Сем Алтман сунъий интеллект ривожидаги навбатдаги босқични маълум қилди
OpenAI бош директори Сем Алтман чат-ботлар ва СИ-агентлардан кейинги сунъий интеллект ривожланишининг янги босқичи ҳақида сўзлаб берди. Унинг фикрича, келажак “проактив СИ” тизимларига тегишли бўлиб, улар фонда доимий ишлайди ва фойдаланувчидан алоҳида сўров кутмасдан мустақил равишда фойдали ҳаракатларни амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
OpenAI корпоратив мижозлари учун ўтказилган тадбирда Алтман СИ маҳсулотлари эволюциясини уч босқичга бўлди. Биринчиси ChatGPT каби чат-моделлар, иккинчиси Кодех каби мураккаб вазифаларни бажарувчи автоном агентлар бўлса, учинчи қадам вазиятни доимий таҳлил қилиб, мустақил ечимлар таклиф қилувчи тизимлардир. “Агар келгуси йил учун тайёрланиш керак бўлган битта технологияни танлаш лозим бўлса, мен айнан шу йўналишга тиккан бўлардим”, — деди Алтман.
Ҳозирги вақтда OpenAI ўз маҳсулотларини ягона универсал платформага бирлаштириш устида ишламоқда. Бу фойдаланувчиларга ChatGPT, Кодех ва бошқа воситалар ўртасида танлов қилишда адашиб қолмасликка ёрдам беради. Компания мақсади — турли сервислар ўртасидаги алоқани созлаш ва контекстни йиғиш муаммосини ҳал қилишдир.
Шунингдек, Алтман СИ жорий этиш харажатлари кескин ошаётганини таъкидлади. Мисол тариқасида у Uber компаниясини келтирди: унинг сўзларига кўра, Uber сунъий интеллект учун ажратилган йиллик бюджетини биринчи чоракдаёқ сарфлаб бўлган. OpenAI моделларнинг самарадорлигини ошириш орқали ушбу харажатларни камайтиришни режалаштирмоқда.
Нутқ якунида Алтман кўплаб раҳбарлар ва ходимлар ҳали ҳам СИ тизимларидан самарали фойдаланишни билмаслигини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, фойдаланувчилар технологиядан етарлича фойдаланмаётганини тушунишса-да, одатий иш жараёнларини ўзгартиришга қийналмоқдалар.
…