Банклар қарз олувчиларни сунъий интеллект орқали баҳолайди

·28·Иқтисодиёт
Банклар қарз олувчиларни сунъий интеллект орқали баҳолайди

Президент Шоукат Мирзиёев молиявий хизматларни рақамлаштириш бўйича чора-тадбирлар пакетини тасдиқлади.

Ҳужжатга кўра, 2030 йилга бориб кичик ва ўрта бизнесни кредитлаш ҳажми уч баробар оширилади. Унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 20 фоизга етказилиши режалаштирилган.

Шунингдек, онлайн микрокредитлар улуши кредит портфелининг 60 фоизини ташкил этиши белгиланган.

2026 йил 1 июльдан онлайн кредитлаш учун рақамли платформа ишга туширилади. Банклар қарз олувчиларни баҳолаш учун «Электрон ҳукумат» маълумотларидан бепул фойдаланиш имконига эга бўлади.

2026 йил 1 декабрдан муқобил сунъий интеллект скоринги жорий этилади. Тизим қарз олувчиларни солиқлар, даромадлар, мол-мулк, коммунал тўловлар ва судланганлик ҳолати каби 71 та маълумот тўплами асосида таҳлил қилади.

Банклар таъминланмаган онлайн микрокредитларни 1 соат ичида ажратишни йўлга қўйиши керак.

Шу билан бирга, икки ой ичида банкларда «AI Маслаҳатчи» сервиси ишга туширилади. У тадбиркорларга маҳаллалар хусусиятини ҳисобга олган ҳолда бизнес ғоялар ишлаб чиқишда ёрдам беради.

Ислоҳот кредит тарихи бўлмаган корхоналар учун капиталга кириш имкониятини соддалаштиришга қаратилган. Шунингдек, у кредит хатарларини баҳолаш жараёнини автоматлаштиришга хизмат қилади.

Шоукат МирзиёевЭлектрон ҳукуматAI МаслаҳатчиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиБугун, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинБугун, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди