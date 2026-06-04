Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этди
Audi компанияси Р8 моделининг ўрнини эгалловчи, чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган янги Нуволари суперкарини намойиш этди. 987 от кучига эга бўлган ушбу В8 гибрид модели бренднинг янги флагманига айланади. Компания раҳбари Гернот Дёллнернинг сўзларига кўра, ушбу автомобил бренд келажаги учун ўзига хос баёнот вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Нуволари 4,0 литрли твин-турбо двигател ва учта электромотор билан жиҳозланган бўлиб, у немис бренди тарихидаги энг тезкор ва энг кучли серияли автомобил ҳисобланади. Унда Formula 1 технологиялари, жумладан, актив аэродинамика, углерод толали кузов ва тортиш кучини тақсимловчи тўлиқ узатмали тизим қўлланилган. Келаси йилнинг бошида сотувга чиқиши кутилаётган ушбу моделдан жами 499 дона ишлаб чиқарилади.
Янги суперкар Audi брендининг ўтган йили Концепт К модели орқали намойиш этилган янги дизайн тилини ўзида мужассам этган биринчи серияли автомобилдир. Нуволари ўзининг техник асоси ва куч агрегатларини Volkswagen Груп таркибидаги Lamborghini брендининг янги Темарарио модели билан баҳам кўради. Бу анъана аввалги Р8 моделининг Lamborghini Галлардо ва Ҳуракан билан ҳамкорлигига ўхшашдир.
Автомобил номи афсонавий пойгачи Тазио Нуволари шарафига қўйилган бўлиб, у ўз вақтида Audi ўтмишдоши бўлган Ауто Унион жамоасида ҳаракат қилган. Ушбу лойиҳа Audi компаниясининг F1 мусобақаларидаги дебют мавсумига мослаб, рекорд даражадаги 14 ой ичида ишлаб чиқилди. Лойиҳа устида Audi, унинг F1 жамоаси ва Lamborghini муҳандисларидан иборат бирлашган гуруҳ меҳнат қилди.
…