Li Auto L7 Konkurrent: Vorbestellungen für GAC S9 Crossover gestartet

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Li Auto L7 Konkurrent: Vorbestellungen für GAC S9 Crossover gestartet

GAC hat in Russland das Vorbestellungsverfahren für sein neues Flaggschiff-Crossover, das Modell S9, gestartet. Das fünf Meter lange Fahrzeug ist mit einem Hybridantrieb ausgestattet, und Kunden, die jetzt vorbestellen, erhalten beim offiziellen Verkaufsstart Priorität. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl die genauen Preise und das Verkaufsdatum für das neue Modell noch nicht bekannt gegeben wurden, sind die wichtigsten technischen Daten bereits bekannt. Der GAC S9 wird von zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 340 PS angetrieben. Das Fahrzeug beschleunigt in 7,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Dank des Hybridsystems kann das Crossover rein elektrisch 208 km zurücklegen. Die Gesamtreichweite beträgt 1019 km bei einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 7,4 Litern auf 100 km. Der Antrieb kann in verschiedenen Modi betrieben werden, einschließlich eines adaptiven Modus, der sich an Fahrstil und Klimabedingungen anpasst.

Zur Ausstattung des GAC S9 gehören ein adaptives Fahrwerk, 21-Zoll-Leichtmetallfelgen, Nappa-Ledersitze mit Massagefunktion und ein Mediasystem mit großem Bildschirm. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren oder 150.000 Kilometern auf das Fahrzeug und 8 Jahre auf die Antriebskomponenten.

GACGAC S9CrossoverHybridAutomobil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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