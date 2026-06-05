Банклар қарз олувчиларни сунъий интеллект орқали баҳолайди
Президент Шоукат Мирзиёев молиявий хизматларни рақамлаштириш бўйича чора-тадбирлар пакетини тасдиқлади.
Ҳужжатга кўра, 2030 йилга бориб кичик ва ўрта бизнесни кредитлаш ҳажми уч баробар оширилади. Унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 20 фоизга етказилиши режалаштирилган.
Шунингдек, онлайн микрокредитлар улуши кредит портфелининг 60 фоизини ташкил этиши белгиланган.
2026 йил 1 июльдан онлайн кредитлаш учун рақамли платформа ишга туширилади. Банклар қарз олувчиларни баҳолаш учун «Электрон ҳукумат» маълумотларидан бепул фойдаланиш имконига эга бўлади.
2026 йил 1 декабрдан муқобил сунъий интеллект скоринги жорий этилади. Тизим қарз олувчиларни солиқлар, даромадлар, мол-мулк, коммунал тўловлар ва судланганлик ҳолати каби 71 та маълумот тўплами асосида таҳлил қилади.
Банклар таъминланмаган онлайн микрокредитларни 1 соат ичида ажратишни йўлга қўйиши керак.
Шу билан бирга, икки ой ичида банкларда «AI Маслаҳатчи» сервиси ишга туширилади. У тадбиркорларга маҳаллалар хусусиятини ҳисобга олган ҳолда бизнес ғоялар ишлаб чиқишда ёрдам беради.
Ислоҳот кредит тарихи бўлмаган корхоналар учун капиталга кириш имкониятини соддалаштиришга қаратилган. Шунингдек, у кредит хатарларини баҳолаш жараёнини автоматлаштиришга хизмат қилади.
…