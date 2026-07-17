Brautpaar erhält bei türkischer Hochzeit Geschenke im Wert von 1,54 Milliarden Sum

·82·Welt
Brautpaar erhält bei türkischer Hochzeit Geschenke im Wert von 1,54 Milliarden Sum

Eine prunkvolle Hochzeitsfeier in einem türkischen Dorf hat in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt. Dass das Brautpaar Hochzeitsgeschenke im Gesamtwert von 6 Millionen türkischen Lira (über 1,54 Milliarden Sum) erhielt, erregte die Aufmerksamkeit vieler.

Berichten zufolge wurden 3 Millionen Lira der gesammelten Gaben in Form von Goldschmuck an die Braut überreicht, während weitere 3 Millionen Lira in bar an den Bräutigam gingen. Verwandte, Freunde und zahlreiche Gäste nahmen an der Zeremonie teil, um dem neuen Paar mit wertvollen Geschenken zu gratulieren.

Dem Bericht zufolge wurde für die Gäste während der zweitägigen Feier ein großes Festmahl ausgerichtet, für das 35 Schafe geschlachtet wurden. Während des Festes wurden zudem nationale Bräuche, Musik, Gesang und verschiedene Aufführungen dargeboten.

Am Ende der Zeremonie bedankte sich die Braut herzlich bei allen anwesenden Gästen und betonte, dass für sie der größte Reichtum nicht die wertvollen Geschenke seien, sondern der Aufbau einer glücklichen und stabilen Familie.

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Charos
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