Tesla eröffnet die weltweit erste Megacharger-Station: 1200 kW Leistung für einen Lkw

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Tesla eröffnet die weltweit erste Megacharger-Station: 1200 kW Leistung für einen Lkw

Tesla, der Marktführer für Elektrofahrzeuge, hat offiziell die weltweit erste öffentliche Megacharger-Ladestation für schwere Tesla Semi-Lkw in Betrieb genommen. Dieses Projekt ist einer der wichtigsten Schritte zur Elektrifizierung des gewerblichen Verkehrs und setzt einen völlig neuen Standard für die Ladegeschwindigkeit von Lkw. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue Komplex befindet sich in Bloomington, Kalifornien, östlich von Los Angeles. Laut ixbt.com besteht die Station aus sechs speziellen Ladepunkten, von denen jeder eine Spitzenleistung von bis zu 1,2 MW (1200 kW) liefern kann. Damit gehört sie zu den leistungsstärksten Ladesystemen, die derzeit kommerziell genutzt werden.

Technologischer Vorsprung und Geschwindigkeit

Zum Vergleich: Teslas modernste Supercharger-Stationen der vierten Generation für Pkw bieten eine maximale Leistung von 500 kW. Der Megacharger bietet mehr als die doppelte Leistung. Diese hohe Kapazität ermöglicht es, Lkw mit riesigen Batterien wie den Tesla Semi in kurzer Zeit aufzuladen und Ausfallzeiten bei Langstreckenlogistik zu minimieren.

Die Station ist ab sofort für Tesla Semi-Fahrer und -Betreiber geöffnet. Experten gehen davon aus, dass der Aufbau einer solchen Infrastruktur den Umstieg von Logistikunternehmen von Diesel auf Elektroantriebe erheblich beschleunigen wird. Dies ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch im Hinblick auf den Umweltschutz von großer Bedeutung.

Eine neue Ära in der Logistik

Tesla plant, das Megacharger-Netzwerk in Zukunft entlang der wichtigsten Transportrouten der USA zu erweitern. Diese Strategie macht den Einsatz von Tesla Semi-Modellen für Flottenbetreiber komfortabler und zuverlässiger. Die Serienproduktion der Tesla Semi-Lkw im Werk Gigafactory Nevada erhöht zudem den Bedarf an dieser Infrastruktur.

Auch für Schwellenländer könnten solche Technologien in Zukunft von großem Interesse sein. Während Elektrofahrzeuge immer populärer werden, ist die Einführung solch leistungsstarker Lösungen für den Schwerlastverkehr ein globaler Trend, der die internationale Frachtbranche grundlegend verändern könnte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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