Millionär, der das Altern besiegen will, mit unheilbarer Krankheit diagnostiziert

Der amerikanische IT-Unternehmer und Millionär Bryan Johnson, bekannt für seine Idee, den Alterungsprozess umzukehren, hat bekannt gegeben, dass bei ihm eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde. Er schrieb darüber in den sozialen Medien und erklärte, dass er dennoch gegen die Krankheit kämpfen werde. Dies berichtete Meduza.

Der 48-jährige Unternehmer gab an, dass bei ihm eine autoimmune Gastritis diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, bei der das Immunsystem die Zellen der Magenschleimhaut angreift, die Salzsäure produzieren.

„Ich habe eine Autoimmunerkrankung. Mein Magen frisst sich selbst auf. Diese Krankheit tritt bei 2–5 % der Menschen auf. Tatsächlich könnten es noch mehr sein, da sie oft völlig symptomfrei verläuft“, schrieb Johnson.

Er teilte mit, dass die Diagnose im Mai dieses Jahres gestellt wurde. Der Unternehmer vermutet, dass ungesunde Ernährung in jungen Jahren, Fast-Food-Konsum und zuckerhaltige Getränke sowie chronische Depressionen während seiner Geschäftstätigkeit dazu beigetragen haben könnten.

Johnson betonte, dass bei ihm im Alter von 21 Jahren eine autoimmune Hypothyreose diagnostiziert wurde, die seiner Meinung nach später zur Entwicklung der autoimmunen Gastritis führte. Er sagte, die ersten Symptome seien vor 11 Jahren aufgetreten, aber die Ärzte hätten sie damals nicht mit einer Autoimmunerkrankung in Verbindung gebracht.

LautExperten kann die Krankheit, wenn sie nicht behandelt wird, zur Erosion der Magenschleimhaut, Vitamin-B12-Mangel, Problemen mit dem Gedächtnis und der kognitiven Funktion sowie einem erhöhten Risiko für bösartige Tumore führen.

Derzeit gilt die autoimmune Gastritis als unheilbare Krankheit. Die moderne Medizin ermöglicht es lediglich, die Komplikationen zu kontrollieren und die Lebensqualität des Patienten zu verbessern.

Laut Bloomberg gibt Bryan Johnson jährlich 2 Millionen Dollar für seine Gesundheit aus. Sein Gesundheitszustand wird von über 30 Ärzten und Spezialisten überwacht. Der Millionär folgt einer strengen Diät, nimmt täglich Dutzende Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente ein und unterzieht sich regelmäßigen medizinischen Untersuchungen.

Trotzdem sagte Johnson, er werde nicht aufgeben. Er ist der Meinung, dass in der heutigen Zeit, in der künstliche Intelligenz, Genetik und Biotechnologie rasant voranschreiten, keine Krankheit als „unheilbar“ abgestempelt werden sollte.