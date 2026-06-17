Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқда

·0·Авто
Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқда

Россия пойтахти Москва шаҳрида 2026-йилга бориб 200 та ҳайдовчисиз такси хизмат кўрсата бошлайди. Транспорт вазирлиги томонидан Fedерация Кенгашига тақдим этилган маълумотларга кўра, ушбу лойиҳа шаҳар транспорт тизимини рақамлаштириш ва автоном бошқарув технологияларини жорий этиш йўлидаги муҳим қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Режага кўра, мазкур автоном транспорт воситаларининг 100 таси бевосита йўловчиларнинг буюртмаларини қабул қилиш учун хизматга чиқарилади. Қолган 100 таси эса технологияни янада такомиллаштириш, хавфсизлик тизимларини синовдан ўтказиш ва янги ҳудудларни харитага киритиш мақсадида фойдаланилади. Ҳозирда ушбу сервис Москва билан бир қаторда Иннополис ва "Siriус" федерал ҳудудларида тест режимида ишламоқда.

Технологик назорат ва хавфсизлик тизими

"ГЛОNASС" АЖ бош директори Алексей Райкевичнинг сўзларига кўра, барча ҳайдовчисиз таксилар, ерусти робот-етказиб берувчилари ва ўзиюрар техникалар ягона идентификация тизимига уланади. Бу жараён "ЭРА-ГЛОNASС" платформаси базасида амалга оширилиши кўзда тутилган. ixbt.com нашри хабарига кўра, 2026-йил 1-мартдан бошлаб барча фуқаролик дронлари ва автоном техникалари ушбу миллий платформага уланиши мажбурий этиб белгиланади.

Ҳозирги вақтда 104 та ҳайдовчисиз юк машинаси аллақачон мазкур тизимга муваффақиятли уланган. Шунингдек, сув ҳавзаларида ҳаракатланувчи экипажсиз катерларни идентификация қилиш жараёни ҳам синовдан ўтказилган. Бу эса келажакда нафақат қуруқликда, балки сув ва ҳавода ҳам автоном қурилмалар устидан тўлиқ давлат назоратини ўрнатиш имконини беради.

Логистика ва етказиб бериш соҳасидаги ўзгаришлар

Лойиҳанинг яна бир муҳим йўналиши — робот-роверлар орқали маҳсулот етказиб беришдир. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, 2027-йилга келиб Россиядаги ҳайдовчисиз етказиб берувчи роверлар парки 20 минг донага етади. Бу кўрсаткич логистика харажатларини камайтириш ва курьерлик хизматлари самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда BYD ва Tesla каби брендларнинг автопилот тизимига эга моделлари кўпайиб бормоқда. Россиядаги ушбу кенг кўламли тажриба минтақавий қўшни сифатида келажакда мамлакатимизда ҳам автоном транспорт инфратузилмасини шакллантириш учун муҳим андоза бўлиши мумкин. Ҳозирча Москвадаги янги туманлар ушбу технологияни оммавий қўллаш учун асосий полигон вазифасини ўтайди.

МоскваҲайдовчисиз ТаксиТехнологияАвтоном ТранспортГЛОNASС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларАлп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларБугун, 15:20Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиБугун, 14:57Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиБугун, 14:28Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 14:21Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаБугун, 09:57Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаҲорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаБугун, 05:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди