Eine weitere sensationelle Erklärung hat die politischen Kreise des benachbarten Kirgisistans aufgewühlt. General Kamchybek Taschijew, der ehemals mächtige Chef des Staatlichen Komitees für Nationale Sicherheit (GKNB), hat seine endgültige Entscheidung bezüglich der Präsidentschaftswahlen 2027 bekannt gegeben.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser unerwarteten Erklärung und die jüngsten Ereignisse rund um den ehemaligen Sicherheitschef.

„Ich werde nicht von meinem Wort abweichen“ – Die Botschaft des Generals

In letzter Zeit häuften sich in den kirgisischen sozialen Netzwerken und politischen Kreisen Gerüchte und Falschmeldungen über eine mögliche Teilnahme des ehemaligen GKNB-Vorsitzenden Kamchybek Taschijew an den kommenden Präsidentschaftswahlen. Um solchen Spekulationen ein Ende zu setzen, richtete der General eine offene Botschaft an die Öffentlichkeit. Der Text der Botschaft wurde von seinem engen Vertrauten, Otkurbek Rachmonow, dem ehemaligen Direktor des Fernsehsenders „Region“, veröffentlicht.

In seiner Erklärung wies Taschijew alle Gerüchte entschieden zurück und betonte, dass seine politische Position feststehe:

„Ich werde nicht an der Präsidentschaftswahl 2027 teilnehmen. Ich habe dies bereits mehrfach deutlich gesagt, und als General werde ich nicht von meinem Wort abweichen. Meine Position hat sich nicht geändert und wird sich auch nicht ändern“, betonte er.

Gleichzeitig bezeichnete er den amtierenden Präsidenten Sadyr Dschaparowals seinen „Freund“ und bekundete seine Unterstützung für ihn bei der Wahl. Nach Ansicht des ehemaligen GKNB-Chefs trifft er mit der Unterstützung von Dschaparows Kandidatur eine Entscheidung zugunsten der Stabilität des Landes, der staatlichen Entwicklung, der nationalen Einheit und der Zukunft Kirgisistans.

Vom Rücktritt bis zum Gerichtsurteil: Taschijews schwieriger Weg

Dass Kamchybek Taschijew auf seine Präsidentschaftsambitionen verzichtet und Solidarität mit Dschaparow zeigt, kommt nicht von ungefähr. Die letzten Monate waren für den ehemaligen Chef des Sicherheitsapparates äußerst komplex und dramatisch.

Die folgende Chronologie spiegelt die Prozesse von Taschijews Ausscheiden aus dem Amt bis zum gegen ihn ergangenen Gerichtsurteil wider:

Rücktritt

10. Februar 2026

Präsident Sadyr Dschaparow gab offiziell bekannt, dass Kamchybek Taschijew von seinen Ämtern als stellvertretender Premierminister und Chef des GKNB zurückgetreten ist.

Einleitung eines Verfahrens

April 2026

Es wurde bekannt, dass offiziell ein Strafverfahren gegen den ehemals mächtigen Chef der Geheimdienste wegen einer Reihe von Anklagepunkten eingeleitet wurde.

Gerichtsurteil und Strafe

Juli 2026

Das endgültige Urteil gegen Taschijew wurde vom Gericht verlesen. Demnach wurde der General zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Verurteilte muss jedoch nicht in eine Strafkolonie – die Haftstrafe wurde durch eine dreijährige Bewährungsstrafe ersetzt.

Wie diese Situation zeigt, erreichen das Kräftegleichgewicht und die Bündnisbeziehungen auf dem kirgisischen politischen Parkett eine neue Stufe. Es wird erwartet, dass diese Entscheidung des ehemaligen Sicherheitschefs die Position des amtierenden Staatsoberhauptes Sadyr Dschaparow vor der Präsidentschaftskampagne 2027 weiter stärken wird.