларнинг ўртача ёши ҳозирда 10 ёшни ташкил этаётганини кўрсатмоқда. Бу кўрсаткич 2020-йилда тўққиз йил, 2018-йилда эса саккиз йил эди. Car.co.ук тадқиқотига кўра, автомобилларнинг утилизация қилиниш (шротга топширилиш) ёши ҳам 2021-йилдаги 15 ёшдан қарийб 17 ёшга кўтарилган. Мутахассисларнинг фикрича, ўтмишдаги "катта масофа — яроқсиз машина" деган тушунча бугунги кунда ўз ҳақиқатини йўқотган.
КарПод дилерлик маркази асосчиси Паул Тоомернинг таъкидлашича, замонавий автомобиллар аввалгиларига қараганда анча ишончли ва узоқроқ хизмат қилмоқда. Нархлар кўтарилиши фонида харидорларнинг катта масофа босган машиналарга муносабати ўзгара бошлаган. Масалан, 2021-йилда ишлаб чиқарилган, 125 000 мил масофага эга Audi Қ3 1.5 ТФСИ С Лине модели 14 000 фунт стерлинг атрофида баҳоланса, худди шу моделнинг 50 000 мил босгани 20 000 фунт стерлингга тушади.
Қизиғи шундаки, электрлаштирилган автомобиллар ҳам юқори масофаларни муаммосиз босиб ўтмоқда. Маълумотларга кўра, 93 000 дан ортиқ гибрид автомобиллар 100 000 милдан ортиқ йўл юрган, улардан 32 000 таси эса 200 000 милдан ошган. Ҳатто Tesla Модел С электромобиллари орасида ҳам 150 000 милдан ортиқ масофани босиб ўтган ўнлаб нусхалар мавжуд бўлиб, бу технологияларнинг чидамлилигидан далолат беради.
…