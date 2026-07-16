Google benennt seinen Dienst NotebookLM in Gemini Notebook um

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Google benennt seinen Dienst NotebookLM in Gemini Notebook um

Google setzt seine Strategie fort, seine KI-basierten Produkte unter einer einzigen Marke zu vereinen. Das Unternehmen hat beschlossen, die bei Forschern und Studenten beliebte Plattform NotebookLM nun in Gemini Notebook umzubenennen. Diese Änderung ist der nächste Schritt, um alle KI-Tools im Google-Ökosystem unter dem Namen Gemini zu bündeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Projekt, das ursprünglich 2023 auf der Google I/O Konferenz unter dem Namen Project Tailwind vorgestellt wurde, erzielte in kurzer Zeit großen Erfolg. Laut Ixbt.com wird das Produkt heute von über 30 Millionen Nutzern und mehr als 600.000 Organisationen verwendet. Die Hauptaufgabe der Plattform besteht darin, Daten zu analysieren und auf Basis der vom Nutzer bereitgestellten Quellen neue Inhalte zu erstellen.

Neue Funktionen und Datenanalyse

Neben der Namensänderung hat Google wichtige technische Neuerungen in den Dienst integriert. Gemini Notebook-Nutzer können nun benutzerdefinierten Code ausführen, um Daten zu analysieren. Diese Funktion hilft bei der Arbeit mit komplexen Datensätzen und liefert präzisere Ergebnisse. Jedes Notizbuch fungiert nun als separater, sicherer Container, was den Datenschutz gewährleistet.

In den letzten drei Jahren hat sich dieses Tool erheblich weiterentwickelt. Es kann mittlerweile nicht nur Texte verarbeiten, sondern auch interaktive Podcasts erstellen, Videos analysieren und verschiedene Dateiformate unterstützen. Der Erfolg von NotebookLM hat sogar andere Startups und Technologieunternehmen dazu inspiriert, ähnliche Tools für die Podcast-Erstellung und Forschung zu entwickeln.

Die neuen Funktionen sind noch nicht für alle verfügbar. Nutzer des kostenpflichtigen Google AI Ultra-Plans sowie Workspace-Geschäftskunden können diese Updates als Erste nutzen. Für normale Pro-Nutzer werden die neuen Funktionen in den kommenden Wochen erwartet.

Das Unternehmen gibt an, dass Nutzer ihre Notizen und Notizbücher direkt über die Gemini-App einsehen können. Bald wird der Zugriff auf diese Informationen auch über den AI Mode in der Suchmaschine möglich sein. Diese Schritte zeigen, dass Google seine KI-Dienste tiefer in den Arbeitsalltag integriert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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