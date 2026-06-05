Lada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади

·507·Авто
Lada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади

AvtoVAZ компанияси янги Lada Азимут кроссовери ўзига хос иситиш тизими билан жиҳозланишини тасдиқлади. Петербург халқаро иқтисодий форумида компания вице-президенти Сергей Громак аввалига "дунёда ҳеч қаерда йўқ — ён кўзгуларни иситиш тизими" ҳақида баёнот берган эди. Бироқ кейинчалик ишлаб чиқарувчи ушбу маълумотга аниқлик киритиб, бу шунчаки янглишиб айтилган гап эканини билдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий хабарга кўра, гап аслида олд эшик ойналарини иситиш функцияси ҳақида бормоқда. Бу технология ҳозирда Россия бозоридаги бошқа ҳеч бир автомобилда мавжуд эмас. Компания вакиллари ҳазил аралаш бу янглишувни тузатиб, Lada Азимут моделида ҳам ён кўзгулар, ҳам олд эшик ойналари махсус иситиш тизимига эга бўлишини таъкидлашди.

Маълум қилинишича, ён ойналар худди олд ва орқа ойналар каби махсус иситиш иплари ёрдамида қиздирилади. Ҳайдовчи ушбу функцияни алоҳида тугма орқали ёқиши ва ўчириши мумкин бўлади. Бу ечим айниқса совуқ иқлим шароитида ҳайдовчи учун кўриниш даражасини яхшилашга хизмат қилади.

Ҳозирда AvtoVAZ Lada Азимут кроссоверини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда. Моделнинг ранглар палитраси саккизтагача кенгайтирилиши ва турбодвигателли вариантлари синовдан ўтаётгани маълум қилинди. Автомобилнинг сотувлари жорий йилнинг куз фаслида бошланиши кутилмоқда.

AvtoVAZLada АзимутКроссоверАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаКеча, 17:05Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиАвтотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиКеча, 16:52Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиКеча, 11:58Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиБуюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиКеча, 10:25Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликAudi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликКеча, 23:55Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиAudi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этди04.06, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан