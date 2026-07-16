Ein neuer Kopf aus dem Energiesektor übernimmt die Führung der ukrainischen Regierung. Die Werchowna Rada hat Serhij Korezkyj, den ehemaligen Chef des Unternehmens Naftogaz Ukraine, zum Premierminister des Landes ernannt.

Wie verlief die Abstimmung?

Die Kandidatur von Serhij Korezkyj wurde von 289 Abgeordneten unterstützt. Ein Abgeordneter stimmte dagegen, sieben enthielten sich und 21 Parlamentarier nahmen nicht an der Abstimmung teil. Die entsprechende Entscheidung wurde am 16. Juli getroffen.

Korezkyjs Kandidatur wurde dem Parlament vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgelegt. Für die Ernennung waren mindestens 226 Stimmen erforderlich, doch der neue Premierminister erhielt deutlich mehr Unterstützung.

Warum hat Julija Swyrydenko die Regierung verlassen?

Korezkyj ersetzte Julija Swyrydenko, die seit Juli 2025 die ukrainische Regierung geleitet hatte. Die Werchowna Rada nahm ihren Rücktritt am 14. Juli an. Swyrydenko verließ ihr Amt im Rahmen umfassender Regierungsumbildungen.

Die Hauptgründe für den Regierungswechsel wurden nicht im Detail bekannt gegeben. Selenskyj betonte jedoch, dass eine der wichtigsten Aufgaben für die neue Führung die Vorbereitung des Landes auf die kommende Wintersaison sei.

Welche Aufgaben hat der neue Premierminister festgelegt?

Vor der Abstimmung sprach Korezkyj im Parlament und gab die wichtigsten Prioritäten der neuen Regierung bekannt.

Diese bestehen aus folgenden Punkten:

Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes;

Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Stabilität;

Europäische UnionFortsetzung des Integrationsprozesses in die;

Vorbereitung des Energiesystems auf Winterangriffe.

Laut Reuters wird die Vorbereitung auf den Winter angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur eine der schwierigsten Aufgaben des neuen Premierministers sein.

Wer ist Serhij Korezkyj?

Serhij Korezkyj wurde am 14. März 1978 in der ukrainischen Stadt Luzk geboren. Er ist ausgebildeter Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Energiesektor.

Er leitete die Unternehmen Ukrnafta und Ukrtatnafta ab November 2022. Im Mai 2025 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden von Naftogaz, dem größten staatlichen Öl- und Gasunternehmen der Ukraine, ernannt.

Das Amt des Premierministers ist Korezkyjs erste politische Aufgabe in der Staatsführung. Er gehört keiner politischen Partei an und ist vor allem als Manager bekannt, der krisengeschüttelte Unternehmen im Energiesektor geführt hat.

Die ukrainische Regierung steht vor schweren Prüfungen

Serhij Korezkyj übernahm die Regierungsführung in einer Zeit, in der der Krieg mit Russland andauert, das Energiesystem ständigen Angriffen ausgesetzt ist und der wirtschaftliche Druck zunimmt.

Er ist der dritte Premierminister, der die ukrainische Regierung seit Beginn des umfassenden Krieges im Jahr 2022 leitet. Die ersten Ergebnisse der neuen Regierung werden sich in der Vorbereitung auf die Wintersaison, der Sicherung der Energieversorgung und der wirtschaftlichen Stabilität zeigen.

Glauben Sie, dass Korezkyj als Experte aus dem Energiesektor die Krisensituation in der Ukraine effektiv bewältigen kann?