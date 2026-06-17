Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатилади

·13·Авто
Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатилади

Германиянинг Porsche компанияси ўзининг машҳур Taycan электромобили учун муҳим янгиланишларни эълон қилди. Энг эътиборли ўзгаришлардан бири — автомобилга Hyundai Ioniq 5 Н моделидан илҳомланган виртуал узатмалар қутиси тизимининг жорий этилишидир. Э-Шифт деб номланган ушбу технология ҳайдовчига худди ички ёнув двигателли спорткарни бошқараётганлик ҳиссини беришга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Э-Шифт тизими саккиз босқичли кетма-кет (секвентал) узатмалар қутиси ишини симуляция қилади. Тизим ёқилганда рақамли асбоблар панелида айланишлар ҳисоблагичи (тахометр) пайдо бўлади. Ҳайдовчи витесларни GT спорт рулидаги махсус пултлар ёрдамида алмаштириши мумкин. Porsche муҳандисларининг таъкидлашича, янги тизим витес алмашиш пайтида сезиларли силкинишларни ва двигател билан тормозланиш эффектини аниқ такрорлайди.

Ҳайдовчи билан алоқани кучайтириш

Виртуал узатмалар қутиси нафақат механик ҳаракатларни, балки овоз эффектларини ҳам ўз ичига олади. Taycan моделининг ҳар бир версияси учун ўзига хос "двигател" товуши ва витес алмашиш характеристикаси ишлаб чиқилган. Бу технология 1094 от кучига эга Турбо GT моделида стандарт, Sport Чроно пакети билан жиҳозланган бошқа версияларда эса қўшимча опсиягача мавжуд бўлади.

Porsche GT бўлинмаси раҳбари Андреас Преунингер Autocar нашрига берган интервюсида Hyundai Ioniq 5 Н моделидаги шундай тизим уни ҳайратда қолдирганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Porsche муҳандислари электромобилларда ҳайдаш завқини ва ҳайдовчининг машина билан алоқасини ошириш устида доимий изланиш олиб бормоқда.

Масофа ва технологик янгиланишлар

Узатмалар қутисидан ташқари, Porsche Taycan моделининг базавий орқа узатмали версияси учун янги шиналар таклиф этилмоқда. Паст айланиш қаршилигига эга ушбу шиналар автомобилнинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини қарийб 20 километрга оширади. Натижада седан версияси 700 километрга яқин (434 мил) масофани босиб ўтиш имкониятига эга бўлди.

Автомобилнинг мультимедиа тизими ҳам тубдан янгиланди. Macan Электрик ва Cayenne Электрик моделларида қўлланилган сўнгги авлод инфосаноат тизими энди Taycan моделига ҳам ўрнатилади. Янги процессор аввалгисидан беш баравар тезроқ ишлайди, бу эса графикалар сифатини яхшилаш ва буйруқларга лаҳзали жавоб қайтариш имконини беради.

Ўзбекистон автомобил бозорида Porsche Taycan премиум электромобиллар сегментида ўз ўрнига эга. Янги виртуал узатмалар тизими ва масофанинг узайиши маҳаллий ишқибозлар учун ҳам моделнинг жозибадорлигини ошириши кутилмоқда, чунки кўплаб ҳайдовчилар электромобилларда анъанавий спорткарларга хос "жонли" ҳис-туйғулар етишмаслигини таъкидлаб келишади.

PorscheTaycanЭлектромобилТехнологияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиБугун, 14:57Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 14:21Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаБугун, 09:57Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаҲорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаБугун, 05:27Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиPorsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиБугун, 00:27Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиИнеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди