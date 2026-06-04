2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади

·143·Авто
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
Аудио версияси

Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида (СПХИФ-2026) АвтоВАЗ компанияси ўзининг янги Lada Азимут кроссоверини намойиш этди. Тадбир доирасида янги моделнинг ишлаб чиқариш режалари ва нархи борасидаги илк тафсилотлар маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

«Автопоток» Telegram-каналининг хабар беришича, жорий йил учун Lada Азимут ишлаб чиқариш режаси анча камтарона белгиланган — жами 3 минг дона автомобил. Ушбу машиналарнинг бир қисми дилерлик марказларига кўргазма нусхалари ва шоу-румлар учун етказиб берилиши кутилмоқда.

АвтоВАЗ раҳбари Максим Соколов янги кроссовернинг нархи борасида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, якуний қиймат макроиқтисодий омиллар, хусусан, Марказий банкнинг асосий ставкаси ва йил охиридаги рубл курсига боғлиқ бўлади.

Компания раҳбарияти Lada Азимут нархини харидорлар учун «мақбул, рақобатбардош ва қулай» қилишга вада бермоқда, бироқ аниқ рақамлар расмий сотувлар бошлангунига қадар сир тутилади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 394 от кучига эга гибрид двигателли Lada Азимут прототипи ҳақида маълумотлар тарқалган эди. Ушбу гибрид версия бир марта ёнилғи қуйиш ва қувватлантириш орқали 1100 км масофани босиб ўтиши айтилмоқда.

АвтоВАЗLada АзимутКроссоверАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:27Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқдаКеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди