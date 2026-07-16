Messi spricht nach Sieg über England Klartext

Argentinien erreichte nach einem dramatischen Sieg über England im Halbfinale der WM 2026 zum zweiten Mal in Folge das Finale. Nach dem Spiel betonte Lionel Messi, dass dieser Sieg mehr als nur ein Ergebnis sei und hob hervor, dass sie dem Gegner fußballerisch überlegen waren.

„Wir haben ihnen diese Chance nicht gegeben“

In einem Interview mit TyC Sports gab Messi zu, dass ihm bewusst war, dass das Team bei einer Niederlage Argentiniens mit scharfer Kritik konfrontiert worden wäre.

„Wenn wir gegen England verloren hätten, hätte das für einen riesigen Aufschrei gesorgt. Wir haben ihnen diese Chance nicht gegeben“, sagte der Kapitän Argentiniens.

Messi spürte auch den Druck rund um das Spiel und die historische Rivalität zwischen den beiden Nationen. Er merkte jedoch an, dass die wichtigste Antwort auf dem Platz durch den Fußball gegeben wurde.

„Wir wussten, dass wir England aus fußballerischer Sicht überlegen sind“, fügte er hinzu.

England war ganz nah am Finale

England eröffnete den Torreigen im Halbfinale. Anthony Gordon beförderte den Ball in der 55. Minute ins Netz, Thomas Tuchel und brachte sein Team in Führung.

Doch in der Schlussphase übte Argentinien enormen Druck aus. Enzo Fernández glich in der 85. Minute aus, und der eingewechselte Lautaro Martínez erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Messi war an beiden Toren beteiligt

Der 39-jährige Messi traf im Halbfinale zwar nicht selbst, lieferte aber in den entscheidenden Momenten die Vorlagen für beide Tore seines Teams.

Zuerst bediente er Enzo Fernández außerhalb des Strafraums. Dann schlug er eine präzise Flanke von der rechten Seite, die Lautaro Martínez per Kopf zum Siegtreffer verwertete.

Dieses Ergebnis unterstrich einmal mehr Messis Fähigkeit, den Spielverlauf nicht nur durch Tore, sondern durch eine einzige Entscheidung und einen präzisen Pass zu verändern.

Der Sieg hat für Argentinien eine besondere Bedeutung

Duelle zwischen Argentinien und England stehen immer unter hohem Druck und großem Interesse. Messi räumte ein, dass es neben dem Fußball auch historische Faktoren gab, betonte aber, dass das Team auf dem Platz nur an den Sieg dachte.

Argentinien geriet trotz des Rückstands nicht in Panik. Die Schützlinge von Lionel Scaloni griffen bis zur letzten Minute an und meisterten erneut eine schwierige Situation.

Nun wartet das Finale gegen Spanien

Argentinien trifft am 19. Juli im Finale der WM 2026 auf Spanien. Das Team von Lionel Scaloni versucht, den zweiten Weltmeistertitel in Folge und den vierten insgesamt zu gewinnen.

Spanien besiegte Frankreich mit 2:0 und erreichte zum zweiten Mal in seiner Geschichte ein WM-Finale. Das entscheidende Spiel findet in East Rutherford, USA, statt.

Messis entschlossene Worte nach dem Sieg über England zeigen, mit welcher Mentalität Argentinien das Finale erreicht hat. Doch nun wartet mit Spanien, das im Turnier die wenigsten Gegentore kassiert hat, eine noch härtere Prüfung.

Glauben Sie, Messiwird auch im Finale gegen Spanien zur entscheidenden Figur?