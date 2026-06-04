Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилинди

·109·Авто
Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилинди
Аудио версияси

Чехия автомобил ишлаб чиқарувчиси Skoda ўзининг янги флагмани — Пеақ кроссоверининг дизайн эскизларини расман намойиш этди. 23-июн куни Жанубий Францияда бўлиб ўтадиган тақдимот олдидан эълон қилинган ушбу етти ўринли электромобил бренднинг янги "Модерн Солид" дизайн фалсафасини ўзида мужассам этган. Автомобил бозорда Peugeot Э-5008 ва Mercedes-Benz ГЛБ Электрик каби моделлар билан рақобатлашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Skoda Пеақ ташқи кўриниши ўзига хос Т-симон ЛEД чироқлар, "Теч-Декк Фасе" деб номланувчи радиатор панжараси ва массив бамперлар билан ажралиб туради. Дизайн бўйича масъул Карл Неуҳолднинг таъкидлашича, автомобилнинг аниқ чизиқлари ва мувозанатли нисбатлари унга замонавий ва ишончли кўриниш беради. Кроссовернинг узунлиги 4,9 метрни ташкил этиб, у ҳозирги Эняқ моделидан 250 мм га, ички ёнув двигателли Кодиақ моделидан эса 110 мм га узунроқдир.

Техник жиҳатдан Пеақ модели Volkswagen Груп компаниясининг МEБ платформасига асосланган. Синов версияси 282 от кучига эга электр двигател ва 86 кВ/соат қувватли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у бир қувватланишда 610 километрдан ортиқ (380 мил) масофани босиб ўтиши мумкин. Шунингдек, 295 от кучига эга икки моторли 90Х версияси ва 201 от кучига эга, 59 кВ/соат батареяли базавий "60" модификацияси ҳам сотувга чиқарилади.

Янги электромобилнинг нархи 50 000 дан 60 000 фунт-стерлинггача бўлиши тахмин қилинмоқда. Бу кўрсаткич Kia EV9 ва Volvo ЭХ90 каби рақибларидан сезиларли даражада арзонроқдир. Skoda Пеақ ёз охирида бозорга чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, у бренднинг электрлаштириш стратегиясидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлади.

SkodaПеақЭлектромобилКроссоверАвто-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликБугун, 23:55Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиКеча, 18:57Kia Селтос 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутисиКеча, 16:27Ford Европа бозорига қайтмоқда: Фиеста, Бронко ва янги кроссоверларКеча, 15:25Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиКеча, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Кеча, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилинди – Zamin.uz, 04.06.2026