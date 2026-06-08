Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этди

·64·Авто
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этди

Toyota Газоо Расинг бўлинмаси Япониядаги Супер Таикю марафонида ғайритабиий экспериментал Камрй седанини намойиш этди. Автомобил бир вақтнинг ўзида иккита бензинли двигател, тўлиқ узатма тизими ва жами 700 от кучига яқин қувват билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Капот остида ГР Ярис ва ГР Королла моделларидан олинган 300 от кучига эга 1,6 литрли, уч цилиндрли Г16E-GTС турбомотор жойлашган бўлиб, у олд ғилдиракларни ҳаракатга келтиради. Иккинчи двигател эса салоннинг орқа қисмига, олиб ташланган ўриндиқлар ўрнига ўрнатилган. Бу тахминан 400 от кучи ишлаб чиқарадиган янги 2,0 литрли, тўрт цилиндрли Г20E турбомоторидир. У орқа ўқ учун жавоб беради.

Шундай қилиб, ушбу Камрй жами етти цилиндр ва иккита моторга эга бўлди. Лойиҳа Toyota компаниясининг янги технологиялари ва куч қурилмаларини синовдан ўтказиш платформаси сифатида яратилган. Шу билан бирга, компания японча босозоку услубида тайёрланган яна бир Камрй концептини ҳам кўрсатди.

Босозоку талқинидаги автомобил фақат орқа узатмали бўлиб, унга ҳам 400 от кучига эга Г20E мотори ўрнатилган. Ушбу версия кенгайтирилган ғилдирак аркалари, агрессив аэродинамик обвес ва сунъий мўйна ҳамда биллур узатмалар қутиси дастасига эга радикал интерер билан ажралиб туради.

Toyota вакилларининг таъкидлашича, ҳар иккала машина ҳам намойиш лойиҳалари бўлиб, серияли ишлаб чиқаришга мўлжалланмаган. Бироқ, янги Г20E двигатели келажакдаги Toyota Селика ва МР2 каби спорт моделларининг ворислари учун асосий куч қурилмаси бўлиши кутилмоқда.

ToyotaКамрйГазоо РасингАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиРоссияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланадиБугун, 16:27Monjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрMonjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрБугун, 09:58Porsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиPorsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиБугун, 07:53Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Бугун, 07:01Янги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибЯнги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибБугун, 05:23Mercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиMercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади