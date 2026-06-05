Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказди

·37·Иқтисодиёт
Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказди

Blockчаин маълумотларига кўра, Насдақ биржасида рўйхатга олинган Форвард Индустриес компанияси пайшанба куни Coinbase Приме платформасига тахминан 31,9 миллион доллар қийматидаги Solana токенларини ўтказди. Архам Intelligence таҳлиллари шуни кўрсатадики, компанияга тегишли ҳамёндан 455,784 дона СОЛ институционал савдо платформасига йўналтирилган. Бу сўнгги бир ой ичида компания томонидан амалга оширилган илк ончейн ҳаракатдир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Coinbase Приме платформасига ўтказилган маблағлар дарҳол сотилишини англатмаса-да, одатда бу институционал инвесторлар томонидан ликвидликни таъминлаш ёки хавфларни камайтириш мақсадидаги савдо ҳаракатларидан дарак беради. Ушбу транзакциядан сўнг Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, Форвард Индустриес акциялари жума кунги пре-маркет савдоларида 6 фоизга арзонлашиб, 3,97 долларни ташкил этди.

Компания 2025-йил сентябрь ойидан бошлаб ўз ғазначилик стратегияси доирасида Solana активларини жамлай бошлаган эди. Декабр ойидаги ҳисоботга кўра, Форвард Индустриес ушбу активнинг энг йирик корпоратив эгасига айланган. Компания жами 6,83 миллион дона СОЛ токенини ўртача 232,08 доллардан, жами 1,59 миллиард долларга сотиб олганини маълум қилган.

Бироқ, КоинГекко маълумотларига кўра, ўшандан бери Solana нархи қарийб 72 фоизга пасайиб, ҳозирда 64,63 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Бу эса компаниянинг дастлабки инвестициялари қиймати 441 миллион долларгача тушиб кетганини ва қоғоздаги (нереализация қилинган) зарар миқдори тахминан 1,15 миллиард долларга етганини англатади.

Ҳозирги вақтда Форвард Индустриес 7 миллиондан ортиқ СОЛ билан ушбу криптовалютанинг энг йирик очиқ акциядорлик эгаси бўлиб қолмоқда. Крипто бозоридаги узоқ давом этган пасайиш фонида, ўз балансида рақамли активларни сақлаётган оммавий компаниялар инвесторлар томонидан кучли босимга дуч келмоқда.

SolanaФорвард ИндустриесКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиБугун, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинБугун, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди