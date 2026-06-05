Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi компанияси ўзининг янги флагман суперкари — Нуволари моделини расман намойиш этди. Ушбу автомобил ишлаб чиқариш тўхтатилган Р8 моделининг ўрнини эгаллаб, бренд тарихидаги энг кучли серияли машинага айланди. Янги модел нафақат техник кўрсаткичлари, балки Audi брендининг келажакдаги дизайн йўналишини белгилаб берувчи ташқи кўриниши билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нуволари моделининг юраги 4,0 литрли В8 битурбо двигатели ва учта электромотордан иборат гибрид тизимдир. Тизимнинг умумий қуввати 987 от кучига тенг бўлиб, ички ёнув двигатели дақиқасига 10 000 айланиш тезлигида ишлашга қодир. Автомобил 7,3 кВ·соат сиғимли аккумулятор ёрдамида қисқа масофаларга фақат электр режимида ҳам ҳаракатлана олади.
Динамик кўрсаткичлар ҳайратланарли: суперкар 100 км/соат тезликка бор-йўғи 2,6 сонияда, 200 км/соатга эса 6,8 сонияда эришади. Максимал тезлик 350 км/соатдан ошади. Шасси қисмларида углеродли пластикдан кенг фойдаланилгани гибрид тизимнинг оғирлигини компенсация қилишга хизмат қилади. Шунингдек, автомобилда Формула-1 пойгаларидаги каби ДRS (Драг Редуктион Сйстем) тизимига ўхшаш фаол аэродинамика элементлари қўлланилган.
Техник жиҳатдан Нуволари Lamborghini брендининг янги гибрид моделлари билан ўхшашликларга эга бўлиб, бу Volkswagen Груп концернининг ягона платформасидан далолат беради. Автомобил чекланган миқдорда — жами 499 нусхада ишлаб чиқарилади. Илк етказиб бериш жараёнлари 2027-йилнинг биринчи ярмига режалаштирилган.
…