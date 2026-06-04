Ford Европа бозорига қайтмоқда: Фиеста, Бронко ва янги кроссоверлар
Ford компанияси яқин тўрт йил ичида Буюк Британия ва Европа Иттифоқи бозорлари учун бешта янги моделни тақдим этишини эълон қилди. Улар орасида афсонавий Фиеста номини қайта тиклаши кутилаётган янги электр хатчбек ҳам бор. Компаниянинг Европадаги йўловчи автомобиллари бўлими раҳбари Жим Баумбикк янги моделлар Ford брендининг бой меросига мос келадиган ҳайдаш динамикасига эга бўлишига вада берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги моделлар қаторидан Бронко услубидаги кўп қувватли (мульти-энергй) СУВ, Renault платформасида қуриладиган кроссовер ҳамда Geely билан ҳамкорликда ишлаб чиқарилиши кутилаётган иккита плагин-гидрид кроссовер ўрин олади. Ford ўн йиллар давомида Фиеста ва Фокус каби моделлари билан Европа савдо рейтингларида етакчилик қилган бўлса-да, сўнгги йилларда ушбу моделларни ишлаб чиқаришдан тўхтатгани сабабли бозор улушини бироз йўқотган эди.
Компаниянинг янгиланган стратегияси минтақадаги савдоларнинг 80 фоизини ташкил этувчи Б ва К сегментларига қаратилган. Барча янги моделлар узунлиги 4,0 метрдан 4,65 метргача бўлади. Янги қаторнинг асосий қаҳрамонларидан бири — ихчам СУВ бўлиб, у АҚШ бозорида муваффақият қозонган Бронко оиласининг бир қисми бўлади. Ушбу модел 2028-йилдан бошлаб Fordнинг Валенсиядаги заводида Куга модели билан бирга ишлаб чиқарилади.
Шунингдек, 2028-йилда Renault билан ҳамкорликда янги электр хатчбек ва кроссовер ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Улар Renault 5 ва Nissan Микра моделларида қўлланиладиган РГMP Смалл платформасига асосланади. Ford вакилларининг таъкидлашича, ушбу автомобиллар ўзига хос дизайн ва ралли услубидаги бошқарув хусусиятларига эга бўлади, бу эса уларни рақобатчилардан ажратиб туради.
…