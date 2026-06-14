Хитойда янгиланган Hyundai Tucson Л 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархлар

·17·Авто
Хитойда янгиланган Hyundai Tucson Л 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархлар

Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси Хитойдаги Беижинг Hyundai қўшма корхонаси орқали оммабоп кроссовернинг янгиланган версияси — Hyundai Tucson Л 2026 моделини расман сотувга чиқарди. Ушбу янгиланиш моделнинг позициясини мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, у нафақат ташқи кўриниши, балки ички технологик жиҳозланиши билан ҳам эътиборни тортмоқда. Янги модел йили муносабати билан комплектациялар сони оптималлаштирилиб, харидорларга янада аниқроқ танлов имконияти тақдим этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, кроссовернинг ташқи дизайни ўзининг анъанавий ва таниб олинадиган услубини сақлаб қолган. Катта радиатор панжараси, унга интеграция қилинган ЛEД оптикаси ва "бургут панжаси" услубидаги орқа чироқлар автомобилга тажовузкор ва замонавий кўриниш беради. Автомобил танланган версияга қараб 18 ёки 19 дюймли ғилдирак дисклари билан жиҳозланади. Sportча услубни хуш кўрувчилар учун эса махсус Н-Лине талқини ҳам таклиф этилмоқда.

Технологик янгиланишлар ва қулайлик

Интерерда асосий ўзгаришлар рақамли бошқарув тизимларига тегишли. Tucson Л 2026 моделининг юқори комплектациялари иккита 12,3 дюймли бирлаштирилган экран билан жиҳозланган бўлса, базавий версияларда 12,3 дюймли марказий дисплей ва 4 дюймли рақамли асбоблар панели комбинацияси қўлланилган. Шуниси аҳамиятлики, Hyundai муҳандислари эргономикани ҳисобга олган ҳолда асосий функцияларни бошқариш учун жисмоний тугмаларни ҳам сақлаб қолишган.

Хавфсизлик тизимлари ҳам сезиларли даражада кенгайтирилди. Янгиланган кроссовер ҳайдовчига ёрдам берувчи замонавий интеллектуал тизимлар мажмуасига эга бўлди. Бунга қуйидагилар киради:

  • Тўқнашувларнинг олдини олиш тизими;
  • Ҳаракатланиш чизиғини назорат қилиш ва унда ушлаб туриш функцияси;
  • Адаптив круиз-контрол;
  • Кўринмас зоналарни мониторинг қилиш тизими.
Автомобилнинг габарит ўлчамлари ўзгармаган: узунлиги 4670 мм, кенглиги 1865 мм ва баландлиги 1690 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 2755 мм га тенг бўлиб, бу ўз синфидаги энг кенг салонлардан бирини таъминлайди. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу моделнинг аввалги версиялари ўзининг кенглиги ва ишончлилиги билан машҳур ҳисобланади.

Двигател ва трансмиссия имкониятлари

Техник жиҳатдан Hyundai Tucson Л 2026 ўзининг ишончли агрегатларини сақлаб қолди. Капот остида 1,5 литрли турбокомпрессорли двигател жойлашган бўлиб, у 200 от кучи (147 кВ) қувват ишлаб чиқаради. Ушбу двигател 8 поғонали автомат узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Харидорлар эҳтиёжига қараб олди тортувчи ёки тўлиқ узатмали (4WD) версияларни танлашлари мумкин.

Автомобилнинг нархлари Хитой бозорида 170 мингдан 187 минг юангача (тахминан 23 500 дан 26 000 АҚШ долларигача) этиб белгиланган. Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ушбу янгиланиш қизиқарли бўлиши табиий, чунки Hyundai Tucson моделлари мамлакатимиз йўлларида энг кўп учрайдиган кроссоверлардан бири ҳисобланади ва янгиланган технологиялар тез орада параллел импорт ёки расмий дилерлар орқали етиб келиши кутилиши мумкин.

HyundaiTucson ЛКроссоверАвтоянгиликБеижинг Hyundai
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Li Auto янгиланган Ли Л8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Ли Л8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиБугун, 08:27Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларБугун, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашдиAudi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашдиБугун, 22:52BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикBYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикБугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди