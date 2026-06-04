Ford Европа бозорига қайтмоқда: Фиеста, Бронко ва янги кроссоверлар

·56·Авто
Ford Европа бозорига қайтмоқда: Фиеста, Бронко ва янги кроссоверлар
Аудио версияси

Ford компанияси яқин тўрт йил ичида Буюк Британия ва Европа Иттифоқи бозорлари учун бешта янги моделни тақдим этишини эълон қилди. Улар орасида афсонавий Фиеста номини қайта тиклаши кутилаётган янги электр хатчбек ҳам бор. Компаниянинг Европадаги йўловчи автомобиллари бўлими раҳбари Жим Баумбикк янги моделлар Ford брендининг бой меросига мос келадиган ҳайдаш динамикасига эга бўлишига вада берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги моделлар қаторидан Бронко услубидаги кўп қувватли (мульти-энергй) СУВ, Renault платформасида қуриладиган кроссовер ҳамда Geely билан ҳамкорликда ишлаб чиқарилиши кутилаётган иккита плагин-гидрид кроссовер ўрин олади. Ford ўн йиллар давомида Фиеста ва Фокус каби моделлари билан Европа савдо рейтингларида етакчилик қилган бўлса-да, сўнгги йилларда ушбу моделларни ишлаб чиқаришдан тўхтатгани сабабли бозор улушини бироз йўқотган эди.

Компаниянинг янгиланган стратегияси минтақадаги савдоларнинг 80 фоизини ташкил этувчи Б ва К сегментларига қаратилган. Барча янги моделлар узунлиги 4,0 метрдан 4,65 метргача бўлади. Янги қаторнинг асосий қаҳрамонларидан бири — ихчам СУВ бўлиб, у АҚШ бозорида муваффақият қозонган Бронко оиласининг бир қисми бўлади. Ушбу модел 2028-йилдан бошлаб Fordнинг Валенсиядаги заводида Куга модели билан бирга ишлаб чиқарилади.

Шунингдек, 2028-йилда Renault билан ҳамкорликда янги электр хатчбек ва кроссовер ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Улар Renault 5 ва Nissan Микра моделларида қўлланиладиган РГMP Смалл платформасига асосланади. Ford вакилларининг таъкидлашича, ушбу автомобиллар ўзига хос дизайн ва ралли услубидаги бошқарув хусусиятларига эга бўлади, бу эса уларни рақобатчилардан ажратиб туради.

FordФиестаБронкоЭлектромобилКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликБугун, 23:55Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиКеча, 18:57Kia Селтос 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутисиКеча, 16:27Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилиндиКеча, 08:27Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиКеча, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Кеча, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан