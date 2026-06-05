Куман Дензел Думфриснинг "Реал Мадрид"га ўтишига муносабат билдирди
Европа футболида ёзги трансферлар мавсуми қизғин паллага кириши билан гранд клублар иштирокидаги шов-шувли келишувлар ОАВ диққат марказига чиқмоқда. Бу галги интрига марказида Мадриднинг «Реал» клуби томонидан амалга оширилаётган янги йирик харид турибди. Нидерландия миллий терма жамоаси устози Роналд Куман журналистлар билан уюштирилган суҳбатда «Интер» клубидан Мадрид гранди сафига кўчиб ўтиш арафасида турган шогирди Дензел Думфриснинг трансфери борасида ўз фикрларини очиқ баён этди.
Испаниянинг нуфузли «As» нашрига берган қисқача интервьюсида тажрибали мутахассис мазкур келишувнинг айни дамдаги ҳолатига тўхталар экан, трансфер жараёнлари тўлиқ ниҳоясига етгани ёки йўқлигидан аниқ хабари йўқлигини маълум қилди.
«У "Реал"га лойиқ, аммо мен уни "Барса"да кўришни истардим»
Роналд Куман ўз шогирдининг маҳоратига юқори баҳо бериб, унинг мана шундай гранд клублар эътиборига тушганидан хурсанд эканини яширмади. Шу билан бирга, у ўз юрагидаги қизиқарли бир истакни ҳам тилдан қочирди:
«Агар футбол оламида мана шундай улкан ҳажмдаги трансферларга ва эътирофга кимдир чин дилдан лойиқ бўлса, бу шубҳасиз Дензелдир. У ўз меҳнати билан бунга ҳақли. Бироқ яшириб нима қилдим, мен шахсан унинг Мадридга эмас, балки Каталониянинг «Барселона» клубига ўтишини кўпроқ афзал кўрган ва бундан қувонган бўлар эдим».
Мураббийнинг бундай фикр билдириши бежиз эмас. Зеро, Роналд Куман ўз вақтида, яъни 2020 йилдан 2021 йилга қадар «кўк-анорранглилар» бошқарувида фаолият юритган ва ушбу клуб у учун қадрдон ҳисобланади. Шунга қарамай, футбол реаллиги бошқача тус олмоқда — нидерландиялик юлдуз тез орада «Қироллик клуби» либосини кийишга жуда яқин.
Трансфернинг иқтисодий таблоси
Мадридликлар мудофаанинг ўнг қанотини мустаҳкамлаш мақсадида Милан клуби билан деярли тил топишиб бўлишган. Бўлажак трансфернинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича кўринишга эга:
Футболчининг ёши
Ҳозирги жамоаси
Бўлажак клуби
Эҳтимолий трансфер баҳоси
30 ёш
«Интер» (Милан)
«Реал» (Мадрид)
Тахминан 25 миллион евро
Замин шарҳи: «Реал Мадрид» раҳбарияти тажрибали ва жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган Дензел Думфрис учун 25 миллион евро атрофида маблағ ажратгани нақадар тўғри қадам эканини келаси мавсум кўрсатади. Куманнинг «Барселона» ҳақидаги орзулари эса шунчаки чиройли хотира бўлиб қоладиган кўринади, чунки Мадрид клуби бу пойгада албатта ғолиб чиқди.
Европа яшил майдонларидаги энг иссиқ трансфер янгиликлари, мураббийларнинг эксклюзив баёнотлари ва севимли жамоаларингиз лагеридан энг сўнгги инсайдларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…