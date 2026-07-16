Xiaomis neues Redmi 17 4G Smartphone vor der Präsentation geleakt

Der chinesische Technologieriese Xiaomi bereitet eine Aktualisierung seiner Reihe erschwinglicher Smartphones vor. Hochwertige Renderings und technische Daten des noch nicht offiziell angekündigten Redmi 17 4G sind im Internet aufgetaucht. Das Gerät soll mit seiner rekordverdächtigen Akkukapazität und dem überarbeiteten Design neue Maßstäbe im Budget-Segment setzen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen der Publikation ixbt.com unterscheidet sich das neue Modell optisch deutlich von seinem Vorgänger, dem Redmi 15 4G. Der Kamerablock auf der Rückseite des Geräts wurde vergrößert und ist anstelle eines dekorativen Elements mit einem speziellen Lichtring ausgestattet. Das Smartphone soll in mindestens vier Farben auf den Markt kommen: Blau, Schwarz, Grün und Violett.

Technische Möglichkeiten und Display

Das Modell Redmi 17 4G wird mit einem riesigen 6,9-Zoll-LCD-Display ausgestattet sein. Obwohl die Bildschirmauflösung HD+ (1600 x 720 Pixel) beträgt, wird die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die für flüssige Bilder sorgt, für die Nutzer ein großer Vorteil sein. Da eine solch hohe Frequenz normalerweise bei teureren Modellen zu finden ist, steigert das neue Redmi seine Wettbewerbsfähigkeit in seiner Kategorie.

Für die Leistung des Geräts ist der MediaTek Helio G91 Ultra Prozessor verantwortlich. Bei der Software macht Xiaomi einen großen Sprung: Das Smartphone soll mit dem neuesten HyperOS 3.0 auf Basis von Android 16 laufen. Bei der Speicherkonfiguration stehen den Nutzern 4 oder 6 GB RAM sowie 128 oder 256 GB interner Speicher zur Auswahl.

Autonomie und Preispolitik

Der stärkste Aspekt des Smartphones ist seine Stromquelle. Das Redmi 17 4G wird mit einem 7500 mAh Akku geliefert, der auch bei aktiver Nutzung eine mehrtägige Autonomie garantiert. Zudem unterstützt das Gerät die 45 W Schnellladetechnologie. Zum Vergleich: Die vorherige Generation verfügte über einen 7000 mAh Akku und ein 33 W Ladesystem.

Die Kamerafunktionen sind ebenfalls dem Budget-Segment entsprechend gestaltet:

Hauptkamera: 50 MP Sensor und ein zusätzlicher Hilfssensor;

Frontkamera: 8 MP Selfie-Modul.

Ersten Schätzungen zufolge wird die 4/128 GB Version des Redmi 17 4G auf dem europäischen Markt auf etwa 250 Euro geschätzt. Für die aufgerüstete Version mit 256 GB Speicher müssen Käufer etwa 280 Euro einplanen. Es wird erwartet, dass das Modell kurz nach der offiziellen Ankündigung auf den Markt kommt und aufgrund seines erschwinglichen Preises an Beliebtheit gewinnt.