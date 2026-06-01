Kia EV4 Schrägheck durch staatlichen Zuschuss günstiger als das Modell EV3

Durch eine Aktualisierung des britischen Electric Vehicle Grant (ECG) ist der Kia EV4 als Schrägheck nun günstiger als das kleinere Modell EV3. Das Modell, das zuvor einen Rabatt von 1.500 £ erhielt, qualifiziert sich nun für den höheren Zuschuss von 3.750 £. Infolgedessen ist der Einstiegspreis für die Ausstattungslinie Kia EV4 Air auf 30.995 £ gesunken. Dies berichtet Autocar.co.uk .

Technisch bietet der Kia EV4 201 PS und eine Reichweite von 439 Kilometern (273 Meilen) mit einer Ladung. Interessanterweise ist er 560 £ günstiger als das kleinere Modell EV3. Obwohl beide Fahrzeuge dieselbe Batterie und dieselben Motoren verwenden, ist der Preisunterschied auf die Logistik und den Produktionsstandort zurückzuführen.

Der Hauptgrund für diesen Preisunterschied liegt im Montageort der Fahrzeuge. Der Kia EV4 wird in der Slowakei hergestellt, während der EV3 aus Südkorea importiert wird. Der britische Zuschuss berücksichtigt auch den CO2-Fußabdruck der Lieferkette, weshalb der aus Asien verschiffte EV3 nur für den kleineren Rabatt von 1.500 £ in Frage kommt. Die Fastback-Version des Kia EV4 ist aufgrund der Produktion in Südkorea und des höheren Preises vollständig vom Zuschuss ausgeschlossen.

Die neue Preispolitik ermöglicht es dem Kia EV4, auf Augenhöhe mit Hauptkonkurrenten wie dem Mini Countryman E, dem Citroën ë-C5 Aircross und dem Renault Scenic E-Tech zu konkurrieren. Zudem wird erwartet, dass der kleinere, in der Slowakei montierte Kia EV2 bald den vollen Zuschuss erhält, wodurch sein Preis auf 24.245 £ sinken könnte.