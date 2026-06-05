Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказди
Blockчаин маълумотларига кўра, Насдақ биржасида рўйхатга олинган Форвард Индустриес компанияси пайшанба куни Coinbase Приме платформасига тахминан 31,9 миллион доллар қийматидаги Solana токенларини ўтказди. Архам Intelligence таҳлиллари шуни кўрсатадики, компанияга тегишли ҳамёндан 455,784 дона СОЛ институционал савдо платформасига йўналтирилган. Бу сўнгги бир ой ичида компания томонидан амалга оширилган илк ончейн ҳаракатдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Coinbase Приме платформасига ўтказилган маблағлар дарҳол сотилишини англатмаса-да, одатда бу институционал инвесторлар томонидан ликвидликни таъминлаш ёки хавфларни камайтириш мақсадидаги савдо ҳаракатларидан дарак беради. Ушбу транзакциядан сўнг Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, Форвард Индустриес акциялари жума кунги пре-маркет савдоларида 6 фоизга арзонлашиб, 3,97 долларни ташкил этди.
Компания 2025-йил сентябрь ойидан бошлаб ўз ғазначилик стратегияси доирасида Solana активларини жамлай бошлаган эди. Декабр ойидаги ҳисоботга кўра, Форвард Индустриес ушбу активнинг энг йирик корпоратив эгасига айланган. Компания жами 6,83 миллион дона СОЛ токенини ўртача 232,08 доллардан, жами 1,59 миллиард долларга сотиб олганини маълум қилган.
Бироқ, КоинГекко маълумотларига кўра, ўшандан бери Solana нархи қарийб 72 фоизга пасайиб, ҳозирда 64,63 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Бу эса компаниянинг дастлабки инвестициялари қиймати 441 миллион долларгача тушиб кетганини ва қоғоздаги (нереализация қилинган) зарар миқдори тахминан 1,15 миллиард долларга етганини англатади.
Ҳозирги вақтда Форвард Индустриес 7 миллиондан ортиқ СОЛ билан ушбу криптовалютанинг энг йирик очиқ акциядорлик эгаси бўлиб қолмоқда. Крипто бозоридаги узоқ давом этган пасайиш фонида, ўз балансида рақамли активларни сақлаётган оммавий компаниялар инвесторлар томонидан кучли босимга дуч келмоқда.
…