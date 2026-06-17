Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатилади
Германиянинг Porsche компанияси ўзининг машҳур Taycan электромобили учун муҳим янгиланишларни эълон қилди. Энг эътиборли ўзгаришлардан бири — автомобилга Hyundai Ioniq 5 Н моделидан илҳомланган виртуал узатмалар қутиси тизимининг жорий этилишидир. Э-Шифт деб номланган ушбу технология ҳайдовчига худди ички ёнув двигателли спорткарни бошқараётганлик ҳиссини беришга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Э-Шифт тизими саккиз босқичли кетма-кет (секвентал) узатмалар қутиси ишини симуляция қилади. Тизим ёқилганда рақамли асбоблар панелида айланишлар ҳисоблагичи (тахометр) пайдо бўлади. Ҳайдовчи витесларни GT спорт рулидаги махсус пултлар ёрдамида алмаштириши мумкин. Porsche муҳандисларининг таъкидлашича, янги тизим витес алмашиш пайтида сезиларли силкинишларни ва двигател билан тормозланиш эффектини аниқ такрорлайди.
Ҳайдовчи билан алоқани кучайтиришВиртуал узатмалар қутиси нафақат механик ҳаракатларни, балки овоз эффектларини ҳам ўз ичига олади. Taycan моделининг ҳар бир версияси учун ўзига хос "двигател" товуши ва витес алмашиш характеристикаси ишлаб чиқилган. Бу технология 1094 от кучига эга Турбо GT моделида стандарт, Sport Чроно пакети билан жиҳозланган бошқа версияларда эса қўшимча опсиягача мавжуд бўлади.
Porsche GT бўлинмаси раҳбари Андреас Преунингер Autocar нашрига берган интервюсида Hyundai Ioniq 5 Н моделидаги шундай тизим уни ҳайратда қолдирганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Porsche муҳандислари электромобилларда ҳайдаш завқини ва ҳайдовчининг машина билан алоқасини ошириш устида доимий изланиш олиб бормоқда.
Масофа ва технологик янгиланишларУзатмалар қутисидан ташқари, Porsche Taycan моделининг базавий орқа узатмали версияси учун янги шиналар таклиф этилмоқда. Паст айланиш қаршилигига эга ушбу шиналар автомобилнинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофасини қарийб 20 километрга оширади. Натижада седан версияси 700 километрга яқин (434 мил) масофани босиб ўтиш имкониятига эга бўлди.
Автомобилнинг мультимедиа тизими ҳам тубдан янгиланди. Macan Электрик ва Cayenne Электрик моделларида қўлланилган сўнгги авлод инфосаноат тизими энди Taycan моделига ҳам ўрнатилади. Янги процессор аввалгисидан беш баравар тезроқ ишлайди, бу эса графикалар сифатини яхшилаш ва буйруқларга лаҳзали жавоб қайтариш имконини беради.
Ўзбекистон автомобил бозорида Porsche Taycan премиум электромобиллар сегментида ўз ўрнига эга. Янги виртуал узатмалар тизими ва масофанинг узайиши маҳаллий ишқибозлар учун ҳам моделнинг жозибадорлигини ошириши кутилмоқда, чунки кўплаб ҳайдовчилар электромобилларда анъанавий спорткарларга хос "жонли" ҳис-туйғулар етишмаслигини таъкидлаб келишади.
…