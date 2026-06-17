Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқда
Россия пойтахти Москва шаҳрида 2026-йилга бориб 200 та ҳайдовчисиз такси хизмат кўрсата бошлайди. Транспорт вазирлиги томонидан Fedерация Кенгашига тақдим этилган маълумотларга кўра, ушбу лойиҳа шаҳар транспорт тизимини рақамлаштириш ва автоном бошқарув технологияларини жорий этиш йўлидаги муҳим қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Режага кўра, мазкур автоном транспорт воситаларининг 100 таси бевосита йўловчиларнинг буюртмаларини қабул қилиш учун хизматга чиқарилади. Қолган 100 таси эса технологияни янада такомиллаштириш, хавфсизлик тизимларини синовдан ўтказиш ва янги ҳудудларни харитага киритиш мақсадида фойдаланилади. Ҳозирда ушбу сервис Москва билан бир қаторда Иннополис ва "Siriус" федерал ҳудудларида тест режимида ишламоқда.
Технологик назорат ва хавфсизлик тизими"ГЛОNASС" АЖ бош директори Алексей Райкевичнинг сўзларига кўра, барча ҳайдовчисиз таксилар, ерусти робот-етказиб берувчилари ва ўзиюрар техникалар ягона идентификация тизимига уланади. Бу жараён "ЭРА-ГЛОNASС" платформаси базасида амалга оширилиши кўзда тутилган. ixbt.com нашри хабарига кўра, 2026-йил 1-мартдан бошлаб барча фуқаролик дронлари ва автоном техникалари ушбу миллий платформага уланиши мажбурий этиб белгиланади.
Ҳозирги вақтда 104 та ҳайдовчисиз юк машинаси аллақачон мазкур тизимга муваффақиятли уланган. Шунингдек, сув ҳавзаларида ҳаракатланувчи экипажсиз катерларни идентификация қилиш жараёни ҳам синовдан ўтказилган. Бу эса келажакда нафақат қуруқликда, балки сув ва ҳавода ҳам автоном қурилмалар устидан тўлиқ давлат назоратини ўрнатиш имконини беради.
Логистика ва етказиб бериш соҳасидаги ўзгаришларЛойиҳанинг яна бир муҳим йўналиши — робот-роверлар орқали маҳсулот етказиб беришдир. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, 2027-йилга келиб Россиядаги ҳайдовчисиз етказиб берувчи роверлар парки 20 минг донага етади. Бу кўрсаткич логистика харажатларини камайтириш ва курьерлик хизматлари самарадорлигини оширишга хизмат қилади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда BYD ва Tesla каби брендларнинг автопилот тизимига эга моделлари кўпайиб бормоқда. Россиядаги ушбу кенг кўламли тажриба минтақавий қўшни сифатида келажакда мамлакатимизда ҳам автоном транспорт инфратузилмасини шакллантириш учун муҳим андоза бўлиши мумкин. Ҳозирча Москвадаги янги туманлар ушбу технологияни оммавий қўллаш учун асосий полигон вазифасини ўтайди.
…