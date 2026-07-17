Güterzug in Kanada von Flammen eingeschlossen

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Güterzug in Kanada von Flammen eingeschlossen

Ein Güterzug, der im Norden der kanadischen Provinz Ontario unterwegs war, wurde aufgrund eines heftigen Waldbrandes von Flammen eingeschlossen. Schreckliche Videos, die aus der Führerkabine aufgenommen wurden, verbreiteten sich in den sozialen Medien und sorgten für zahlreiche Diskussionen.

Es wurde berichtet, dass das Feuer innerhalb kurzer Zeit ein großes Gebiet erfasste. Da die Flammen auch die Eisenbahnstrecke umschlossen, stellte die Lokomotivbesatzung die Sicherheit an erste Stelle, hielt den Zug an und war gezwungen, das gefährliche Gebiet zu Fuß zu verlassen.

Nach vorläufigen Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Das Ausmaß des Schadens am Zug wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Derzeit dauern die Löscharbeiten der großen Waldbrände im Norden Ontarios an. Expertenbetonen, dass heißes Wetter und starker Wind die schnelle Ausbreitung des Feuers begünstigen, weshalb die Rettungsdienste in höchster Alarmbereitschaft arbeiten.

KanadaOntarioWaldbrandGüterzugNotfall
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Charos
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