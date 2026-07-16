Rodri wiederholt vor dem WM-Finale 2026 eine Botschaft

Die spanische Nationalmannschaft hat das WM-Finale 2026 erreicht, doch für Kapitän Rodri ist die Hauptaufgabe noch nicht erfüllt. Vor dem entscheidenden Duell gegen Argentinien erinnerte der Mittelfeldspieler erneut an das Ziel, das er seit Turnierbeginn immer wieder betont.

„Ich bin hierhergekommen, um Weltmeister zu werden.“

Laut Marca sagt Rodri seinen Teamkollegen während des gesamten Turniers immer dasselbe:

„Ich bin hier, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen“, sagt der spanische Kapitän.

Auch nach dem Halbfinale gegen Frankreich betonte er, dass der Finaleinzug allein nicht ausreiche:

„Es war sehr schwer, diese Phase zu erreichen, aber wir wollen mehr. Wir wollen diese Weltmeisterschaft gewinnen“, sagte Rodri.

Ruhe im spanischen Lager

Quellen zufolge gibt es im spanischen Quartier vor dem Finale keinen übermäßigen Hype oder vorzeitige Feierlaune.

Obwohl die Spieler den Finaleinzug als großen Erfolg werten, wissen sie, dass die Hauptaufgabe noch nicht erledigt ist. Daher konzentriert sich das gesamte Team voll auf das Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien.

Als Anführer Spaniens kontrolliert Rodri nicht nur das Spiel auf dem Platz, sondern sorgt auch dafür, dass seine Teamkollegen ruhig bleiben und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Seine Worte genießen im spanischen Lager großes Ansehen.

Souveräner Sieg gegen Frankreich

Spanien besiegte Frankreich im Halbfinale mit 2:0 und erreichte damit zum zweiten Mal in der Geschichte das WM-Finale.

Mikel Oyarzabal eröffnete in der 22. Minute per Elfmeter den Torreigen, während Pedro Porro in der 58. Minute das zweite Tor erzielte. Spanien blieb in sechs seiner sieben Turnierspiele ohne Gegentor.

Rodri hatte bereits zuvor betont, dass der Weg zum Titel nicht einfach werden würde:

„Wer denkt, dass wir die Weltmeisterschaft ohne Schwierigkeiten gewinnen, der irrt sich. Hier sind die stärksten Nationalmannschaften der Welt versammelt. Aber unsere Mannschaft zeigt die Reife, die man braucht, um ein solches Turnier zu gewinnen.“

Eine historische Chance für Rodri

Spanien gewann seinen einzigen Weltmeistertitel im Jahr 2010. Nun führt Rodri das Team zum zweiten Triumph.

Für ihn wird dieses Finale eines der größten Spiele seiner Karriere. Nachdem er die Champions League, die Europameisterschaft und den Ballon d'Or gewonnen hat, hat der Mittelfeldspieler nun die Chance, als Kapitän der Nationalmannschaft den WM-Pokal in die Höhe zu stemmen. Rodri selbst bezeichnete dies als den höchsten Gipfel, den ein Fußballer erreichen kann.

Das entscheidende Duell gegen Argentinien

Das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, USA, statt.

Auf der einen Seite Lionel Messi führt den amtierenden Champion an, auf der anderen Seite steht Spanien, das seit 37 Spielen in der regulären Spielzeit ungeschlagen ist.

Rodris Ziel hat sich seit Turnierbeginn nicht geändert. Jetzt fehlt nur noch ein, wenn auch der schwierigste Schritt, um seine Worte „Ich bin hierhergekommen, um Weltmeister zu werden“ in die Tat umzusetzen.

Was glauben Sie: Wird Spanien unter der Führung von Rodri im Finale triumphieren oder macht Messi Argentinien erneut zum Weltmeister?