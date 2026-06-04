Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилинди
Чехия автомобил ишлаб чиқарувчиси Skoda ўзининг янги флагмани — Пеақ кроссоверининг дизайн эскизларини расман намойиш этди. 23-июн куни Жанубий Францияда бўлиб ўтадиган тақдимот олдидан эълон қилинган ушбу етти ўринли электромобил бренднинг янги "Модерн Солид" дизайн фалсафасини ўзида мужассам этган. Автомобил бозорда Peugeot Э-5008 ва Mercedes-Benz ГЛБ Электрик каби моделлар билан рақобатлашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Skoda Пеақ ташқи кўриниши ўзига хос Т-симон ЛEД чироқлар, "Теч-Декк Фасе" деб номланувчи радиатор панжараси ва массив бамперлар билан ажралиб туради. Дизайн бўйича масъул Карл Неуҳолднинг таъкидлашича, автомобилнинг аниқ чизиқлари ва мувозанатли нисбатлари унга замонавий ва ишончли кўриниш беради. Кроссовернинг узунлиги 4,9 метрни ташкил этиб, у ҳозирги Эняқ моделидан 250 мм га, ички ёнув двигателли Кодиақ моделидан эса 110 мм га узунроқдир.
Техник жиҳатдан Пеақ модели Volkswagen Груп компаниясининг МEБ платформасига асосланган. Синов версияси 282 от кучига эга электр двигател ва 86 кВ/соат қувватли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у бир қувватланишда 610 километрдан ортиқ (380 мил) масофани босиб ўтиши мумкин. Шунингдек, 295 от кучига эга икки моторли 90Х версияси ва 201 от кучига эга, 59 кВ/соат батареяли базавий "60" модификацияси ҳам сотувга чиқарилади.
Янги электромобилнинг нархи 50 000 дан 60 000 фунт-стерлинггача бўлиши тахмин қилинмоқда. Бу кўрсаткич Kia EV9 ва Volvo ЭХ90 каби рақибларидан сезиларли даражада арзонроқдир. Skoda Пеақ ёз охирида бозорга чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, у бренднинг электрлаштириш стратегиясидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлади.
…