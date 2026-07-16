Foul an Lamine Yamal: Lucas Digne bricht nach Frankreichs Niederlage das Schweigen

Der französische Nationalverteidiger Lucas Digne teilte seine Emotionen nach der Niederlage gegen Spanien im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Der erfahrene Linksverteidiger wurde zum zentralen Akteur am Wendepunkt des Spiels: Sein Foul an Lamine Yamal führte zu einem Elfmeter und ebnete den Weg für den Sieg der "La Roja". Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, wandte sich der 32-jährige Fußballer über soziale Medien an die Fans und bezeichnete diese Niederlage als eine der größten Enttäuschungen seines Lebens. Für Digne, der erneut einen Platz in der Startelf von Didier Deschamps' Team gefunden hatte, war dieses Turnier ein Symbol für ein persönliches Comeback, doch ein Fehler in einem entscheidenden Moment machte alles zunichte.

Unerfüllter Traum und persönliche Verantwortung

"So, der Traum ist zu Ende. Es war nicht nur der Traum eines kleinen Jungen, sondern von Tausenden Menschen hinter uns. Wir stellen uns immer die schönsten Dinge vor, aber manchmal ist das Erwachen sehr schmerzhaft", schrieb der Fußballer. Obwohl Digne den Namen Lamine Yamal in seiner Nachricht nicht direkt erwähnte, räumte er sein Versagen offen ein.

In der ersten Halbzeit versuchte Lucas Digne, den Ball zu klären, beging dabei jedoch ein Foul an dem jungen spanischen Talent. Der vom Schiedsrichter gegebene Elfmeter ermöglichte es Spanien, in Führung zu gehen. Nach der 0:2-Niederlage schied Frankreich aus dem Turnier aus. In seiner Erklärung drückte Digne aus, dass er in erster Linie von sich selbst enttäuscht sei und bedauere, dass die harte Arbeit des Teams umsonst war.

Transfer und Zukunftspläne

Interessanterweise steht Lucas Digne mit dem Ende dieses Turniers auch auf Vereinsebene vor einer großen Veränderung. Der Verteidiger, der Aston Villa verlässt, steht kurz vor einer Vertragsunterzeichnung bei Paris Saint-Germain (PSG). Es ist nur natürlich, dass ein solcher psychologischer Schlag vor dem Wechsel zu den Parisern eine schwere Prüfung für den Spieler darstellt.

Für Digne war dies die zweite Weltmeisterschaft seiner Karriere. Er hatte die Turniere 2018 in Russland und 2022 in Katar verpasst. Nachdem er nach 12 Jahren wieder die Chance hatte, bei einem globalen Turnier zu glänzen, betonte der Verteidiger, dass er trotz der Niederlage stolz darauf sei, Frankreich vertreten zu haben.

Zur Information: Lucas Digne nahm während des Turniers an allen Spielen teil, außer an den Gruppenspielen gegen Senegal und Norwegen. Am Ende seiner Nachricht bedankte er sich bei allen Fans, die nach Nordamerika gereist waren und das Team von der Heimat aus unterstützt hatten.