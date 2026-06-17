Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннеллар

·0·Авто
Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннеллар

Европа транспорт тизимининг бугунги тараққиёти ва давлатлараро боғлиқлик даражаси ўтган асрнинг ўрталарида амалга оширилган улкан муҳандислик лойиҳалари билан чамбарчас боғлиқ. Хусусан, Алп тоғлари тизмаси орқали ўтган Монт Бланк ва Греат Ст Бернард туннелларининг қурилиши Париж ва Рим шаҳарлари орасидаги масофани қоғозда эмас, балки амалда 120 милга (тахминан 193 километрга) қисқартиришга хизмат қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг тарихий маълумотларига кўра, ушбу лойиҳалар амалга оширилгунга қадар Греат Ст Бернард довони ҳайдовчилар учун ҳақиқий синов майдони бўлган. Довон йилнинг жуда қисқа қисмида очиқ бўлиб, ёз ойларида сайёҳлар оғир юк машиналари ва ёнилғи ташувчи танкерлар ортида соатлаб қолиб кетишган. Қиш яқинлашиши билан эса кучли қор бўронлари йўлни ўта хавфли ҳудудга айлантирган.

Уруш ва кечиккан келишувлар

Чамоних курорти ва Аоста водийсини боғлайдиган ер ости йўли ғояси илк бор 1937-йилда илгари сурилган эди. Бироқ Иккинчи жаҳон уруши ва Франция ҳамда Италия ўртасидаги сиёсий зиддиятлар бу режаларни ўн йилликларга ортга суриб юборди. Фақатгина 1949-йилга келибгина Европанинг энг баланд чўққиси остидан туннел қазиш бўйича келишувга эришилди, аммо ҳар икки давлат парламенти бу ҳужжатни 1957-йилга келибгина ратификация қилди.

Монт Бланк туннели лойиҳасига кўра, унинг узунлиги 7,4 мил (11,9 км), кенглиги эса 7 метрни ташкил этиши белгиланган эди. Ўша пайтдаги ҳисоб-китобларга кўра, лойиҳа қиймати 7 миллион фунт стерлингга баҳоланган бўлиб, бу бугунги кундаги тахминан 145 миллион фунтга тенг қийматдир. Шу билан бирга, хусусий сектор томонидан молиялаштирилган 3,4 милли Греат Ст Бернард туннели ҳам қурила бошланди.

Муҳандислик пойгаси ва кутилмаган тўсиқлар

1958-йилда Италия томонида ҳар икки туннелни қазиш ишлари бошланиб кетди ва бу жараён ўзига хос норасмий пойгага айланди. Монт Бланк жамоаси ер ости сув тошқинлари туфайли бироз ортда қола бошлади. Маҳаллий аҳоли орасида ҳатто тоғ бағрида махфий ер ости кўллари ёки қимматбаҳо металл конлари борлиги ҳақида афсоналар ҳам тарқалди.

Натижада, Греат Ст Бернард туннели қурувчилари пойгада ғолиб чиқишди. 1962-йилнинг апрель ойида амалга оширилган кучли портлаш Италия ва Швейцарияни ажратиб турган сўнгги қояларни парчалаб ташлади. Бу воқеа Шимолий ва Жанубий Европа ўртасида йил давомида узлуксиз ҳаракатланиш имконини берувчи янги транспорт коридорини очиб берди.

Ушбу туннеллар нафақат енгил автомобиллар, балки стратегик юк ташувлари учун ҳам муҳим аҳамият касб этди. Масалан, Греат Ст Бернард туннели орқали Генуя портидан Швейцариядаги нефтни қайта ишлаш заводларига хомашё етказиб берувчи махсус қувур ҳам ўтказилган. Бугунги кунда ушбу йўналишлар Европа иқтисодиётининг асосий артериялари бўлиб хизмат қилмоқда.

АвтомобилТарихАлп ТоғлариТуннелМуҳандислик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаМосква кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаБугун, 15:21Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиБугун, 14:57Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиБугун, 14:28Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 14:21Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаБугун, 09:57Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаҲорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаБугун, 05:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди