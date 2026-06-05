Куман Дензел Думфриснинг "Реал Мадрид"га ўтишига муносабат билдирди

·558·Спорт
Куман Дензел Думфриснинг "Реал Мадрид"га ўтишига муносабат билдирди

Европа футболида ёзги трансферлар мавсуми қизғин паллага кириши билан гранд клублар иштирокидаги шов-шувли келишувлар ОАВ диққат марказига чиқмоқда. Бу галги интрига марказида Мадриднинг «Реал» клуби томонидан амалга оширилаётган янги йирик харид турибди. Нидерландия миллий терма жамоаси устози Роналд Куман журналистлар билан уюштирилган суҳбатда «Интер» клубидан Мадрид гранди сафига кўчиб ўтиш арафасида турган шогирди Дензел Думфриснинг трансфери борасида ўз фикрларини очиқ баён этди.

Испаниянинг нуфузли «As» нашрига берган қисқача интервьюсида тажрибали мутахассис мазкур келишувнинг айни дамдаги ҳолатига тўхталар экан, трансфер жараёнлари тўлиқ ниҳоясига етгани ёки йўқлигидан аниқ хабари йўқлигини маълум қилди.

«У "Реал"га лойиқ, аммо мен уни "Барса"да кўришни истардим»

Роналд Куман ўз шогирдининг маҳоратига юқори баҳо бериб, унинг мана шундай гранд клублар эътиборига тушганидан хурсанд эканини яширмади. Шу билан бирга, у ўз юрагидаги қизиқарли бир истакни ҳам тилдан қочирди:

«Агар футбол оламида мана шундай улкан ҳажмдаги трансферларга ва эътирофга кимдир чин дилдан лойиқ бўлса, бу шубҳасиз Дензелдир. У ўз меҳнати билан бунга ҳақли. Бироқ яшириб нима қилдим, мен шахсан унинг Мадридга эмас, балки Каталониянинг «Барселона» клубига ўтишини кўпроқ афзал кўрган ва бундан қувонган бўлар эдим».

Мураббийнинг бундай фикр билдириши бежиз эмас. Зеро, Роналд Куман ўз вақтида, яъни 2020 йилдан 2021 йилга қадар «кўк-анорранглилар» бошқарувида фаолият юритган ва ушбу клуб у учун қадрдон ҳисобланади. Шунга қарамай, футбол реаллиги бошқача тус олмоқда — нидерландиялик юлдуз тез орада «Қироллик клуби» либосини кийишга жуда яқин.

Трансфернинг иқтисодий таблоси

Мадридликлар мудофаанинг ўнг қанотини мустаҳкамлаш мақсадида Милан клуби билан деярли тил топишиб бўлишган. Бўлажак трансфернинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича кўринишга эга:

Футболчининг ёши

Ҳозирги жамоаси

Бўлажак клуби

Эҳтимолий трансфер баҳоси

30 ёш

«Интер» (Милан)

«Реал» (Мадрид)

Тахминан 25 миллион евро

Замин шарҳи: «Реал Мадрид» раҳбарияти тажрибали ва жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган Дензел Думфрис учун 25 миллион евро атрофида маблағ ажратгани нақадар тўғри қадам эканини келаси мавсум кўрсатади. Куманнинг «Барселона» ҳақидаги орзулари эса шунчаки чиройли хотира бўлиб қоладиган кўринади, чунки Мадрид клуби бу пойгада албатта ғолиб чиқди.

Европа яшил майдонларидаги энг иссиқ трансфер янгиликлари, мураббийларнинг эксклюзив баёнотлари ва севимли жамоаларингиз лагеридан энг сўнгги инсайдларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Роналд КоменДензел ДумфрисРеал МадридИнтерБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди