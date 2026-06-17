BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этилади

·0·Авто
BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этилади

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган X5 кроссоверининг янги авлоди (G65) устида иш олиб бормоқда. Ушбу авлод бренд тарихида бир вақтнинг ўзида беш хил турдаги куч қурилмаларига эга бўлган биринчи моделга айланади. ixbt.com маълумотларига кўра, янги BMW X5 нафақат анъанавий ички ёнув двигателлари, балки илғор электр ва водород технологияларини ҳам ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлоднинг энг муҳим технологик янгилиги тўлиқ электрлаштирилган BMW iX5 модели бўлади. Бу бренднинг олтинчи авлод эДриве тизимида ишлайдиган биринчи серияли СУВ автомобилидир. Мазкур электрокроссовер 800 вольтли архитектурага асосланган бўлиб, у қувватланиш тезлигини сезиларли даражада ошириш ва иссиқлик йўқотишларини камайтириш имконини беради. АҚШ бозори учун 144 кВ⋅соат, Европа учун эса 141 кВ⋅соат сиғимли батареялар кўзда тутилган бўлиб, бу BMW серияли моделлари орасидаги энг юқори кўрсаткичдир.

Электр ва водород технологиялари уйғунлиги

BMW iX5 60 xDrive версияси икки маторли тўлиқ узатмали тизим билан жиҳозланади ва 578 от кучига эга бўлади. Автомобил 100 км/соат тезликка атиги 4,7 сонияда эришади. Шунингдек, анъанавий двигателли моделлар ҳам эътибордан четда қолмаган: X5 40 xDrive 400 от кучи, гибрид кўринишидаги X5 50е xDrive эса 490 от кучини тақдим этиши кутилмоқда. 2028-йилга бориб эса учинчи авлод ёнилғи элементларида ишлайдиган BMW iX5 Ҳйдроген водородли варианти сотувга чиқиши режалаштирилган.

Янги X5 моделининг бошқарув тизими "Ҳеарт оф Жой" деб номланган юқори унумдор ҳисоблаш платформасига асосланади. Ушбу тизим маълумотларни аввалги қурилмалардан ўн баробар тезроқ қайта ишлайди. У тормозланиш, рул бошқаруви ва рекуперация жараёнларини реал вақт режимида мувофиқлаштириб боради. Бу эса ҳам электр, ҳам ички ёнув двигателли версияларда ҳайдаш аниқлиги ва барқарорлигини янги босқичга олиб чиқади.

Ақлли ёрдамчилар ва қулайлик

Автомобил шассиси электрон бошқариладиган амортизаторли адаптив подвеска ва 23 дюймгача бўлган ғилдираклар билан жиҳозланади. Вазннинг 50:50 нисбатда тақсимланиши кроссовернинг мувозанатини таъминлайди. Қўшимча равишда Адаптиве Чассис Контрол Профессионал пакети таклиф этилади, у пневматик подвеска ва орқа ғилдиракларнинг бурилиш функциясини ўз ичига олади.

Ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари САE Левел 2 стандартига мос келади. Сймбиотик Дриве концепцияси ҳайдовчи бошқарувга аралашган тақдирда ҳам ёрдамчи тизимларнинг фаоллигини сақлаб қолади. Тўхташ (парковка) функциялари ҳам такомиллаштирилган:

  • Автомобил 200 метргача бўлган парковка йўналишларини эслаб қолади;
  • Тўсиқлар пайдо бўлганда траекторияни автоматик мослаштиради;
  • Тизим хотирасида 10 тагача турли йўналишларни сақлаш имконияти мавжуд.

BMW компанияси янги X5 орқали ички ёнув двигателларидан бутунлай воз кечмасдан, турли энергетик платформаларни бир хил даражада ривожлантириш стратегиясини намойиш этмоқда. Бу Ўзбекистон каби инфратузилмаси турлича бўлган бозорлар учун ҳам жуда қўл келади, чунки харидор ўз эҳтиёжидан келиб чиқиб бензинли, гибрид ёки тўлиқ электр моделни танлаш имконига эга бўлади.

BMWX5ЭлектромобилАвто-технологияBMW iX5
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаМосква кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаБугун, 15:21Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларАлп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларБугун, 15:20Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиБугун, 14:57Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиБугун, 14:28Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 14:21Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаChevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқдаБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди