Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этди
Toyota Газоо Расинг бўлинмаси Япониядаги Супер Таикю марафонида ғайритабиий экспериментал Камрй седанини намойиш этди. Автомобил бир вақтнинг ўзида иккита бензинли двигател, тўлиқ узатма тизими ва жами 700 от кучига яқин қувват билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Капот остида ГР Ярис ва ГР Королла моделларидан олинган 300 от кучига эга 1,6 литрли, уч цилиндрли Г16E-GTС турбомотор жойлашган бўлиб, у олд ғилдиракларни ҳаракатга келтиради. Иккинчи двигател эса салоннинг орқа қисмига, олиб ташланган ўриндиқлар ўрнига ўрнатилган. Бу тахминан 400 от кучи ишлаб чиқарадиган янги 2,0 литрли, тўрт цилиндрли Г20E турбомоторидир. У орқа ўқ учун жавоб беради.
Шундай қилиб, ушбу Камрй жами етти цилиндр ва иккита моторга эга бўлди. Лойиҳа Toyota компаниясининг янги технологиялари ва куч қурилмаларини синовдан ўтказиш платформаси сифатида яратилган. Шу билан бирга, компания японча босозоку услубида тайёрланган яна бир Камрй концептини ҳам кўрсатди.
Босозоку талқинидаги автомобил фақат орқа узатмали бўлиб, унга ҳам 400 от кучига эга Г20E мотори ўрнатилган. Ушбу версия кенгайтирилган ғилдирак аркалари, агрессив аэродинамик обвес ва сунъий мўйна ҳамда биллур узатмалар қутиси дастасига эга радикал интерер билан ажралиб туради.
Toyota вакилларининг таъкидлашича, ҳар иккала машина ҳам намойиш лойиҳалари бўлиб, серияли ишлаб чиқаришга мўлжалланмаган. Бироқ, янги Г20E двигатели келажакдаги Toyota Селика ва МР2 каби спорт моделларининг ворислари учун асосий куч қурилмаси бўлиши кутилмоқда.
…