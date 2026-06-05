8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 75,18 сўмга қимматлаб, 14 024,34 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 8 июн куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 52,23 сўмга қимматлаб, 12 049,44 сўмни ташкил этди.
• Евро 75,18 сўмга қимматлаб, 14 024,34 сўм бўлди.
• Россия рубли 2,4 сўмга қимматлаб, 163,92 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 102,72 сўмга қимматлаб, 16 224,57 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,28 сўмга қимматлаб, 75,33 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 106,79 сўмга қимматлаб, 15 295,05 сўм бўлди.
• Хитой юани 9,53 сўмга қимматлаб, 1 780,70 сўмни ташкил этди.
…