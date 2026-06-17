Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайди

·0·Авто
Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайди

Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) концерни афсонавий Дефендер оиласини кенгайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Компания томонидан тайёрланаётган янги ва нисбатан ихчам модел нафақат тўлиқ электр қуввати, балки гибрид куч қурилмалари билан ҳам тақдим этилиши маълум бўлди. Бу қадам бренднинг глобал бозордаги ўзгарувчан талабларга мослашиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри хабарига кўра, янги йўлтанламас JLR компаниясининг энг замонавий ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре) платформасида барпо этилади. Дастлаб ушбу платформа фақат электромобиллар учун мўлжалланган эди, бироқ ишлаб чиқарувчи бозор конъюнктурасини ҳисобга олиб, унга гибрид (HEV) тизимларини ҳам интеграция қилишга қарор қилди. Бу эса янги моделнинг оммавийлигини оширишга хизмат қилади.

Бренднинг янги даври ва Дефендер Sport

Ҳозирча янги моделнинг расмий номи тасдиқланмаган бўлса-да, соҳа экспертлари ва ОАВ уни шартли равишда Дефендер Sport деб атамоқда. Бу автомобил Дефендер бренди остида чиқариладиган мутлақо янги маҳсулот бўлиб, у ҳозирги Дефендер 90, 110 ва 130 моделлар қаторига қўшилади. JLR раҳбарияти ушбу моделни "ҳашаматли турмуш тарзи бренди" сифатида ривожлантиришни мақсад қилган.

Дефендер ва Дисковерй брендлари бошқарувчи директори Марк Камероннинг сўзларига кўра, янги модел устидаги ишлар якуний босқичга яқинлашган. У автомобилнинг аниқ чиқиш санасини очиқламаган бўлса-да, янги маҳсулот ўзининг йўлтанламаслик қобилияти ва чидамлилиги билан ҳақиқий Дефендер ДНКсини сақлаб қолишига вада берган.

Янги Дефендер Sport моделининг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат бўлиши кутилмоқда:

  • Электр ва гибрид (HEV) қувват тизимлари танлови;
  • ЭМА платформасининг илғор технологиялари;
  • Ихчамроқ ўлчам ва шаҳар шароитига мослашувчанлик;
  • Премиум классдаги интерер ва замонавий хавфсизлик тизимлари.

Ҳозирда янги автомобил Буюк Британия йўлларида синовдан ўтказилмоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу модел JLR компаниясининг "Ҳоусе оф Брандс" (Брендлар уйи) стратегияси доирасидаги илк мустақил лойиҳалардан бири бўлади. Бу ёндашувга кўра, Дефендер энди шунчаки модел номи эмас, балки Range Rover ва Дисковерй каби алоҳида бренд сифатида шакллантирилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Land Rover маҳсулотларига қизиқиш юқори эканлигини ҳисобга олсак, Дефендер Sport моделининг гибрид талқини маҳаллий харидорлар учун ҳам жозибадор бўлиши мумкин. Айниқса, инфратузилма ривожланаётган бир пайтда гибрид двигателлар ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозалик ўртасидаги энг мақбул ечим бўлиб қолмоқда.

Land RoverДефендер SportJLRАвтомобилГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиБугун, 14:28Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 14:21Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаБугун, 09:57Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаҲорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқдаБугун, 05:27Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиPorsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиБугун, 00:27Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиИнеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиБугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди