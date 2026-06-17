Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайди
Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) концерни афсонавий Дефендер оиласини кенгайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Компания томонидан тайёрланаётган янги ва нисбатан ихчам модел нафақат тўлиқ электр қуввати, балки гибрид куч қурилмалари билан ҳам тақдим этилиши маълум бўлди. Бу қадам бренднинг глобал бозордаги ўзгарувчан талабларга мослашиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри хабарига кўра, янги йўлтанламас JLR компаниясининг энг замонавий ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре) платформасида барпо этилади. Дастлаб ушбу платформа фақат электромобиллар учун мўлжалланган эди, бироқ ишлаб чиқарувчи бозор конъюнктурасини ҳисобга олиб, унга гибрид (HEV) тизимларини ҳам интеграция қилишга қарор қилди. Бу эса янги моделнинг оммавийлигини оширишга хизмат қилади.
Бренднинг янги даври ва Дефендер SportҲозирча янги моделнинг расмий номи тасдиқланмаган бўлса-да, соҳа экспертлари ва ОАВ уни шартли равишда Дефендер Sport деб атамоқда. Бу автомобил Дефендер бренди остида чиқариладиган мутлақо янги маҳсулот бўлиб, у ҳозирги Дефендер 90, 110 ва 130 моделлар қаторига қўшилади. JLR раҳбарияти ушбу моделни "ҳашаматли турмуш тарзи бренди" сифатида ривожлантиришни мақсад қилган.
Дефендер ва Дисковерй брендлари бошқарувчи директори Марк Камероннинг сўзларига кўра, янги модел устидаги ишлар якуний босқичга яқинлашган. У автомобилнинг аниқ чиқиш санасини очиқламаган бўлса-да, янги маҳсулот ўзининг йўлтанламаслик қобилияти ва чидамлилиги билан ҳақиқий Дефендер ДНКсини сақлаб қолишига вада берган.
Янги Дефендер Sport моделининг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат бўлиши кутилмоқда:
- Электр ва гибрид (HEV) қувват тизимлари танлови;
- ЭМА платформасининг илғор технологиялари;
- Ихчамроқ ўлчам ва шаҳар шароитига мослашувчанлик;
- Премиум классдаги интерер ва замонавий хавфсизлик тизимлари.
Ҳозирда янги автомобил Буюк Британия йўлларида синовдан ўтказилмоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу модел JLR компаниясининг "Ҳоусе оф Брандс" (Брендлар уйи) стратегияси доирасидаги илк мустақил лойиҳалардан бири бўлади. Бу ёндашувга кўра, Дефендер энди шунчаки модел номи эмас, балки Range Rover ва Дисковерй каби алоҳида бренд сифатида шакллантирилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Land Rover маҳсулотларига қизиқиш юқори эканлигини ҳисобга олсак, Дефендер Sport моделининг гибрид талқини маҳаллий харидорлар учун ҳам жозибадор бўлиши мумкин. Айниқса, инфратузилма ривожланаётган бир пайтда гибрид двигателлар ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозалик ўртасидаги энг мақбул ечим бўлиб қолмоқда.
…