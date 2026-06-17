BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этилади
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган X5 кроссоверининг янги авлоди (G65) устида иш олиб бормоқда. Ушбу авлод бренд тарихида бир вақтнинг ўзида беш хил турдаги куч қурилмаларига эга бўлган биринчи моделга айланади. ixbt.com маълумотларига кўра, янги BMW X5 нафақат анъанавий ички ёнув двигателлари, балки илғор электр ва водород технологияларини ҳам ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлоднинг энг муҳим технологик янгилиги тўлиқ электрлаштирилган BMW iX5 модели бўлади. Бу бренднинг олтинчи авлод эДриве тизимида ишлайдиган биринчи серияли СУВ автомобилидир. Мазкур электрокроссовер 800 вольтли архитектурага асосланган бўлиб, у қувватланиш тезлигини сезиларли даражада ошириш ва иссиқлик йўқотишларини камайтириш имконини беради. АҚШ бозори учун 144 кВ⋅соат, Европа учун эса 141 кВ⋅соат сиғимли батареялар кўзда тутилган бўлиб, бу BMW серияли моделлари орасидаги энг юқори кўрсаткичдир.
Электр ва водород технологиялари уйғунлигиBMW iX5 60 xDrive версияси икки маторли тўлиқ узатмали тизим билан жиҳозланади ва 578 от кучига эга бўлади. Автомобил 100 км/соат тезликка атиги 4,7 сонияда эришади. Шунингдек, анъанавий двигателли моделлар ҳам эътибордан четда қолмаган: X5 40 xDrive 400 от кучи, гибрид кўринишидаги X5 50е xDrive эса 490 от кучини тақдим этиши кутилмоқда. 2028-йилга бориб эса учинчи авлод ёнилғи элементларида ишлайдиган BMW iX5 Ҳйдроген водородли варианти сотувга чиқиши режалаштирилган.
Янги X5 моделининг бошқарув тизими "Ҳеарт оф Жой" деб номланган юқори унумдор ҳисоблаш платформасига асосланади. Ушбу тизим маълумотларни аввалги қурилмалардан ўн баробар тезроқ қайта ишлайди. У тормозланиш, рул бошқаруви ва рекуперация жараёнларини реал вақт режимида мувофиқлаштириб боради. Бу эса ҳам электр, ҳам ички ёнув двигателли версияларда ҳайдаш аниқлиги ва барқарорлигини янги босқичга олиб чиқади.
Ақлли ёрдамчилар ва қулайликАвтомобил шассиси электрон бошқариладиган амортизаторли адаптив подвеска ва 23 дюймгача бўлган ғилдираклар билан жиҳозланади. Вазннинг 50:50 нисбатда тақсимланиши кроссовернинг мувозанатини таъминлайди. Қўшимча равишда Адаптиве Чассис Контрол Профессионал пакети таклиф этилади, у пневматик подвеска ва орқа ғилдиракларнинг бурилиш функциясини ўз ичига олади.
Ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари САE Левел 2 стандартига мос келади. Сймбиотик Дриве концепцияси ҳайдовчи бошқарувга аралашган тақдирда ҳам ёрдамчи тизимларнинг фаоллигини сақлаб қолади. Тўхташ (парковка) функциялари ҳам такомиллаштирилган:
- Автомобил 200 метргача бўлган парковка йўналишларини эслаб қолади;
- Тўсиқлар пайдо бўлганда траекторияни автоматик мослаштиради;
- Тизим хотирасида 10 тагача турли йўналишларни сақлаш имконияти мавжуд.
BMW компанияси янги X5 орқали ички ёнув двигателларидан бутунлай воз кечмасдан, турли энергетик платформаларни бир хил даражада ривожлантириш стратегиясини намойиш этмоқда. Бу Ўзбекистон каби инфратузилмаси турлича бўлган бозорлар учун ҳам жуда қўл келади, чунки харидор ўз эҳтиёжидан келиб чиқиб бензинли, гибрид ёки тўлиқ электр моделни танлаш имконига эга бўлади.
…