Trotz seiner 39 Jahre begeistert die Fußball-Legende Lionel Messi weiterhin Fans und Experten mit seinen phänomenalen Leistungen. Das dramatische Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen England hat gezeigt, dass Messi nach wie vor die einzige Kraft ist, die in entscheidenden Momenten den Spielverlauf ändern kann. Sein genialer Assist in den letzten Minuten, den Lautaro Martinez zum Tor verwandelte, brachte Argentinien ins Finale. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Analyseartikel von Goal.com ist Lionel Messi der einflussreichste Spieler bei diesem Turnier in Nordamerika. Sollte Argentinien im Finale gegen Spanien gewinnen und den Titel verteidigen, wird Messi zum Hauptkandidaten für seinen neunten Ballon d'Or. Dies wäre eine verdiente Auszeichnung, nicht nur für seine glänzenden Leistungen in der MLS, sondern auch für seine Führungsqualitäten in der Nationalmannschaft.

Der Weg ins Finale und Messis Rolle

Die argentinische Nationalmannschaft hatte keinen leichten Weg ins Finale. Nach einer souveränen Gruppenphase taten sich die Schützlinge von Lionel Scaloni in der K.-o.-Runde gegen Teams wie Kap Verde, Ägypten und die Schweiz schwer. Zweimal musste das Spiel in der Verlängerung entschieden werden. Doch in den schwierigsten Momenten bewahrte Messi auf dem Platz die Ruhe und führte seine Teamkollegen an.

Das Fehlen von neun Spielern aus dem Weltmeisterkader von 2022, darunter Messis enger Vertrauter Angel Di Maria, ist spürbar. Ohne Di Maria hatte Argentinien Probleme mit der Geschwindigkeit auf den Außenbahnen, doch der Wille des Teams und der Glaube an Messis Aura brachten sie erneut ins Finale. In den letzten 30 Minuten des Spiels gegen England nahm Messi die gegnerische Abwehr förmlich auseinander.

Duell mit Spanien und die Herausforderung der neuen Generation

Das Finale wird nicht nur ein Kampf zwischen zwei starken Teams, sondern auch zwischen zwei Generationen. Lionel Messi trifft auf Spanien, angeführt vom jungen Talent Lamine Yamal, der als sein Nachfolger beim FC Barcelona gilt. Obwohl Argentinien in diesem Duell als Außenseiter gesehen wird, könnte Messis unersättlicher Siegeshunger jede Prognose zunichtemachen.

Experten betonen, dass Messi mit seinen Ergebnissen für Inter Miami in der MLS und seinen Heldentaten für die Nationalmannschaft seinen 9. Ballon d'Or voll und ganz verdient hat. Jede seiner Bewegungen auf dem Platz, selbst wenn er von gegnerischen Verteidigern bedrängt wird, bestätigt seinen Status als größter Spieler der Fußballgeschichte.

Das Finale dürfte einer der größten Höhepunkte in Messis Karriere werden. Sollte er erneut den goldenen Pokal in die Höhe stemmen, wird es schwer sein, einen Rivalen für die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung am Jahresende – den Ballon d'Or – zu finden.