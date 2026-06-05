Сем Алтман сунъий интеллект ривожидаги навбатдаги босқични маълум қилди

·51·Техно
Сем Алтман сунъий интеллект ривожидаги навбатдаги босқични маълум қилди

OpenAI бош директори Сем Алтман чат-ботлар ва СИ-агентлардан кейинги сунъий интеллект ривожланишининг янги босқичи ҳақида сўзлаб берди. Унинг фикрича, келажак “проактив СИ” тизимларига тегишли бўлиб, улар фонда доимий ишлайди ва фойдаланувчидан алоҳида сўров кутмасдан мустақил равишда фойдали ҳаракатларни амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

OpenAI корпоратив мижозлари учун ўтказилган тадбирда Алтман СИ маҳсулотлари эволюциясини уч босқичга бўлди. Биринчиси ChatGPT каби чат-моделлар, иккинчиси Кодех каби мураккаб вазифаларни бажарувчи автоном агентлар бўлса, учинчи қадам вазиятни доимий таҳлил қилиб, мустақил ечимлар таклиф қилувчи тизимлардир. “Агар келгуси йил учун тайёрланиш керак бўлган битта технологияни танлаш лозим бўлса, мен айнан шу йўналишга тиккан бўлардим”, — деди Алтман.

Ҳозирги вақтда OpenAI ўз маҳсулотларини ягона универсал платформага бирлаштириш устида ишламоқда. Бу фойдаланувчиларга ChatGPT, Кодех ва бошқа воситалар ўртасида танлов қилишда адашиб қолмасликка ёрдам беради. Компания мақсади — турли сервислар ўртасидаги алоқани созлаш ва контекстни йиғиш муаммосини ҳал қилишдир.

Шунингдек, Алтман СИ жорий этиш харажатлари кескин ошаётганини таъкидлади. Мисол тариқасида у Uber компаниясини келтирди: унинг сўзларига кўра, Uber сунъий интеллект учун ажратилган йиллик бюджетини биринчи чоракдаёқ сарфлаб бўлган. OpenAI моделларнинг самарадорлигини ошириш орқали ушбу харажатларни камайтиришни режалаштирмоқда.

Нутқ якунида Алтман кўплаб раҳбарлар ва ходимлар ҳали ҳам СИ тизимларидан самарали фойдаланишни билмаслигини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, фойдаланувчилар технологиядан етарлича фойдаланмаётганини тушунишса-да, одатий иш жараёнларини ўзгартиришга қийналмоқдалар.

OpenAIСем АлтманChatGPTСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус