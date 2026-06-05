Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик

·81·Авто
Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик

Audi компанияси ўзининг янги флагман суперкари — Нуволари моделини расман намойиш этди. Ушбу автомобил ишлаб чиқариш тўхтатилган Р8 моделининг ўрнини эгаллаб, бренд тарихидаги энг кучли серияли машинага айланди. Янги модел нафақат техник кўрсаткичлари, балки Audi брендининг келажакдаги дизайн йўналишини белгилаб берувчи ташқи кўриниши билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нуволари моделининг юраги 4,0 литрли В8 битурбо двигатели ва учта электромотордан иборат гибрид тизимдир. Тизимнинг умумий қуввати 987 от кучига тенг бўлиб, ички ёнув двигатели дақиқасига 10 000 айланиш тезлигида ишлашга қодир. Автомобил 7,3 кВ·соат сиғимли аккумулятор ёрдамида қисқа масофаларга фақат электр режимида ҳам ҳаракатлана олади.

Динамик кўрсаткичлар ҳайратланарли: суперкар 100 км/соат тезликка бор-йўғи 2,6 сонияда, 200 км/соатга эса 6,8 сонияда эришади. Максимал тезлик 350 км/соатдан ошади. Шасси қисмларида углеродли пластикдан кенг фойдаланилгани гибрид тизимнинг оғирлигини компенсация қилишга хизмат қилади. Шунингдек, автомобилда Формула-1 пойгаларидаги каби ДRS (Драг Редуктион Сйстем) тизимига ўхшаш фаол аэродинамика элементлари қўлланилган.

Техник жиҳатдан Нуволари Lamborghini брендининг янги гибрид моделлари билан ўхшашликларга эга бўлиб, бу Volkswagen Груп концернининг ягона платформасидан далолат беради. Автомобил чекланган миқдорда — жами 499 нусхада ишлаб чиқарилади. Илк етказиб бериш жараёнлари 2027-йилнинг биринчи ярмига режалаштирилган.

AudiНуволариСуперкарГибридАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиКеча, 18:57Kia Селтос 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутисиКеча, 16:27Ford Европа бозорига қайтмоқда: Фиеста, Бронко ва янги кроссоверларКеча, 15:25Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилиндиКеча, 08:27Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиКеча, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Кеча, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан