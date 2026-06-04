Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этди

·75·Авто
Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этди

Audi компанияси Р8 моделининг ўрнини эгалловчи, чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган янги Нуволари суперкарини намойиш этди. 987 от кучига эга бўлган ушбу В8 гибрид модели бренднинг янги флагманига айланади. Компания раҳбари Гернот Дёллнернинг сўзларига кўра, ушбу автомобил бренд келажаги учун ўзига хос баёнот вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Нуволари 4,0 литрли твин-турбо двигател ва учта электромотор билан жиҳозланган бўлиб, у немис бренди тарихидаги энг тезкор ва энг кучли серияли автомобил ҳисобланади. Унда Formula 1 технологиялари, жумладан, актив аэродинамика, углерод толали кузов ва тортиш кучини тақсимловчи тўлиқ узатмали тизим қўлланилган. Келаси йилнинг бошида сотувга чиқиши кутилаётган ушбу моделдан жами 499 дона ишлаб чиқарилади.

Янги суперкар Audi брендининг ўтган йили Концепт К модели орқали намойиш этилган янги дизайн тилини ўзида мужассам этган биринчи серияли автомобилдир. Нуволари ўзининг техник асоси ва куч агрегатларини Volkswagen Груп таркибидаги Lamborghini брендининг янги Темарарио модели билан баҳам кўради. Бу анъана аввалги Р8 моделининг Lamborghini Галлардо ва Ҳуракан билан ҳамкорлигига ўхшашдир.

Автомобил номи афсонавий пойгачи Тазио Нуволари шарафига қўйилган бўлиб, у ўз вақтида Audi ўтмишдоши бўлган Ауто Унион жамоасида ҳаракат қилган. Ушбу лойиҳа Audi компаниясининг F1 мусобақаларидаги дебют мавсумига мослаб, рекорд даражадаги 14 ой ичида ишлаб чиқилди. Лойиҳа устида Audi, унинг F1 жамоаси ва Lamborghini муҳандисларидан иборат бирлашган гуруҳ меҳнат қилди.

AudiНуволариСуперкарГибридАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликБугун, 23:55Kia Селтос 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутисиКеча, 16:27Ford Европа бозорига қайтмоқда: Фиеста, Бронко ва янги кроссоверларКеча, 15:25Етти ўринли Skoda Пеақ: Янги флагман кроссовернинг илк суратлари эълон қилиндиКеча, 08:27Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиКеча, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Кеча, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан