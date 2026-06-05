Рубен Диаш Португалиянинг мундиалдаги орзуси ҳақида гапирди
Португалия миллий терма жамоаси ҳимоячиси Рубен Диаш Жаҳон чемпионати-2026 олдидан жамоа ичидаги кайфият, мақсад ва масъулият ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. “Манчестер Сити” ҳимоячиси ҳисобланган тажрибали футболчи Португалия терма жамоаси турнирга катта ишонч ва жиддий мақсад билан тайёрланаётганини таъкидлади.
Диашнинг сўзларига кўра, Португалия сафидаги кайфият фақат оддий ишонч билан чекланиб қолмаяпти. У бу ҳолатни муваффақиятга бўлган кучли интилиш, ҳар бир ўйинда ўзини исботлаш ва катта мақсад сари босқичма-босқич ҳаракат қилиш истаги сифатида баҳолади.
“Бу шунчаки ишонч эмас, балки муваффақиятга интилиш эканлигини ҳис қиляпман. Биз ерда мустаҳкам турибмиз. Бу қанчалик қийинлигини ва бунинг учун қанча ишлашимиз кераклигини биламиз”, — деди Рубен Диаш.
Бу сўзлар Португалия терма жамоасида катта орзулар борлигини, аммо футболчилар осмонда учиб юрмаётганини кўрсатади. Диаш жамоа ўз кучини яхши билишини, шу билан бирга, Жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш учун фақат номлар ва юлдузлар етарли эмаслигини ҳам яхши тушунаётганини айтмоқда.
Португалия сўнгги йилларда дунё футболида энг кучли таркиблардан бирига эга жамоалар қаторида тилга олинади. Терма жамоада тажрибали футболчилар, Европанинг топ клубларида ўйнаётган юлдузлар ва ёш иқтидорлар уйғунлиги бор. Аммо Жаҳон чемпионати каби улкан мусобақада ҳар бир рақибга қарши максимал тайёргарлик талаб этилади.
Рубен Диаш айнан шу жиҳатга урғу берди. Унинг фикрича, ишонч ҳар бир ўйин, ҳар бир қадам, ҳар бир қийинчилик ва ҳар бир рақобат орқали шаклланиши керак. Яъни жамоа турнир олдидан баландпарвоз гаплар билан эмас, майдондаги меҳнат ва натижалар орқали ўзини кучли ҳис қилиши лозим.
“Ишонч ҳисси рақобат, ҳар бир ўйиндан, қадамдан, қийинчиликдан кейинги ишонч туйғуси билан бирга ўсиб бориши керак. Шундай экан, биз бу масалада камтаринмиз, лекин ҳар қачонгидан ҳам шуҳратпарастмиз”, — дея Диашнинг сўзларидан иқтибос келтиради FIFA расмий сайти.
Бу фикр Португалиянинг мундиалга қандай руҳда бораётганини очиб беради: камтарлик бор, лекин мақсад жуда катта. Диаш “камтаринмиз, аммо ҳар қачонгидан ҳам шуҳратпарастмиз” деган сўзлари билан жамоа ўзини фаворитлардан бири сифатида ҳис қилаётганини, аммо бу мақомни амалда исботлаш зарурлигини ҳам англатади.
Жаҳон чемпионатида Португалия учун гуруҳ босқичи ҳам осон бўлмайди. Эслатиб ўтамиз, португаллар Ўзбекистон, Колумбия ва Конго Демократик Республикаси билан бир гуруҳдан жой олган. Бу квартетда ҳар бир жамоа ўзига хос услуб ва хавфли жиҳатларга эга.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этади. Бу вакилларимиз учун тарихий воқеа бўлса-да, жамоа фақат қатнашиш учун эмас, муносиб ўйин кўрсатиш учун майдонга тушади. Абдуқодир Ҳусанов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев каби футболчилар билан Ўзбекистон рақибларга осонликча имконият бермаслиги мумкин.
Колумбия эса техник жиҳатдан кучли, тезкор ва ҳужумда хавфли жамоа ҳисобланади. Жанубий Америка футболига хос жисмонийлик, тўп билан муомала ва индивидуал маҳорат бу термани ҳар қандай рақиб учун ноқулай қилади.
Конго ДР ҳам Африка футболига хос куч, тезлик ва курашувчанлик билан ажралиб туради. Бундай жамоаларга қарши ўйинларда майдондаги ҳар бир яккама-якка кураш, иккинчи тўплар ва стандарт вазиятлар катта аҳамият касб этади.
Шу маънода, Рубен Диашнинг камтарлик ҳақидаги гаплари бежиз эмас. Португалия таркиби кучли бўлиши мумкин, аммо Жаҳон чемпионатида номлар эмас, ҳар бир ўйиндаги тайёргарлик ва характер натижани ҳал қилади. Катта турнирларда энг кучлилар ҳам бир лаҳзалик хатодан кейин қийин аҳволга тушиб қолиши мумкин.
Португалия учун Диаш каби тажрибали ҳимоячиларнинг роли жуда муҳим бўлади. У ҳимоя чизиғида нафақат тўп учун курашади, балки жамоанинг руҳий барқарорлигини ҳам ушлаб туради. Бундай футболчилар катта турнирларда майдондаги етакчига айланади.
Энди Португалия ЖЧ-2026га катта орзу билан тайёрланмоқда. Рубен Диаш айтганидек, бу орзу ишонч, меҳнат, рақобат ва қийинчиликлар орқали мустаҳкамланиши керак. Жамоа камтарин бўлишга ҳаракат қилмоқда, аммо мақсад аниқ — мундиалда энг юқори натижа учун курашиш.
Ўзбекистон мухлислари учун эса Диашнинг бу сўзлари яна бир муҳим сигнал: гуруҳдаги асосий фаворит ҳам рақибларга енгил қарамаяпти. Демак, майдонда ҳақиқий кураш бўлади. Жаҳон чемпионати шуниси билан зўр — қоғоздаги фаворитлар бор, аммо тарихни барибир майдонда ўйнаганлар ёзади.
…