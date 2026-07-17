Ist ein Telefon für Migranten in Russland Pflicht? Außenministerium Usbekistans klärt auf

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Ist ein Telefon für Migranten in Russland Pflicht? Außenministerium Usbekistans klärt auf

Es verbreiteten sich Berichte, dass alle nach Russland einreisenden Migranten verpflichtet seien, ein spezielles Mobiltelefon zu kaufen. Das Außenministerium Usbekistans erklärte, dass diese Interpretationen nicht vollständig der Wahrheit entsprechen.

Das Gesetz wurde noch nicht verabschiedet

Laut Omonulla Fayziyev, dem Pressesprecher des usbekischen Außenministers, wird die Regelung zur Ausstattung von Migranten mit Mobiltelefonen derzeit im Rahmen eines Gesetzentwurfs diskutiert.

Das bedeutet, dass die Verpflichtung zum Kauf eines neuen Telefons für alle nach Russland einreisenden Ausländer bisher nicht offiziell in Kraft getreten ist.

Der stellvertretende russische Innenminister Igor Subow hatte zuvor erklärt, dass für Migranten, die langfristig oder zur Arbeit kommen, in Zukunft ein elektronisches Profil auf dem Telefon geplant sei. Seine Worte wurden in einigen Publikationen so ausgelegt, dass 'jeder Migrant ein Telefon kaufen muss'.

Ein neues Telefon ist nicht für jeden erforderlich

In der Klarstellung des Außenministeriums wird betont, dass die diskutierte Anforderung nicht gleichermaßen für alle ausländischen Staatsbürger gilt.

Die Notwendigkeit, ein spezielles Gerät zu erwerben, könnte in folgenden Fällen entstehen:

  • der Migrant besitzt überhaupt kein Mobiltelefon;

  • das vorhandene Telefon ist nicht mit der Installation der 'Amina'-App kompatibel;

  • das Gerät unterstützt die technischen Anforderungen der Anwendung nicht.

Aus diesem Grund gelten Berichte, wonach 'jeder Migrant, der nach Russland geht, unbedingt ein neues Telefon kaufen muss', als falsche Interpretation.

Wofür wird die 'Amina'-App benötigt?

'Amina' ist eine mobile Anwendung, die zur Fernregistrierung von Migranten und zur Übermittlung von Standortdaten an die zuständigen Behörden entwickelt wurde.

Sie wurde ab dem 1. September 2025 versuchsweise für bestimmte Kategorien visumfreier Migranten in Moskau und der Region Moskau eingeführt. Zur Nutzung der App ist eine gültige Ausländerkarte erforderlich.

Igor Subow sagte, dass in Zukunft über das elektronische Profil auch Benachrichtigungen gesendet werden sollen, wenn die Gültigkeit der Dokumente eines Migranten abläuft oder ein Behördengang erforderlich ist.

Außenministerium ruft dazu auf, offizielle Entscheidungen abzuwarten

Omonulla Fayziyev erklärte, dass die verbreiteten Nachrichten nicht so aufgenommen werden sollten, als sei das Gesetz bereits in Kraft. Die endgültige Form der Initiative, der betroffene Personenkreis und das Inkrafttretungsdatum wurden noch nicht bestätigt.

Daher wird usbekischen Bürgern, die in Russland arbeiten oder dorthin reisen wollen, empfohlen, sich nur auf offizielle Ankündigungen zu verlassen und nicht vorschnell Telefone auf Basis unbestätigter Berichte zu kaufen.

Halten Sie die Überwachung des Standorts von Migranten per App für eine richtige Entscheidung?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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