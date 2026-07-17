Präsident von Atletico Madrid gibt scharfe Erklärung zur Zukunft von Julian Alvarez ab

Der Präsident von Atletico Madrid, Enrique Cerezo, hat seinen festen Standpunkt zur Zukunft von Julian Alvarez, einem der heißesten Themen auf dem spanischen Transfermarkt, klargestellt. Als Reaktion auf das Interesse und die gesetzten Fristen des Barcelona-Präsidenten Joan Laporta hat die Führung des Madrider Klubs offen erklärt, dass sie den argentinischen Stürmer nicht ziehen lassen wird. Dies berichtet Goal.com .

Berichten zufolge hatte Julian Alvarez während der Weltmeisterschaft 2026 öffentlich den Wunsch geäußert, den Verein zu verlassen. Diese Situation erregte die Aufmerksamkeit von Giganten wie Barcelona, und der katalanische Klub unterbreitete ein offizielles Angebot für den Spieler. Der Präsident von Atletico Madrid erklärt jedoch, dass es keinen Spielraum für Verhandlungen gebe und der Spieler gemäß seinem laufenden Vertrag im Team bleiben werde.

Barcelonas Ultimatum und Laportas Position

In einem früheren Interview betonte Barcelona-Präsident Joan Laporta, dass die Frist für das an Atletico Madrid gesendete Angebot nicht unbegrenzt sei. Seinen Worten zufolge wurden alle Anstrengungen unternommen, um den vom Trainerstab geforderten Spieler zu verpflichten, aber es wurde eine Frist gesetzt, um nicht "nach der Pfeife anderer zu tanzen". Goal.com zitierte Laporta mit den Worten: "Wir bestimmen unser eigenes Tempo, unser Angebot ist nicht ewig."

Der katalanische Chef fügte hinzu, dass die Beziehung zwischen den beiden Vereinen gut sei, er aber nicht die Absicht habe, Druck bezüglich des Transfers auszuüben. Laportas Ansicht nach bleibt das Angebot von Barcelona offen, falls sich für Atletico Madrid eine alternative Option ergeben sollte. Diese Aussagen konnten die Madrider Seite jedoch nicht dazu bewegen, ihre Entscheidung zu ändern.

Enrique Cerezos Antwort

In seiner Antwort an die Presse erkannte Atletico-Madrid-Präsident Enrique Cerezo seine freundschaftliche Beziehung zu Joan Laporta an, zeigte sich aber in der Transferfrage kompromisslos. "Joan Laporta ist ein guter Freund und ein großartiger Präsident. Sowohl er als auch ihr wisst sehr genau, wo Julian Alvarez in der nächsten Saison spielen wird", betonte Cerezo.

Der Präsident ging auch auf den Transferwunsch des Spielers ein. Seiner Meinung nach könne man im Leben Fehler machen, und das sei eine Situation, die verziehen werden sollte. Am wichtigsten sei, dass Alvarez einen langfristigen Vertrag bei Atletico Madrid bis Juni 2030 habe und im Mittelpunkt der Pläne von Diego Simeone stehe.

Es wird erwartet, dass diese Situation die Rivalität zwischen den beiden La-Liga-Klubs weiter verschärft. Einen Weltklasse-Stürmer wie Julian Alvarez zu halten, ist für Atletico Madrid nicht nur für die sportlichen Ergebnisse, sondern auch für das Image des Vereins wichtig. Vorerst scheint der argentinische Stürmer in Madrid zu bleiben, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass sich die Situation vor Schließung des Transferfensters ändert.