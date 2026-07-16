Russland und die Ukraine tauschen erneut Leichen gefallener Soldaten aus

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Russland und die Ukraine tauschen erneut Leichen gefallener Soldaten aus

Heute, am 16. Juli, fand ein weiterer Austausch der Leichen von im Krieg gefallenen Soldaten zwischen Russland und der Ukraine statt. Dies berichtete die Zeitung The Moscow Times.

Es wurde bekannt gegeben, dass Russland an die Ukraine die Leichen von 501 gefallenen Soldaten übergeben hat. Im Gegenzug gab die Ukraine die Leichen von 31 Soldaten an Russland zurück. Der Austausch der Leichen wurde in einem Gebiet nahe der Grenze zu Belarus organisiert.

Bisher haben ukrainische Beamte keine offizielle Stellungnahme zu diesem Austausch abgegeben. Gleichzeitig teilte die russische Seite mit, dass dies der 13. humanitäre Austausch seit Beginn des Jahres 2026 sei.

Zur Erinnerung: Seit Beginn des umfassenden russischen Militäreinsatzes in der Ukraine im Jahr 2022 sind die Rückführung der Leichen gefallener Soldaten und der Austausch von Kriegsgefangenen eine der wenigen verbliebenen Formen der humanitären Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Expertenbetonen, dass solche Austausche trotz des andauernden Krieges von großer Bedeutung sind, um die Verstorbenen ihren Angehörigen zu übergeben und humanitäre Grundsätze zu wahren.

RusslandUkraineKriegHumanitärer AustauschMilitär
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Charos
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