Moore Threads stellt den kompakten AI Cube Computer vor

Das chinesische Technologieunternehmen Moore Threads hat offiziell den AI Cube auf den Markt gebracht, einen Mini-PC der neuen Generation, der auf KI-Fähigkeiten spezialisiert ist. Dieser kompakte „Würfel“ erregt die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur durch sein unkonventionelles Design, sondern auch durch seine leistungsstarken technischen Daten, insbesondere ein Speichersystem, das auf bis zu 12 TB erweitert werden kann. Dies berichtet Ixbt.com .

Als Basis des Geräts dient das unternehmenseigene Yangtze SoC, das auf der MUSA-Architektur basiert. Dieser Chip vereint eine CPU (mit einer maximalen Frequenz von 2,65 GHz), eine GPU und einen dedizierten neuronalen Beschleuniger. Laut ixbt.com liefert der KI-Block des Systems eine Leistung von 50 TOPS, was die Durchführung komplexer Berechnungen direkt auf dem Gerät ermöglicht.

Beim Speicher erfüllt der AI Cube moderne Standards. Das Gerät ist mit 32 GB LPDDR5X RAM ausgestattet. Für die Datenspeicherung ist standardmäßig eine 1 TB PCIe 4.0 SSD verbaut, wobei die Gesamtspeicherkapazität dank zweier zusätzlicher M.2-Steckplätze auf beeindruckende 12 TB erweitert werden kann. Eine solche Leistung ist normalerweise für große Server oder Workstations charakteristisch.

KI- und Multimedia-Funktionen

Das Hauptmerkmal des neuen Mini-PCs ist der integrierte KI-Assistent namens Wheat Intelligence Agent. Dieser Agent umfasst über 90 System-Tools und mehr als 60 spezialisierte Funktionen. Er kann mit über 36 gängigen Anwendungen zusammenarbeiten und führt Aufgaben von der Routenplanung bis zur Dateiverwaltung basierend auf Sprach- oder Texteingaben des Benutzers aus.

Auch das Gehäusedesign wurde nicht vernachlässigt. Das Gerät mit den Maßen 125 x 125 x 135 mm besteht aus Flugzeugaluminium und wiegt etwa 1,16 kg. Für Multimedia-Anwendungen sind ein Array aus vier Mikrofonen sowie zwei Stereo-Lautsprecher mit jeweils 5 W Leistung verbaut. Dies ermöglicht die Nutzung des AI Cube für Videotelefonie und Unterhaltung ohne zusätzliche Lautsprechersysteme.

Für den Anschluss externer Geräte bietet der AI Cube folgende Schnittstellen:

Vier voll funktionsfähige USB-C-Anschlüsse;

Zwei USB-A-Anschlüsse;

RJ45-Netzwerkanschluss;

Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 Funkmodule.

Derzeit wird der AI Cube auf der chinesischen Plattform JD.com für 10.999 Yuan (ca. 1.620 US-Dollar) verkauft. Solche kompakten und leistungsstarken Computer werden bei Grafikdesignern, Entwicklern und KI-Experten sehr geschätzt. Ein Termin für die weltweite Markteinführung des Moore Threads-Produkts wurde noch nicht bekannt gegeben.